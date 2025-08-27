Рейтинг@Mail.ru
Выехал на "встречку": на Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Выехал на "встречку": на Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель
Выехал на "встречку": на Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Выехал на "встречку": на Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель
В лобовом столкновении легковушки с грузовиком на Кубани погиб водитель, трое пассажиров попали в больницу, из них – двое детей. Об этом сообщили в Управлении... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В лобовом столкновении легковушки с грузовиком на Кубани погиб водитель, трое пассажиров попали в больницу, из них – двое детей. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла в среду в 5 утра на трассе Тимашевск – Полтавская в Красноармейском районе.Водитель машины Fiat погиб на месте. Пострадали три пассажира – 41-летняя женщина и два ребенка 12 и 15 лет. Их доставили в больницу.Ранее стало известно, что в Ростовской области на трасе М-4 "Дон" в тройном ДТП погибли два человека, пятеро пострадали, в том числе двое детей. Предварительно, авария произошла в 04:20 в Миллеровском районе, вне населенного пункта. 46-летний водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на "встречку", столкнулся с LADA Vesta под управлением 42-летнего водителя, а далее по инерции влетел в Geely Atlas.
Выехал на "встречку": на Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель

На Кубани погиб водитель Fiat в лобовом столкновении с грузовиком

16:55 27.08.2025 (обновлено: 17:13 27.08.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорожная ситуация
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В лобовом столкновении легковушки с грузовиком на Кубани погиб водитель, трое пассажиров попали в больницу, из них – двое детей. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
По предварительной информации правоохранителей, авария произошла в среду в 5 утра на трассе Тимашевск – Полтавская в Красноармейском районе.

"Водитель автомобиля Fiat допустил выезд на полосу встречного движения без цели обгона и столкнулся с впереди идущим грузовым авто Sitrak c полуприцепом", – сказано в сообщении.

Водитель машины Fiat погиб на месте. Пострадали три пассажира – 41-летняя женщина и два ребенка 12 и 15 лет. Их доставили в больницу.
Ранее стало известно, что в Ростовской области на трасе М-4 "Дон" в тройном ДТП погибли два человека, пятеро пострадали, в том числе двое детей. Предварительно, авария произошла в 04:20 в Миллеровском районе, вне населенного пункта. 46-летний водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на "встречку", столкнулся с LADA Vesta под управлением 42-летнего водителя, а далее по инерции влетел в Geely Atlas.
