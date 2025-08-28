https://crimea.ria.ru/20250828/dva-cheloveka-popali-v-bolnitsu-posle-stolknoveniya-inomarok-v-sevastopole-1149041604.html

Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе

Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе

28.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Два человека попали в больницу после ДТП с иномарками в Севастополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла в четверг в 8:24 возле дома №35 на Лабораторном шоссе в Севастополе.В результате дорожной аварии водитель автомобиля Volkswagen Tiguan и 75-летний пассажир Toyota Corolla получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, уточнили в Госавтоинспекции."Состояние опьянения у водителей не установлено. По факту происшествия Госавтоинспекция проводит проверку", – добавили правоохранители.Ранее стало известно, что на Кубани в лобовом столкновении легковушки с грузовиком погиб водитель, трое пассажиров попали в больницу, из них – двое детей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 российских туриста пострадали в ДТП в АбхазииИномарка сбила подростка в крымском поселке ЗуяШерше ля фам: в Крыму таксист тащил мужчину по дороге ради спасения дамы

