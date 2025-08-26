https://crimea.ria.ru/20250826/inomarka-sbila-podrostka-v-krymskom-poselke-zuya-1148988343.html
Иномарка сбила подростка в крымском поселке Зуя
Иномарка сбила подростка в крымском поселке Зуя - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Иномарка сбила подростка в крымском поселке Зуя
Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Белогорском районе Крыма, пострадавшая в больнице. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция. РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T13:40
2025-08-26T13:40
2025-08-26T13:40
ситуация на дорогах крыма
происшествия
дтп в крыму и севастополе
белогорский район
крым
новости крыма
госавтоинспекция севастополя
госавтоинспекция крыма
прокуратура республики крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148988472_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_05de921731586476fd930c8b460d6750.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Иномарка сбила ребенка на пешеходном переходе в Белогорском районе Крыма, пострадавшая в больнице. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.По данным правоохранителей, ДТП произошло во вторник утром на автодороге "Зуя–Барабаново" в границах поселка Зуя.Ребенок с травмами доставлен в больницу. В прокуратуре Крыма уточнили, что речь идет о девочке-подростке.Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ход и результаты проверки взяты под контроль в республиканской прокуратуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:
белогорский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148988472_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b87fcd07866aa0663a75fdea6e1a60b6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, дтп в крыму и севастополе, белогорский район, крым, новости крыма, госавтоинспекция севастополя, госавтоинспекция крыма, прокуратура республики крым
Иномарка сбила подростка в крымском поселке Зуя
В Белогорском районе Крыма иномарка сбила девочку-подростка на переходе