Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в Севастополе

Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в Севастополе - 25.08.2025

Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в Севастополе

38-летняя пассажирка мотоцикла Suzuki скончалась от полученных травм в больнице после столкновения с Porsche на дороге Ялта – Севастополь. Возбуждено уголовное... РИА Новости Крым, 25.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. 38-летняя пассажирка мотоцикла Suzuki скончалась от полученных травм в больнице после столкновения с Porsche на дороге Ялта – Севастополь. Возбуждено уголовное дело, сообщили в полиции Севастополя.Авария произошла в воскресенье в 19 часов на 72 километре автодороги. 26-летний водитель Porsche при повороте на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki под управлением 31-летнего водителя.В результате ДТП мотоциклист и его 38-летняя пассажирка получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в городскую больницу.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.В настоящее время следователи полиции проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.Ранее сообщалось, что в Ленинском районе Крыма водитель легковушки наехал на группу людей и скрылся с места происшествия, пострадал подросток. Следком начал проверку по факту происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Легковушка сгорела на дороге в Джанкойском районеВлетел во встречное авто: крымчанин получил срок за смертельную авариюТри человека погибли в лобовом ДТП на Кубани

