В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку
В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку - РИА Новости Крым, 15.08.2025
В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку
В Ленинском районе водитель легковушки наехал на группу людей и скрылся с места происшествия, пострадал подросток. Следком начал проверку по факту происшествия, РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T12:45
2025-08-15T12:45
2025-08-15T13:52
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. В Ленинском районе водитель легковушки наехал на группу людей и скрылся с места происшествия, пострадал подросток. Следком начал проверку по факту происшествия, сообщают в пресс-службе крымского управления ведомства.По данным правоохранителей, к ним поступило обращение отца пострадавшего 16-летнего мальчика. Он рассказал, что авария произошла 8 августа в селе Ленинское, однако никакие меры по привлечению нарушителя к ответственности предприняты не были. Органами МВД по данному факту организована проверка.Руководитель Главного следственного управления Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту происшествия и привлечь причастного к ответственности. Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Под Симферополем столкнулись две иномарки: один человек погиб39 туристов из России, Украины и Киргизии пострадали в ДТП в ЕгиптеСмертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
В Крыму мужчина сбил подростка и скрылся с места ДТП: СК начал проверку
В Ленинском районе Крыма легковушка сбила подростка и скрылась - СК начал проверку
12:45 15.08.2025 (обновлено: 13:52 15.08.2025)