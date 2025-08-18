Рейтинг@Mail.ru
В Крыму осудили двоих за незаконное размещение иностранцев в Судаке - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250818/v-krymu-osudili-dvoikh-za-nezakonnoe-razmeschenie-inostrantsev-v-sudake--1148813090.html
В Крыму осудили двоих за незаконное размещение иностранцев в Судаке
В Крыму осудили двоих за незаконное размещение иностранцев в Судаке - РИА Новости Крым, 18.08.2025
В Крыму осудили двоих за незаконное размещение иностранцев в Судаке
В Крыму осуждены двое организаторов нелегальной миграции, которые занимались незаконным пребыванием иностранцев в Судаке. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T16:10
2025-08-18T17:12
крым
судак
новости крыма
мигранты
нелегальные мигранты
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148812764_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_aef8c99abac7cee80149d4e59685ad4e.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму осуждены двое организаторов нелегальной миграции, которые занимались незаконным пребыванием иностранцев в Судаке. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по России по РК и городу Севастополю.По данным силового ведомства, иностранный гражданин предложил жительнице Судака предоставить иностранцам свой дом для проживания без фактической регистрации и постановки на миграционный учет. Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность, было возбуждено и расследовано уголовное дело. По результатам его рассмотрения Судакский суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 2 и 3 лет лишения свободы условно со штрафами в 300 тысяч и 460 тысяч рублей соответственно с последующей депортацией иностранного гражданина. Приговор вступил в законную силу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантовПроверки документов и контроль транспорта - что происходит в СевастополеСколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма
крым
судак
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/12/1148812764_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_81da75c884dc826d9ff03c7798817f8c.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, судак, новости крыма, мигранты, нелегальные мигранты, уфсб россии по республике крым и городу севастополю
В Крыму осудили двоих за незаконное размещение иностранцев в Судаке

В Судаке осудили двоих организаторов незаконной миграции

16:10 18.08.2025 (обновлено: 17:12 18.08.2025)
 
© УФСБ Российской Федерации по РК и г. СевастополюЗадержание незаконных мигрантов в Судаке
Задержание незаконных мигрантов в Судаке
© УФСБ Российской Федерации по РК и г. Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму осуждены двое организаторов нелегальной миграции, которые занимались незаконным пребыванием иностранцев в Судаке. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по России по РК и городу Севастополю.
По данным силового ведомства, иностранный гражданин предложил жительнице Судака предоставить иностранцам свой дом для проживания без фактической регистрации и постановки на миграционный учет.
"Получив согласие, мужчина подыскал кандидатов, желающих трудоустроиться на территории Республики Крым, и организовывал их незаконное проживание у сообщницы, а также предоставлял оплачиваемую работу на строительном объекте", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность, было возбуждено и расследовано уголовное дело. По результатам его рассмотрения Судакский суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 2 и 3 лет лишения свободы условно со штрафами в 300 тысяч и 460 тысяч рублей соответственно с последующей депортацией иностранного гражданина.
Приговор вступил в законную силу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов
Проверки документов и контроль транспорта - что происходит в Севастополе
Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма
 
КрымСудакНовости КрымаМигрантыНелегальные мигрантыУФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43В Севастополе сотрудница Морского института получила срок за взятки
17:26Поток огромный: сколько посетителей увидели открытия пещеры "Таврида"
17:02В Крыму выросло число заболевших клещевым боррелиозом
16:40Полигон на 600 тысяч тонн отходов открыли в Белогорском районе Крыма
16:21Цена на бензин Аи-92 побила исторический рекорд
16:17Крымский мост: очередь со стороны Тамани сокращается
16:10В Крыму осудили двоих за незаконное размещение иностранцев в Судаке
16:00В Севастополе пенсионер написал запрещенные посты на три "уголовки"
15:38Галерея искусств и театр на мысе Хрустальный – когда достроят объекты
15:27Путин обсудил с международными лидерами итоги переговоров с Трампом
15:12До 23 увеличилось число погибших на заводе в Рязанской области
14:51Керчанка получила срок за убийство спящего мужа
14:22Крымский мост сейчас - в очереди стоят почти три тысячи авто
14:20В Бахчисарае почтили памяти жертв депортации немцев из Крыма
14:03Теракт на Крымском мосту – это фашизм: депутат Госдумы о планах Киева
13:48Гарантии безопасности и Крым: что ждет Зеленского на встрече с Трампом
13:20Новости СВО: враг несет потери по всем направлениям фронта
13:09Поставки нефти в Венгрию прекращены из-за атаки Украины на трубопровод
12:35В Крыму на Демерджи пострадал турист
12:20Армия России сбила 100 беспилотников большой дальности UJ-22 и "Паляница"
Лента новостейМолния