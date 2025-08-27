https://crimea.ria.ru/20250827/v-sevastopole-osudili-organizatorov-nezakonnoy-migratsii-inostrantsev-1149031558.html

В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцев

В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцев - РИА Новости Крым, 27.08.2025

В Севастополе осудили организаторов незаконной миграции иностранцев

За организацию незаконного пребывания иностранных граждан четыре жителя Севастополя получили до трех лет лишения свободы и крупные штрафы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 27.08.2025

2025-08-27T17:05

2025-08-27T17:05

2025-08-27T17:17

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

мигранты

нелегальные мигранты

суд

приговор

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874843_0:231:1600:1131_1920x0_80_0_0_c62a87a5b427c0c5ef9a4298faaf6848.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. За организацию незаконного пребывания иностранных граждан четыре жителя Севастополя получили до трех лет лишения свободы и крупные штрафы. Об этом сообщили в Следкоме Крыма и Севастополя.По информации СК, деятельность преступной группы по незаконной регистрации иностранных граждан в Севастополе организовал 52-летний коммерсант в 2021 году. Он привлек трех местных жительниц, распределив между ними роли."Подельники подыскивали лиц из числа мигрантов, желающих незаконно на возмездной основе встать на учет, изготавливая фиктивные документы, которые потом передавались в территориальное подразделение по вопросам миграции. А с целью конспирации денежное вознаграждение принималось под видом оплаты консультационных и юридических услуг", – сказано в сообщении.С учетом ряда обстоятельств суд приговорил фигурантов к лишению свободы на различные сроки – от двух до трех лет условно с испытательным сроком. Кроме того, организатор группы оштрафован на 200 тысяч рублей, а одна из его подельниц – на 100 тысяч рублей.Ранее в суд было направлено уголовное дело в отношении специалиста-эксперта отдела по вопросам миграции ОМВД по Нахимовскому району, злоупотребившей должностными полномочиями при фиктивной постановке на учет иностранных граждан. Судебное рассмотрение уголовного дела в отношении должностного лица продолжается, добавили в СК Крыма и Севастополя.Похожая ситуация произошла ранее в Судаке. Там осудили двоих организаторов нелегальной миграции. Иностранный гражданин предложил жительнице Судака предоставить иностранцам свой дом для проживания без фактической регистрации и постановки на миграционный учет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин рассмотрит предложения Крыма по миграционной политикеВ Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантовСколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, мигранты, нелегальные мигранты, суд, приговор