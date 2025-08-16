https://crimea.ria.ru/20250816/proverki-dokumentov-i-kontrol-transporta---chto-proiskhodit-v-sevastopole-1148767598.html
Проверки документов и контроль транспорта - что происходит в Севастополе
Проверки документов и контроль транспорта - что происходит в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости Крым. Силовики проводят масштабный комплекс режимных и поисковых мероприятий по контролю за соблюдением миграционного законодательства в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его словам, проверка проводится в районе Фиолентовского шоссе на территории Гагаринского района и в окружении 26 СНТ от остановки "Маяк" до остановки "Муссон"."Силовые ведомства проводят проверку документов граждан и контроль движения автомобильного транспорта. Мероприятие согласовано оперштабом города", - подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
