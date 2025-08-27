Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцев - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250827/v-sevastopole-osudili-organizatorov-nezakonnoy-migratsii-inostrantsev-1149031558.html
В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцев
В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцев - РИА Новости Крым, 27.08.2025
В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцев
За организацию незаконного пребывания иностранных граждан четыре жителя Севастополя получили до трех лет лишения свободы и крупные штрафы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.08.2025
2025-08-27T17:05
2025-08-27T17:17
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
мигранты
нелегальные мигранты
суд
приговор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_c62a87a5b427c0c5ef9a4298faaf6848.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. За организацию незаконного пребывания иностранных граждан четыре жителя Севастополя получили до трех лет лишения свободы и крупные штрафы. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По информации СК, деятельность преступной группы по незаконной регистрации иностранных граждан в Севастополе организовал 52-летний коммерсант в 2021 году. Он привлек трех местных жительниц, распределив между ними роли."Подельники подыскивали лиц из числа мигрантов, желающих незаконно на возмездной основе встать на учет, изготавливая фиктивные документы, которые потом передавались в территориальное подразделение по вопросам миграции. А с целью конспирации денежное вознаграждение принималось под видом оплаты консультационных и юридических услуг", – сказано в сообщении.С учетом ряда обстоятельств суд приговорил фигурантов к лишению свободы на различные сроки – от двух до трех лет условно с испытательным сроком. Кроме того, организатор группы оштрафован на 200 тысяч рублей, а одна из его подельниц – на 100 тысяч рублей.Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД по Нахимовскому району, злоупотребившей должностными полномочиями при фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении должностного лица продолжается, добавили в СК Крыма и Севастополя.Похожая ситуация произошла ранее в Судаке. Там осудили двоих организаторов нелегальной миграции. Иностранный гражданин предложил жительнице Судака предоставить иностранцам свой дом для проживания без фактической регистрации и постановки на миграционный учет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политикеВ Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантовСколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_746dd1220141a9073294e46e5bb6a7de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мигранты, нелегальные мигранты, суд, приговор
В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцев

В Севастополе четверо жителей занимались незаконной регистрацией иностранных граждан

17:05 27.08.2025 (обновлено: 17:17 27.08.2025)
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. За организацию незаконного пребывания иностранных граждан четыре жителя Севастополя получили до трех лет лишения свободы и крупные штрафы. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.
По информации СК, деятельность преступной группы по незаконной регистрации иностранных граждан в Севастополе организовал 52-летний коммерсант в 2021 году. Он привлек трех местных жительниц, распределив между ними роли.
"Подельники подыскивали лиц из числа мигрантов, желающих незаконно на возмездной основе встать на учет, изготавливая фиктивные документы, которые потом передавались в территориальное подразделение по вопросам миграции. А с целью конспирации денежное вознаграждение принималось под видом оплаты консультационных и юридических услуг", – сказано в сообщении.
С учетом ряда обстоятельств суд приговорил фигурантов к лишению свободы на различные сроки – от двух до трех лет условно с испытательным сроком. Кроме того, организатор группы оштрафован на 200 тысяч рублей, а одна из его подельниц – на 100 тысяч рублей.
Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД по Нахимовскому району, злоупотребившей должностными полномочиями при фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении должностного лица продолжается, добавили в СК Крыма и Севастополя.
Похожая ситуация произошла ранее в Судаке. Там осудили двоих организаторов нелегальной миграции. Иностранный гражданин предложил жительнице Судака предоставить иностранцам свой дом для проживания без фактической регистрации и постановки на миграционный учет.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политике
В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов
Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма
 
КрымНовости КрымаСевастопольНовости СевастополяМигрантыНелегальные мигрантыСудПриговор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:01В Крыму с 1 сентября ограничат продажу алкоголя рядом с домами и школами
18:55В школах Феодосии ремонт крыш и спортплощадок может продлиться до ноября
18:41Дрон ВСУ ударил по авто в Белгородской области – погиб человек
18:32Кабмин РФ продлил до октября запрет на экспорт бензина
18:17Бархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыха
17:56Помогал защищать Крым: на Мангупе открыли памятник Штефану Великому
17:46На Ай-Петри у зоофотографов отобрали обезьян и рептилий
17:20Крымский мост сейчас: трехчасовая очередь со стороны Керчи
17:05В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцев
16:55Выехал на "встречку": на Кубани в лобовом ДТП с грузовиком погиб водитель
16:3222 российских туриста пострадали в ДТП в Абхазии
16:25"Внимание всем!": на Кубани зазвучат сирены
16:15ВТБ попал в "платиновую" группу Forbes в сегменте Private Banking
16:02Как в Крыму переоборудуют кабинеты труда в школах
15:50Два поселка восточного Крыма обеспечат бесперебойным водоснабжением
15:43Разрушительный ураган приближается к Камчатке
15:28Турпоток в Крым в этом году вырос на 11 процентов
15:18В Крыму выявлены нарушения при продаже алкоголя
15:00Что ждет учеников и учителей в новом учебном году
14:51Российская экономика показывает рост – цифры Минфина
Лента новостейМолния