Тройное ДТП на трассе в Крым – двое погибли и пятеро пострадали
2025-08-25T09:02
ростовская область
дтп
происшествия
госавтоинспекция ростовской области
новости
трасса м-4 "дон"
ростовская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли, пятеро пострадали, в том числе двое детей, в тройном ДТП на трасе М-4 "Дон" в Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.
По данным правоохранителей, авария произошла в понедельник в 04:20 в Миллеровском районе, вне населенного пункта. Предварительно, 46-летний водитель Kia Rio не справился с управлением, выехал на "встречку", столкнулся с LADA Vesta под управлением 42-летнего водителя, а далее по инерции влетел в Geely Atlas.
В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля Kia. Травмы получили 35-летний водитель Geely и его пассажиры, среди которых двое детей 9 и 5 лет.
На месте происшествия работают госавтоинспекторы и следователи. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.
