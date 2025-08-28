https://crimea.ria.ru/20250828/dva-cheloveka-popali-v-bolnitsu-posle-stolknoveniya-inomarok-v-sevastopole-1149041604.html
Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе
Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе - РИА Новости Крым, 28.08.2025
Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе
Два человека попали в больницу после ДТП с иномарками в Севастополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города. РИА Новости Крым, 28.08.2025
2025-08-28T11:03
2025-08-28T11:03
2025-08-28T11:03
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости севастополя
севастополь
госавтоинспекция севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149041034_0:223:1280:943_1920x0_80_0_0_80ad56cc56470f48eecdf22c6ccc74c1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. Два человека попали в больницу после ДТП с иномарками в Севастополе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла в четверг в 8:24 возле дома №35 на Лабораторном шоссе в Севастополе.В результате дорожной аварии водитель автомобиля Volkswagen Tiguan и 75-летний пассажир Toyota Corolla получили телесные повреждения и доставлены в медицинское учреждение, уточнили в Госавтоинспекции."Состояние опьянения у водителей не установлено. По факту происшествия Госавтоинспекция проводит проверку", – добавили правоохранители.Ранее стало известно, что на Кубани в лобовом столкновении легковушки с грузовиком погиб водитель, трое пассажиров попали в больницу, из них – двое детей. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:22 российских туриста пострадали в ДТП в АбхазииИномарка сбила подростка в крымском поселке ЗуяШерше ля фам: в Крыму таксист тащил мужчину по дороге ради спасения дамы
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1c/1149041034_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_89c587c2ac976c73df5cb0717eb8d166.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости севастополя, севастополь, госавтоинспекция севастополя
Два человека попали в больницу после столкновения иномарок в Севастополе
В Севастополе в ДТП на Лабораторном шоссе пострадали два человека