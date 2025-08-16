https://crimea.ria.ru/20250816/proverki-dokumentov-i-kontrol-transporta---chto-proiskhodit-v-sevastopole-1148767598.html

Проверки документов и контроль транспорта - что происходит в Севастополе

Проверки документов и контроль транспорта - что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.08.2025

Проверки документов и контроль транспорта - что происходит в Севастополе

Силовики проводят масштабный комплекс режимных и поисковых мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства в Севастополе, сообщил... РИА Новости Крым, 16.08.2025

2025-08-16T09:48

2025-08-16T09:48

2025-08-16T09:48

мигранты

нелегальные мигранты

севастополь

правительство севастополя

новости севастополя

михаил развожаев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0c/1a/1119097106_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_08a1d36c1362cc5c697c78f6382cf7fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Силовики проводят масштабный комплекс режимных и поисковых мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, проверка проводится в районе Фиолентовского шоссе на территории Гагаринского района и в окружении 26 СНТ от остановки "Маяк" до остановки "Муссон"."Силовые ведомства проводят проверку документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта. Мероприятие согласовано оперштабом города", - подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мигранты, нелегальные мигранты, севастополь, правительство севастополя, новости севастополя, михаил развожаев