Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост: на выезде с полуострова многочасовая очередь - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250828/krymskiy-most-na-vyezde-s-poluostrova-mnogochasovaya-ochered-1149057372.html
Крымский мост: на выезде с полуострова многочасовая очередь
Крымский мост: на выезде с полуострова многочасовая очередь - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Крымский мост: на выезде с полуострова многочасовая очередь
В четверг вечером перед пунктами досмотра на подъездах к Крымскому мосту выезда с полуострова ждут более 1600 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T22:15
2025-08-28T22:15
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
очереди на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_a6d327d77d181d02473c1ac4c26b6def.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В четверг вечером перед пунктами досмотра на подъездах к Крымскому мосту выезда с полуострова ждут более 1600 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотокеОтветственный туризм: безопасность на природе в летний период5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148687888_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_62ce3b073c9150814f73261e6cd8620d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, очереди на крымском мосту
Крымский мост: на выезде с полуострова многочасовая очередь

Крымский мост – выезда с полуострова ждут более 1600 автомобилей

22:15 28.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В четверг вечером перед пунктами досмотра на подъездах к Крымскому мосту выезда с полуострова ждут более 1600 авто. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1615 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов", – сказано в сообщении по состоянию на 22 часа.

При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
До четырех часов придется ожидать проезда по транспортному переходу через Керченский пролив тем, кто для путешествия выберет 1 и 2, а также 12 и 13 сентября.
Ранее водителей предупредили, что проезд к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края разрешен только по федеральной трассе А-290 Новороссийск – Керчь, съезды к транспортному переходу со стороны станицы Тамань закрыты.
Автотуристам напоминают, что на Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон транспортного перехода – все задействованы на полную мощность, чтобы туристы прошли очередь как можно быстрее.
Добраться в Крым с материка и обратно можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Высокий сезон в Крыму: эксперты заявляют о рекордном турпотоке
Ответственный туризм: безопасность на природе в летний период
5 млн пассажиров перевезла за полгода Крымская железная дорога
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайОчереди на Крымском мосту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:07Госдеп США одобрил сделку по продаже Украине дальнобойных ракет ERAM
22:21Пожар под Севастополем потушили
22:15Крымский мост: на выезде с полуострова многочасовая очередь
22:00Беспилотники сбили над Черным морем
21:52Уничтожение корабля "Симферополь" и удары по Киеву: главное за день
21:312,5 миллиона снарядов – Зеленский выдвинул новые требования к Западу
21:16Мошенник продал пенсионерке из Ялты электроудлинитель за 59 тысяч рублей
20:48Химия дуба: как в Крыму работает единственная в РФ бондарня-лаборатория
20:32Роспотребнадзор выявил некачественную питьевую воду в ряде городов Крыма
20:05Площадь пожара под Геленджиком после атаки беспилотников выросла до 32 га
19:47Над Крымом отработала ПВО
19:31Зеленский угрожает Венгрии после запрета на въезд боевику ВСУ
19:10Крымский мост: сколько ждать проезда после открытия движения
18:52В тушении пожара под Севастополем задействовали беспилотники и вертолет
18:38Крымский мост открыт для проезда
18:35Морской транспорт Севастополя возобновил работу
18:31Подрыв автомобиля в Севастополе – что рассказали в полиции
18:1670 гектаров сухой травы горят под Симферополем – ветер разгоняет огонь
18:04В Севастополе закрыли рейд
17:59Крымский мост закрыт для движения
Лента новостейМолния