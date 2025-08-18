https://crimea.ria.ru/20250818/v-krymu-osudili-dvoikh-za-nezakonnoe-razmeschenie-inostrantsev-v-sudake--1148813090.html
В Крыму осудили двоих за незаконное размещение иностранцев в Судаке
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму осуждены двое организаторов нелегальной миграции, которые занимались незаконным пребыванием иностранцев в Судаке. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по России по РК и городу Севастополю.По данным силового ведомства, иностранный гражданин предложил жительнице Судака предоставить иностранцам свой дом для проживания без фактической регистрации и постановки на миграционный учет. Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность, было возбуждено и расследовано уголовное дело. По результатам его рассмотрения Судакский суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 2 и 3 лет лишения свободы условно со штрафами в 300 тысяч и 460 тысяч рублей соответственно с последующей депортацией иностранного гражданина. Приговор вступил в законную силу. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантовПроверки документов и контроль транспорта - что происходит в СевастополеСколько детей мигрантов прошли тестирование в школах Крыма
В Судаке осудили двоих организаторов незаконной миграции
16:10 18.08.2025 (обновлено: 17:12 18.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму осуждены двое организаторов нелегальной миграции, которые занимались незаконным пребыванием иностранцев в Судаке. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по России по РК и городу Севастополю.
По данным силового ведомства, иностранный гражданин предложил жительнице Судака предоставить иностранцам свой дом для проживания без фактической регистрации и постановки на миграционный учет.
"Получив согласие, мужчина подыскал кандидатов, желающих трудоустроиться на территории Республики Крым, и организовывал их незаконное проживание у сообщницы, а также предоставлял оплачиваемую работу на строительном объекте", - говорится в сообщении.
Сотрудники ФСБ пресекли незаконную деятельность, было возбуждено и расследовано уголовное дело. По результатам его рассмотрения Судакский суд признал подсудимых виновными и назначил наказание в виде 2 и 3 лет лишения свободы условно со штрафами в 300 тысяч и 460 тысяч рублей соответственно с последующей депортацией иностранного гражданина.
Приговор вступил в законную силу.
