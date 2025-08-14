Рейтинг@Mail.ru
В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов
В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов
В Крыму трое местных жителей задержаны за оформление фиктивных документов мигрантам, сообщает главное управление Следкома России. РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T17:48
2025-08-14T17:48
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму трое местных жителей задержаны за оформление фиктивных документов мигрантам, сообщает главное управление Следкома России.По данным следствия, фигуранты обеспечивали иностранным гражданам фиктивные документы для проживания и работы в России с января по апрель 2025 года. в преступную схему были вовлечены 30-летний бригадир иностранных рабочих, его знакомый, а также ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам миграции УМВД по Симферополю. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что для постановки мигрантов на учет использовались как минимум два фиктивных адреса.В ходе обысков по местам жительства и работы мигрантов изъяты электронные устройства и документы, ставшие основанием для фиктивной регистрации. На моженников возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенной организованной группой.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. По словам главы республики Сергея Аксенова, на сегодняшний день в Крыму остаются только две сферы, в которых мигрантам разрешено работать – строительство и туризм.
мигранты, нелегальные мигранты, крым, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма
В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов

Трое крымчан задержаны за оформление фиктивных документов мигрантам

17:48 14.08.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму трое местных жителей задержаны за оформление фиктивных документов мигрантам, сообщает главное управление Следкома России.
По данным следствия, фигуранты обеспечивали иностранным гражданам фиктивные документы для проживания и работы в России с января по апрель 2025 года. в преступную схему были вовлечены 30-летний бригадир иностранных рабочих, его знакомый, а также ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам миграции УМВД по Симферополю. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что для постановки мигрантов на учет использовались как минимум два фиктивных адреса.
"Обстоятельства противоправной деятельности фигурантов и незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации были выявлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при силовой поддержке ОМОН "Беркут" Росгвардии", – рассказали в СК.
В ходе обысков по местам жительства и работы мигрантов изъяты электронные устройства и документы, ставшие основанием для фиктивной регистрации. На моженников возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенной организованной группой.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. По словам главы республики Сергея Аксенова, на сегодняшний день в Крыму остаются только две сферы, в которых мигрантам разрешено работать – строительство и туризм.
