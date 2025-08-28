Рейтинг@Mail.ru
Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе
Ситуация на дорогах Крыма
Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе
Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе
Два человека попали в больницу после ДТП с иномарками в Севастополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 28.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Два человека попали в больницу после ДТП с иномарками в Севастополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла в четверг в 8:24 возле дома №35 на Лабораторном шоссе в Севастополе.В результате дорожной аварии водитель автомобиля Volkswagen Tiguan и 75-летний пассажир Toyota Corolla получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, уточнили в Госавтоинспекции."Состояние опьянения у водителей не установлено. По факту происшествия Госавтоинспекция проводит проверку", – добавили правоохранители.Ранее стало известно, что на Кубани в лобовом столкновении легковушки с грузовиком погиб водитель, трое пассажиров попали в больницу, из них – двое детей.
севастополь
дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости севастополя, севастополь, госавтоинспекция севастополя
Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе

В Севастополе в ДТП на Лабораторном шоссе пострадали два человека

11:03 28.08.2025
 
© Госавтоинспекция СевастополяДТП с пострадавшими на Лабораторном шоссе в Севастополе
ДТП с пострадавшими на Лабораторном шоссе в Севастополе
© Госавтоинспекция Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Два человека попали в больницу после ДТП с иномарками в Севастополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.
По предварительной информации правоохранителей, авария произошла в четверг в 8:24 возле дома №35 на Лабораторном шоссе в Севастополе.
"42-летняя женщина-водитель автомобиля Volkswagen Tiguan при выезде со второстепенной дороги на главную, выполняя поворот налево, не уступила дорогу и совершила столкновение с автомобилем Toyota Corolla под управлением 52-летнего водителя", – сказано в сообщении.
В результате дорожной аварии водитель автомобиля Volkswagen Tiguan и 75-летний пассажир Toyota Corolla получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, уточнили в Госавтоинспекции.
"Состояние опьянения у водителей не установлено. По факту происшествия Госавтоинспекция проводит проверку", – добавили правоохранители.
Ранее стало известно, что на Кубани в лобовом столкновении легковушки с грузовиком погиб водитель, трое пассажиров попали в больницу, из них – двое детей.
