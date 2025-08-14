https://crimea.ria.ru/20250814/v-krymu-raskryli-skhemu-fiktivnoy-registratsii-migrantov-1148725872.html

В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов

В Крыму трое местных жителей задержаны за оформление фиктивных документов мигрантам, сообщает главное управление Следкома России. РИА Новости Крым, 14.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму трое местных жителей задержаны за оформление фиктивных документов мигрантам, сообщает главное управление Следкома России.По данным следствия, фигуранты обеспечивали иностранным гражданам фиктивные документы для проживания и работы в России с января по апрель 2025 года. в преступную схему были вовлечены 30-летний бригадир иностранных рабочих, его знакомый, а также ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам миграции УМВД по Симферополю. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что для постановки мигрантов на учет использовались как минимум два фиктивных адреса.В ходе обысков по местам жительства и работы мигрантов изъяты электронные устройства и документы, ставшие основанием для фиктивной регистрации. На моженников возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенной организованной группой.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. По словам главы республики Сергея Аксенова, на сегодняшний день в Крыму остаются только две сферы, в которых мигрантам разрешено работать – строительство и туризм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах КрымаПутин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантовГосдума рассмотрит инициативы Крыма о запрете въезда семей мигрантов

