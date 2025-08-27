https://crimea.ria.ru/20250827/22-rossiyskikh-turista-postradali-v-dtp-v-abkhazii-1149029929.html
22 российских туриста пострадали в ДТП в Абхазии
22 российских туриста пострадали в ДТП в Абхазии - РИА Новости Крым, 27.08.2025
22 российских туриста пострадали в ДТП в Абхазии
В Абхазии на объездной дороге в Гагре произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились российские туристы. Пострадали 22 человека, сообщает Sputnik... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T16:32
2025-08-27T16:32
2025-08-27T16:25
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В Абхазии на объездной дороге в Гагре произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором находились российские туристы. Пострадали 22 человека, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье со ссылкой на начальника ГАИ республики Дамея Авидзба.По данным полиции, четверым из них потребовалась госпитализация — у пострадавших диагностированы переломы и ушибы. Среди раненых есть дети, однако их жизни ничего не угрожает.Оба водителя, как уточнили в ГАИ, на момент аварии были трезвыми.Ранее в Лодейнопольском районе Ленинградской области туристический автобус и грузовой поезд столкнулись на железнодорожном переезде. В результате, по данным местных властей, один человек погиб и 16 пострадали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Во время джиппинга в Сочи два человека погибли и семеро пострадалиВ горах Сочи перевернулся УАЗ с туристамиСтолкновение туристического автобуса с поездом в Ленобласти: что известно
