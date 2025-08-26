Рейтинг@Mail.ru
Иномарка сбила подростка в крымском поселке Зуя - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250826/inomarka-sbila-podrostka-v-krymskom-poselke-zuya-1148988343.html
Иномарка сбила подростка в крымском поселке Зуя
Иномарка сбила подростка в крымском поселке Зуя - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Иномарка сбила подростка в крымском поселке Зуя
Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Белогорском районе Крыма, пострадавшая в больнице. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T13:40
2025-08-26T13:40
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
белогорский район
крым
новости крыма
госавтоинспекция севастополя
госавтоинспекция крыма
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148988472_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_05de921731586476fd930c8b460d6750.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Белогорском районе Крыма, пострадавшая в больнице. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.По данным правоохранителей, ДТП произошло во вторник утром на автодороге "Зуя–Барабаново" в границах поселка Зуя.Ребенок с травмами доставлен в больницу. В прокуратуре Крыма уточнили, что речь идет о девочке-подростке.Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
белогорский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148988472_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b87fcd07866aa0663a75fdea6e1a60b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, дтп в крыму и севастополе, белогорский район, крым, новости крыма, госавтоинспекция севастополя, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым
Иномарка сбила подростка в крымском поселке Зуя

В Белогорском районе Крыма иномарка сбила девочку-подростка на переходе

13:40 26.08.2025
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Белогорском районе Крыма
ДТП в Белогорском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Белогорском районе Крыма, пострадавшая в больнице. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
По данным правоохранителей, ДТП произошло во вторник утром на автодороге "Зуя–Барабаново" в границах поселка Зуя.
"Водитель 2004 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил дорогу слева направо по ходу движения транспортного средства на нерегулируемом пешеходном переходе в сопровождении мамы", - рассказали в ГАИ.
© Госавтоинспекция КрымаДТП в Белогорском районе Крыма
ДТП в Белогорском районе Крыма
© Госавтоинспекция Крыма
ДТП в Белогорском районе Крыма
Ребенок с травмами доставлен в больницу. В прокуратуре Крыма уточнили, что речь идет о девочке-подростке.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
 
Ситуация на дорогах КрымаПроисшествияДТП в Крыму и СевастополеБелогорский районКрымНовости КрымаГосавтоинспекция СевастополяГосавтоинспекция КрымаПрокуратура Республики Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:57В Крыму спасли от огня садовое товарищество "Росинка"
15:43Новости СВО: киевский режим за сутки потерял еще 1200 боевиков и технику
15:31Под Анапой потушили лесной пожар
15:18Экс-сотрудница администрации Симферополя пойдет под суд за взятки
15:07В Севастополе под покровом ночи неизвестный разгромил более 10 машин
14:53Минпросвещения установило время выполнения домашнего задания
14:34Огонь наступает: к тушению пожара под Симферополем привлекли вертолеты
14:25В Севастополе пожилого мужчину на сапе унесло течением в открытое море
14:10Крымский мост: очередь растет с двух сторон
13:53Прекращение Венгрией энергопоставок станет катастрофой для Украины - МИД
13:47Под Симферополем тушат пожар на 2 гектарах – огонь угрожает жилым домам
13:40Иномарка сбила подростка в крымском поселке Зуя
13:33Силы ПВО России уничтожили шесть авиабомб и ракету "Нептун"
13:13В Керчи открыли первые межрегиональные соревнования по следж-хоккею
13:06Лесной пожар под Анапой локализовали на 11 гектарах
12:55Во всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические учения
12:33Контроль ядерной безопасности - Ростехнадзор проверил ЗАЭС
12:09Один мирный житель погиб и трое ранены - ВСУ обстреляли Херсонщину
12:00В Севастополе громко: что известно
11:34СК проверит деятельность нелегальных детсада и лагеря в Севастополе
Лента новостейМолния