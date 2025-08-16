Рейтинг@Mail.ru
Проверки документов и контроль транспорта - что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Проверки документов и контроль транспорта - что происходит в Севастополе
Проверки документов и контроль транспорта - что происходит в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.08.2025
Проверки документов и контроль транспорта - что происходит в Севастополе
Силовики проводят масштабный комплекс режимных и поисковых мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства в Севастополе, сообщил... РИА Новости Крым, 16.08.2025
2025-08-16T09:48
2025-08-16T09:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Силовики проводят масштабный комплекс режимных и поисковых мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, проверка проводится в районе Фиолентовского шоссе на территории Гагаринского района и в окружении 26 СНТ от остановки "Маяк" до остановки "Муссон"."Силовые ведомства проводят проверку документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта. Мероприятие согласовано оперштабом города", - подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
мигранты, нелегальные мигранты, севастополь, правительство севастополя, новости севастополя, михаил развожаев
Проверки документов и контроль транспорта - что происходит в Севастополе

В Севастополе начался масштабный комплекс мероприятий по контролю за мигрантами – власти

09:48 16.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗдание правительства Севастополя
Здание правительства Севастополя
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Силовики проводят масштабный комплекс режимных и поисковых мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе проходит масштабный комплекс режимных, поисковых и профилактических мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации. О завершении мероприятий будет сообщено дополнительно", - написал Развожаевв своем Telegram-канале.
По его словам, проверка проводится в районе Фиолентовского шоссе на территории Гагаринского района и в окружении 26 СНТ от остановки "Маяк" до остановки "Муссон".
"Силовые ведомства проводят проверку документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта. Мероприятие согласовано оперштабом города", - подчеркнул губернатор.
МигрантыНелегальные мигрантыСевастопольПравительство СевастополяНовости СевастополяМихаил Развожаев
 
Лента новостейМолния