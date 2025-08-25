Рейтинг@Mail.ru
Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в Севастополе
Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в Севастополе
38-летняя пассажирка мотоцикла Suzuki скончалась от полученных травм в больнице после столкновения с Porsche на дороге Ялта – Севастополь. Возбуждено уголовное... РИА Новости Крым, 25.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 38-летняя пассажирка мотоцикла Suzuki скончалась от полученных травм в больнице после столкновения с Porsche на дороге Ялта – Севастополь. Возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции Севастополя.Авария произошла в воскресенье в 19 часов на 72 километре автодороги. 26-летний водитель Porsche при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki под управлением 31-летнего водителя.В результате ДТП мотоциклист и его 38-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.В настоящее время следователи полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма водитель легковушки наехал на группу людей и скрылся с места происшествия, пострадал подросток. Следком начал проверку по факту происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районеВлетел во встречное авто: крымчанин получил срок за смертельную авариюТри человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
Новости
дтп в крыму и севастополе, происшествия, севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю
Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в Севастополе

В Севастополе пассажирка мотоцикла умерла в больнице после ДТП с Porsche

11:43 25.08.2025
 
© Полиция СевастополяДТП в Севастополе
ДТП в Севастополе
© Полиция Севастополя
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 38-летняя пассажирка мотоцикла Suzuki скончалась от полученных травм в больнице после столкновения с Porsche на дороге Ялта – Севастополь. Возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции Севастополя.
Авария произошла в воскресенье в 19 часов на 72 километре автодороги. 26-летний водитель Porsche при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki под управлением 31-летнего водителя.
В результате ДТП мотоциклист и его 38-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу.
"Несмотря на экстренно оказанную медицинскую помощь, спасти потерпевшую не удалось, от полученных тяжелых повреждений она скончалась", – сказано в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.
В настоящее время следователи полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.
Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма водитель легковушки наехал на группу людей и скрылся с места происшествия, пострадал подросток. Следком начал проверку по факту происшествия.
