Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике
Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике
Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике
Самолет Бе-200 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара в Геленджике, площадь возгорания выросла до 17 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 28.08.2025
пожар
геленджик
краснодарский край
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Самолет Бе-200 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара в Геленджике, площадь возгорания выросла до 17 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.В состав наземной группировки входят сводный отряд из Республики Адыгея и курсанты академии МЧС России, дислоцирующиеся в Геленджике, добавили в ведомстве.Также к месту выдвинулась аэромобильная группировка МЧС России по Краснодарскому краю.Всего в ликвидации пожара задействованы более 100 специалистов и 27 единиц техники.Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов. Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров .Кроме пожара на территории Геленджикского лесничества, утром в четверг также загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в кубанском поселке Афипский. Спустя насколько часов возгорание на НПЗ потушили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
геленджик
краснодарский край
пожар, геленджик, краснодарский край, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Самолет МЧС России помогает тушить пожар в Геленджике

К тушению лесного пожара в Геленджике привлекли самолет Бе-200 МЧС России

14:46 28.08.2025
 
© РИА Новости . Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкРоссийский самолёт-амфибия (летающая лодка) БЕ-200
Российский самолёт-амфибия (летающая лодка) БЕ-200 - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Самолет Бе-200 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара в Геленджике, площадь возгорания выросла до 17 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Самолет Бе-200 МЧС России привлечен к тушению лесного пожара в Геленджике. Воздушное судно помогает наземной группировке бороться с огнем на 17 гектарах в районе села Криница", - говорится в сообщении.
В состав наземной группировки входят сводный отряд из Республики Адыгея и курсанты академии МЧС России, дислоцирующиеся в Геленджике, добавили в ведомстве.
Также к месту выдвинулась аэромобильная группировка МЧС России по Краснодарскому краю.
Всего в ликвидации пожара задействованы более 100 специалистов и 27 единиц техники.
Пожар в лесном массиве Геленджика в районе села Криница вспыхнул утром 28 августа после падения обломков беспилотника ВСУ. Ранее сообщалось, что огонь распространился на площади 3,2 гектара и отрезал от сухопутных путей эвакуации группу туристов. Впоследствии поступила информация об увеличении площади пожара до 14 гектаров .
Кроме пожара на территории Геленджикского лесничества, утром в четверг также загорелась одна из установок нефтеперерабатывающего завода в кубанском поселке Афипский. Спустя насколько часов возгорание на НПЗ потушили.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПожарГеленджикКраснодарский крайМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
