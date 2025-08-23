Рейтинг@Mail.ru
Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250823/tsisterna-s-uglekislotoy-vzorvalas-v-rezultate-dtp-pod-arzamasom-1148936405.html
Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом
Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом - РИА Новости Крым, 23.08.2025
Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом
Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали, в результате столкновения автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой и ее последующим... РИА Новости Крым, 23.08.2025
2025-08-23T16:43
2025-08-23T16:43
дтп
происшествия
россия
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/17/1148936288_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_716d514f5f87c5061a39319e47a2e808.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали, в результате столкновения автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой и ее последующим взрывом в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональный главк МВД России.От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте. Ранения также получили два человека, в том числе ребенок, находившиеся в проезжающем мимо автомобиле. Им оказана необходимая медицинская помощь.Отмечается, что автомобильное движение на участке трассы затруднено, организован объезд по 394-му километру магистрали.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/17/1148936288_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5c1d592872269b8566b425f0eaa4563f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп, происшествия, россия, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости
Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом

Один человек погиб при взрыве автоцистерны с углекислотой из-за ДТП под Арзамасом

16:43 23.08.2025
 
© МЧС РоссииДТП с фурой
ДТП с фурой
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Один человек погиб и двое, в том числе ребенок, пострадали, в результате столкновения автовоза и фуры с цистерной со сжиженной углекислотой и ее последующим взрывом в Арзамасском районе Нижегородской области. Об этом сообщает региональный главк МВД России.
"23 августа около 12:00 на 427 км трассы М-12 в Арзамасском районе водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автовозом. В результате ДТП произошел взрыв цистерны со сжиженной углекислотой, которую перевозило грузовое транспортное средство", - говорится в сообщении.
От полученных ранений водитель газовоза скончался на месте. Ранения также получили два человека, в том числе ребенок, находившиеся в проезжающем мимо автомобиле. Им оказана необходимая медицинская помощь.
Отмечается, что автомобильное движение на участке трассы затруднено, организован объезд по 394-му километру магистрали.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ДТППроисшествияРоссияМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:42Блогер Арсен Маркарян задержан – СК
17:33Около 40 рейсов задерживаются на прилет и вылет в аэропорту "Пулково"
17:02Крымский мост сейчас - обстановка на вечер субботы
16:43Цистерна с углекислотой взорвалась в результате ДТП под Арзамасом
16:07В Киеве хотят эвакуировать 237 тысяч человек из прифронтовых районов
15:55Последнее упокоение: в чем сложности с захоронением в Крыму
15:37Беспилотники ВСУ пытались атаковать нефтезавод на Кубани
15:16Вышинский олицетворял дружбу России и Украины – Азаров
15:01Групповой удар армии России: Киев потерял 4 установки РСЗО и 3 танка
14:41На южном побережье Крыма выявили 10 нелегальных аттракционов
14:30Ремонт на водоводе Феодосия – Судак планируют завершить к утру 24 августа
14:20В Ялте загорелась многоэтажка – жильцов эвакуировали
14:06Хоккеист Александр Овечкин стал еще одним послом конкурса "Интервидение"
13:41Новости СВО: армия России за сутки уничтожила более 1300 боевиков Киева
13:31Крым удостоен федеральной премии "Мой бизнес" за проекты в туризме
13:23В Крыму двум детям выплатят по 30 тысяч рублей из-за укусов собак
13:07Ущерб на 14 млн: виновника крупного пожара в Крыму будут судить
12:51Три человека погибли в лобовом ДТП на Кубани
12:20Армия России освободила Среднее и Клебан-Бык в ДНР
12:20От пожара на Камышовом шоссе в Севастополе пострадали 1,5 гектара леса
Лента новостейМолния