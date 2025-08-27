https://crimea.ria.ru/20250827/shershe-lya-fam-v-krymu-taksist-taschil-muzhchinu-po-doroge-radi-spaseniya-damy-1149013410.html
Шерше ля фам: в Крыму таксист тащил мужчину по дороге ради спасения дамы
Шерше ля фам: в Крыму таксист тащил мужчину по дороге ради спасения дамы - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Шерше ля фам: в Крыму таксист тащил мужчину по дороге ради спасения дамы
В Евпатории водитель такси протащил по улице мужчину на двери авто ради спасения пассажирки. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, потерпевший пытался... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории водитель такси протащил по улице мужчину на двери авто ради спасения пассажирки. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, потерпевший пытался задержать машину, в которой уезжала его знакомая.Видеокадры, на которых мужчина держался за заднюю дверь движущегося Volkswagen Polo, правоохранители нашли в сети. На протяжении нескольких метров таксист тянул мужчину, пока последний не отпустил дверь. Как показала дальнейшая проверка, за рулем находился 54-летний местный житель.В результате "пассажир" получил травмы, водитель – административный протокол за перевозку людей вне кабины автомобиля со штрафом в тысячу рублей, а также еще один – по факту оставление места ДТП, за что шоферу может грозить административный арест или лишение водительских прав.
Шерше ля фам: в Крыму таксист тащил мужчину по дороге ради спасения дамы
МВД: в Евпатории таксист протащил по улице мужчину на двери авто ради спасения пассажирки
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Евпатории водитель такси протащил по улице мужчину на двери авто ради спасения пассажирки. Как сообщает пресс-служба МВД по Крыму, потерпевший пытался задержать машину, в которой уезжала его знакомая.
Видеокадры, на которых мужчина держался за заднюю дверь движущегося Volkswagen Polo, правоохранители нашли в сети. На протяжении нескольких метров таксист тянул мужчину, пока последний не отпустил дверь. Как показала дальнейшая проверка, за рулем находился 54-летний местный житель.
"Нарушитель пояснил, что к нему в авто села женщина-пассажир, которая была встревожена и просила водителя скорее ее увезти. В момент начала движения в салон автомобиля попытался сесть мужчина, с которым, со слов пассажирки, произошел конфликт. Не успев сесть на заднее пассажирское сидение, мужчина стал держаться за ручку двери, а водитель начал движение", – сообщили в полиции.
В результате "пассажир" получил травмы, водитель – административный протокол за перевозку людей вне кабины автомобиля со штрафом в тысячу рублей, а также еще один – по факту оставление места ДТП, за что шоферу может грозить административный арест или лишение водительских прав.
