Путин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов
В России повышают пошлины для автовладельцев и мигрантов – закон
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение государственных пошлин в сфере транспорта и миграции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с сентября.
Что изменится для автовладельцев
- —Пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) возрастает с 800 до 1200 рублей, за внесение изменений – с 350 до 525 рублей.
- —За выдачу свидетельства о регистрации авто на бумажной основе теперь придется заплатить 1500 рублей (вместо 500), на пластике – 4500 рублей.
- —Национальные водительские права на пластиковой основе обойдутся в 4000 рублей (ранее 2000), удостоверения нового поколения – в 6000 рублей (вместо 3000).
- —За международное водительское удостоверение пошлина увеличивается вдвое – с 1600 до 3200 рублей.
- —Пошлина за допуск к перевозке опасных грузов составит 2250 рублей (вместо 1500).
- —За госзнаки "Транзит" на металле для авто и прицепов нужно будет заплатить 2400 рублей (ранее 1600), обычные регистрационные знаки подорожают до 3000 рублей для автомобилей и до 2250 рублей для мотоциклов и прицепов.
Изменения для иностранных граждан
- —За постановку на учет по месту пребывания иностранный гражданин должен будет заплатить 500 рублей, за продление временного пребывания – 1000 рублей.
- —Пошлина за регистрацию по месту жительства увеличивается более чем в два раза – с 420 до 1000 рублей.
- —Вводится пошлина в 4200 рублей за выдачу или переоформление патента.
- —За продление разрешения на работу также установлена пошлина в 4200 рублей, а за дубликат или внесение изменений – 2100 рублей.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. По словам главы республики Сергея Аксенова, на сегодняшний день в регионе остаются только две сферы, в которых мигрантам разрешено работать – строительство и туризм.
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