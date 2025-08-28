Площадь пожара под Геленджиком после атаки беспилотников выросла до 32 га

https://crimea.ria.ru/20250828/ploschad-pozhara-pod-gelendzhikom-posle-ataki-bespilotnikov-vyrosla-do-32-ga-1149058196.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Площадь пожара в окрестностях Геленджика выросла до 32 гектаров из-за сильного ветра, сообщает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.По его словам, в тушении задействованы более 330 человек, включая профессиональных спасателей и добровольцев. На месте работают около 80 единиц техники, а также вертолет и самолет МЧС России. В ближайшее время группировка сил и средств будет увеличена.Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов. Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров , а после до 17. К тушению также привлечен самолет Бе-200 МЧС России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

