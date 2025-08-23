https://crimea.ria.ru/20250823/tsisterna-s-uglekislotoy-vzorvalas-v-rezultate-dtp-pod-arzamasom-1148936405.html
Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом
Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом
Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали, в результате столкновения автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой и ее последующим... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T16:43
2025-08-23T16:43
2025-08-23T16:43
дтп
происшествия
россия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/17/1148936288_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_716d514f5f87c5061a39319e47a2e808.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали, в результате столкновения автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой и ее последующим взрывом в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональный главк МВД России.От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте. Ранения также получили два человека, в том числе ребенок, находившиеся в проезжающем мимо автомобиле. Им оказана необходимая медицинская помощь.Отмечается, что автомобильное движение на участке трассы затруднено, организован объезд по 394-му километру магистрали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/17/1148936288_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c1d592872269b8566b425f0eaa4563f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, происшествия, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом
Один человек погиб при взрыве автоцистерны с углекислотой из-за ДТП под Арзамасом