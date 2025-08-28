https://crimea.ria.ru/20250828/samolet-mchs-rossii-pomogaet-tushit-pozhar-v-gelendzhike-1149047100.html

Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике

Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике - РИА Новости Крым, 28.08.2025

Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике

28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Самолет Бе-200 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара в Геленджике, площадь возгорания выросла до 17 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В состав наземной группировки входят сводный отряд из Республики Адыгея и курсанты академии МЧС России, дислоцирующиеся в Геленджике, добавили в ведомстве.Также к месту выдвинулась аэромобильная группировка МЧС России по Краснодарскому краю.Всего в ликвидации пожара задействованы более 100 специалистов и 27 единиц техники.Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов. Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров .Кроме пожара на территории Геленджикского лесничества, утром в четверг также загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в кубанском поселке Афипский. Спустя насколько часов возгорание на НПЗ потушили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

