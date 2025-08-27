Рейтинг@Mail.ru
22 российских туриста пострадали в ДТП в Абхазии - РИА Новости Крым, 27.08.2025
22 российских туриста пострадали в ДТП в Абхазии
22 российских туриста пострадали в ДТП в Абхазии - РИА Новости Крым, 27.08.2025
22 российских туриста пострадали в ДТП в Абхазии
В Абхазии на объездной дороге в Гагре произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились российские туристы. Пострадали 22 человека, сообщает Sputnik... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Абхазии на объездной дороге в Гагре произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились российские туристы. Пострадали 22 человека, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на начальника ГАИ республики Дамея Авидзба.По данным полиции, четверым из них потребовалась госпитализация — у пострадавших диагностированы переломы и ушибы. Среди раненых есть дети, однако их жизни ничего не угрожает.Оба водителя, как уточнили в ГАИ, на момент аварии были трезвыми.Ранее в Лодейнопольском районе Ленинградской области туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде. В результате, по данным местных властей, один человек погиб и 16 пострадали.
22 российских туриста пострадали в ДТП в Абхазии

В Абхазии 22 российских туриста пострадали в ДТП с автобусом

16:32 27.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Абхазии на объездной дороге в Гагре произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились российские туристы. Пострадали 22 человека, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на начальника ГАИ республики Дамея Авидзба.
"Накануне вечером ВАЗ-2107 при повороте въехал в микроавтобус с туристами", – рассказал он.
По данным полиции, четверым из них потребовалась госпитализация — у пострадавших диагностированы переломы и ушибы. Среди раненых есть дети, однако их жизни ничего не угрожает.
Оба водителя, как уточнили в ГАИ, на момент аварии были трезвыми.
Ранее в Лодейнопольском районе Ленинградской области туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде. В результате, по данным местных властей, один человек погиб и 16 пострадали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Во время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадали
В горах Сочи перевернулся УАЗ с туристами
Столкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно
 
