https://crimea.ria.ru/20250731/putin-podpisal-zakon-o-povyshenii-poshlin-dlya-avtovladeltsev-i-migrantov-1148384008.html

Путин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов

Путин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов - РИА Новости Крым, 31.07.2025

Путин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение государственных пошлин в сфере транспорта и миграции. Документ опубликован на... РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T15:19

2025-07-31T15:19

2025-07-31T15:19

россия

закон и право

владимир путин (политик)

пошлина

мигранты

автомобиль

транспорт

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение государственных пошлин в сфере транспорта и миграции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с сентября.Что изменится для автовладельцевИзменения для иностранных гражданРанее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. По словам главы республики Сергея Аксенова, на сегодняшний день в регионе остаются только две сферы, в которых мигрантам разрешено работать – строительство и туризм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферахФорма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 годаСнижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать закон

россия

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, закон и право, владимир путин (политик), пошлина, мигранты, автомобиль, транспорт, новости, общество