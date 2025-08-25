https://crimea.ria.ru/20250825/passazhirka-mototsikla-skonchalas-posle-dtp-s-porsche-v-sevastopole-1148965068.html
Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в Севастополе
Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в Севастополе - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в Севастополе
38-летняя пассажирка мотоцикла Suzuki скончалась от полученных травм в больнице после столкновения с Porsche на дороге Ялта – Севастополь. Возбуждено уголовное... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T11:43
2025-08-25T11:43
2025-08-25T11:43
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
происшествия
севастополь
новости севастополя
умвд россии по севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148959435_0:8:1706:967_1920x0_80_0_0_25cf4891f0b2c85ba5f6a2fd40676a23.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 38-летняя пассажирка мотоцикла Suzuki скончалась от полученных травм в больнице после столкновения с Porsche на дороге Ялта – Севастополь. Возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции Севастополя.Авария произошла в воскресенье в 19 часов на 72 километре автодороги. 26-летний водитель Porsche при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki под управлением 31-летнего водителя.В результате ДТП мотоциклист и его 38-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.В настоящее время следователи полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма водитель легковушки наехал на группу людей и скрылся с места происшествия, пострадал подросток. Следком начал проверку по факту происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районеВлетел во встречное авто: крымчанин получил срок за смертельную авариюТри человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/18/1148959435_202:0:1502:975_1920x0_80_0_0_e5f27eae41dde6ef0a760eb0ee4c2022.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, происшествия, севастополь, новости севастополя, умвд россии по севастополю
Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в Севастополе
В Севастополе пассажирка мотоцикла умерла в больнице после ДТП с Porsche