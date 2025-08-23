https://crimea.ria.ru/20250823/tsisterna-s-uglekislotoy-vzorvalas-v-rezultate-dtp-pod-arzamasom-1148936405.html

Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом

Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом

2025-08-23T16:43

2025-08-23T16:43

2025-08-23T16:43

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали, в результате столкновения автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой и ее последующим взрывом в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональный главк МВД России.От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте. Ранения также получили два человека, в том числе ребенок, находившиеся в проезжающем мимо автомобиле. Им оказана необходимая медицинская помощь.Отмечается, что автомобильное движение на участке трассы затруднено, организован объезд по 394-му километру магистрали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

