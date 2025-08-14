https://crimea.ria.ru/20250814/v-krymu-raskryli-skhemu-fiktivnoy-registratsii-migrantov-1148725872.html
В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов
В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов - РИА Новости Крым, 14.08.2025
В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов
В Крыму трое местных жителей задержаны за оформление фиктивных документов мигрантам, сообщает главное управление Следкома России. РИА Новости Крым, 14.08.2025
2025-08-14T17:48
2025-08-14T17:48
2025-08-14T17:48
мигранты
нелегальные мигранты
крым
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f2eb43907149ded89d9f89acd294df22.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму трое местных жителей задержаны за оформление фиктивных документов мигрантам, сообщает главное управление Следкома России.По данным следствия, фигуранты обеспечивали иностранным гражданам фиктивные документы для проживания и работы в России с января по апрель 2025 года. в преступную схему были вовлечены 30-летний бригадир иностранных рабочих, его знакомый, а также ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам миграции УМВД по Симферополю. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что для постановки мигрантов на учет использовались как минимум два фиктивных адреса.В ходе обысков по местам жительства и работы мигрантов изъяты электронные устройства и документы, ставшие основанием для фиктивной регистрации. На моженников возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенной организованной группой.Ранее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. По словам главы республики Сергея Аксенова, на сегодняшний день в Крыму остаются только две сферы, в которых мигрантам разрешено работать – строительство и туризм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько детей мигрантов прошли тестирование в школах КрымаПутин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантовГосдума рассмотрит инициативы Крыма о запрете въезда семей мигрантов
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725030_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_56ded167aad5b5854b53d23227095b10.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мигранты, нелегальные мигранты, крым, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма
В Крыму раскрыли схему фиктивной регистрации мигрантов
Трое крымчан задержаны за оформление фиктивных документов мигрантам
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. В Крыму трое местных жителей задержаны за оформление фиктивных документов мигрантам, сообщает главное управление Следкома России.
По данным следствия, фигуранты обеспечивали иностранным гражданам фиктивные документы для проживания и работы в России с января по апрель 2025 года. в преступную схему были вовлечены 30-летний бригадир иностранных рабочих, его знакомый, а также ведущий специалист-эксперт отдела по вопросам миграции УМВД по Симферополю. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что для постановки мигрантов на учет использовались как минимум два фиктивных адреса.
"Обстоятельства противоправной деятельности фигурантов и незаконного пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации были выявлены во взаимодействии с оперативными сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при силовой поддержке ОМОН "Беркут" Росгвардии", – рассказали в СК.
В ходе обысков по местам жительства и работы мигрантов изъяты электронные устройства и документы, ставшие основанием для фиктивной регистрации. На моженников возбуждено уголовное дело по факту организации незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, совершенной организованной группой.
Ранее сообщалось
, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. По словам главы республики Сергея Аксенова, на сегодняшний день в Крыму остаются только две сферы, в которых мигрантам разрешено работать – строительство и туризм.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: