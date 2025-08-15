Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250815/v-krymu-muzhchina-sbil-podrostka-i-skrylsya-s-mesta-dtp-sk-nachal-proverku-1148742906.html
В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку
В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку - РИА Новости Крым, 15.08.2025
В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку
В Ленинском районе водитель легковушки наехал на группу людей и скрылся с места происшествия, пострадал подросток. Следком начал проверку по факту происшествия, РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T12:45
2025-08-15T13:52
крым
новости крыма
происшествия
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп
дтп в крыму и севастополе
дети
следком крыма и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639817_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ac1064fc2bffb0917c6d108473c64735.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Ленинском районе водитель легковушки наехал на группу людей и скрылся с места происшествия, пострадал подросток. Следком начал проверку по факту происшествия, сообщают в пресс-службе крымского управления ведомства.По данным правоохранителей, к ним поступило обращение отца пострадавшего 16-летнего мальчика. Он рассказал, что авария произошла 8 августа в селе Ленинское, однако никакие меры по привлечению нарушителя к ответственности предприняты не были. Органами МВД по данному факту организована проверка.Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия и привлечь причастного к ответственности. Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Под Симферополем столкнулись две иномарки: один человек погиб39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в ЕгиптеСмертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/08/1132639817_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_265ff0064f99c6f4f7d55b4516e3a90b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе, дети, следком крыма и севастополя
В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку

В Ленинском районе Крыма легковушка сбила подростка и скрылась - СК начал проверку

12:45 15.08.2025 (обновлено: 13:52 15.08.2025)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Ленинском районе водитель легковушки наехал на группу людей и скрылся с места происшествия, пострадал подросток. Следком начал проверку по факту происшествия, сообщают в пресс-службе крымского управления ведомства.
По данным правоохранителей, к ним поступило обращение отца пострадавшего 16-летнего мальчика. Он рассказал, что авария произошла 8 августа в селе Ленинское, однако никакие меры по привлечению нарушителя к ответственности предприняты не были.

"Сообщается, что водитель легкового автомобиля допустил наезд на группу прогуливающихся у проезжей части местных жителей. С места происшествия водитель скрылся. Пострадавший подросток в настоящее время находится на лечении в медучреждении", - отметили в СК.

Органами МВД по данному факту организована проверка.
Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия и привлечь причастного к ответственности.
Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:

Под Симферополем столкнулись две иномарки: один человек погиб
39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в Египте
Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
 
КрымНовости КрымаПроисшествияСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТПДТП в Крыму и СевастополедетиСледком Крыма и Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:52Крымский мост в пробках: очередь из Керчи растянулась на 11 км
14:42Новости СВО: за неделю ВСУ потеряли почти десять тысяч боевиков
14:32Число погибших в пожаре на предприятии в Рязанской области выросло
14:19Силы ПВО России уничтожили украинский самолет Су-27 и две ракеты "Нептун"
14:09В Запорожье опровергли фейк о введении ограничений на электроэнергию
13:45ВС России нанесли удары по объектам ВПК Украины и центрам с наемниками
13:36Экс-глава Ростехнадзора в Крыму получил 6 лет "строгача" за взятку
13:26В Бахчисарае виден столб дыма: что известно
13:20Двое пострадавших при обрушении крана в Севастополе госпитализированы
13:18Армия России освободила Александроград в ДНР
13:14Как минимум три человека погибли на предприятии в Рязанской области
12:56Крым в лидерах по числу турпоездок
12:45В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку
12:20Крымская Троя: как партизан Шульц нашел Неаполь Скифский
12:15Шесть беспилотников ВСУ сбиты над Крымом
12:12В Феодосии благоустроят 60 дворовых и 4 общественных территории
11:50Крымчанин "вырубил дорогу" к дому и получил за это условный срок
11:27Уголовное дело возбуждено после падения строительного крана в Севастополе
11:22Опасный астероид приближается к Земле
11:03Стрела крана сорвалась: стали известны подробности трагедии в Севастополе
Лента новостейМолния