Тройное ДТП на трассе в Крым – двое погибли и пятеро пострадали - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Тройное ДТП на трассе в Крым – двое погибли и пятеро пострадали
Тройное ДТП на трассе в Крым – двое погибли и пятеро пострадали - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Тройное ДТП на трассе в Крым – двое погибли и пятеро пострадали
Два человека погибли, пятеро пострадали, в том числе двое детей, в тройном ДТП на трасе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по... РИА Новости Крым, 25.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли, пятеро пострадали, в том числе двое детей, в тройном ДТП на трасе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник в 04:20 в Миллеровском районе, вне населенного пункта. Предварительно, 46-летний водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на "встречку", столкнулся с LADA Vesta под управлением 42-летнего водителя, а далее по инерции влетел в Geely Atlas.В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля Kia. Травмы получили 35-летний водитель Geely и его пассажиры, среди которых двое детей 9 и 5 лет.На месте происшествия работают госавтоинспекторы и следователи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Porsche влетел в мотоцикл под СевастополемЛегковушка сгорела на дороге в Джанкойском районеВ Евпатории женщина на скутере сбила ребенка и скрылась с места ДТП
Тройное ДТП на трассе в Крым – двое погибли и пятеро пострадали

Два человека погибли и пятеро пострадали в тройном ДТП на трассе М-4 "Дон"

09:02 25.08.2025
 
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
Тройное ДТП на трассе в Крым – двое погибли и пятеро пострадали
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли, пятеро пострадали, в том числе двое детей, в тройном ДТП на трасе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник в 04:20 в Миллеровском районе, вне населенного пункта. Предварительно, 46-летний водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на "встречку", столкнулся с LADA Vesta под управлением 42-летнего водителя, а далее по инерции влетел в Geely Atlas.
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской областиТройное ДТП на трассе в Крым – двое погибли и пятеро пострадали
Тройное ДТП на трассе в Крым – двое погибли и пятеро пострадали
© Telegram Госавтоинспекция Ростовской области
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля Kia. Травмы получили 35-летний водитель Geely и его пассажиры, среди которых двое детей 9 и 5 лет.
На месте происшествия работают госавтоинспекторы и следователи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
