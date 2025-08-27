https://crimea.ria.ru/20250827/vyekhal-na-vstrechku-na-kubani-v-lobovom-dtp-s-gruzovikom-pogib-voditel-1149031094.html

Выехал на "встречку": на Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель

Выехал на "встречку": на Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель

В лобовом столкновении легковушки с грузовиком на Кубани погиб водитель, трое пассажиров попали в больницу, из них – двое детей. Об этом сообщили в Управлении... РИА Новости Крым, 27.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В лобовом столкновении легковушки с грузовиком на Кубани погиб водитель, трое пассажиров попали в больницу, из них – двое детей. Об этом сообщили в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по Краснодарскому краю.По предварительной информации правоохранителей, авария произошла в среду в 5 утра на трассе Тимашевск – Полтавская в Красноармейском районе.Водитель машины Fiat погиб на месте. Пострадали три пассажира – 41-летняя женщина и два ребенка 12 и 15 лет. Их доставили в больницу.Ранее стало известно, что в Ростовской области на трасе М-4 "Дон" в тройном ДТП погибли два человека, пятеро пострадали, в том числе двое детей. Предварительно, авария произошла в 04:20 в Миллеровском районе, вне населенного пункта. 46-летний водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на "встречку", столкнулся с LADA Vesta под управлением 42-летнего водителя, а далее по инерции влетел в Geely Atlas.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в СевастополеИномарка сбила подростка в крымском поселке ЗуяЦистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом

