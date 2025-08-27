https://crimea.ria.ru/20250827/v-sevastopole-osudili-organizatorov-nezakonnoy-migratsii-inostrantsev-1149031558.html
В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. За организацию незаконного пребывания иностранных граждан четыре жителя Севастополя получили до трех лет лишения свободы и крупные штрафы. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
По информации СК, деятельность преступной группы по незаконной регистрации иностранных граждан в Севастополе организовал 52-летний коммерсант в 2021 году. Он привлек трех местных жительниц, распределив между ними роли.
"Подельники подыскивали лиц из числа мигрантов, желающих незаконно на возмездной основе встать на учет, изготавливая фиктивные документы, которые потом передавались в территориальное подразделение по вопросам миграции. А с целью конспирации денежное вознаграждение принималось под видом оплаты консультационных и юридических услуг", – сказано в сообщении.
С учетом ряда обстоятельств суд приговорил фигурантов к лишению свободы на различные сроки – от двух до трех лет условно с испытательным сроком. Кроме того, организатор группы оштрафован на 200 тысяч рублей, а одна из его подельниц – на 100 тысяч рублей.
Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД по Нахимовскому району, злоупотребившей должностными полномочиями при фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении должностного лица продолжается, добавили в СК Крыма и Севастополя.
Похожая ситуация произошла ранее в Судаке. Там осудили двоих организаторов нелегальной миграции.
. Иностранный гражданин предложил жительнице Судака предоставить иностранцам свой дом для проживания без фактической регистрации и постановки на миграционный учет.
