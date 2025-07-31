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Путин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов - РИА Новости Крым, 31.07.2025
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Путин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов
Путин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов - РИА Новости Крым, 31.07.2025
Путин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение государственных пошлин в сфере транспорта и миграции. Документ опубликован на... РИА Новости Крым, 31.07.2025
2025-07-31T15:19
2025-07-31T15:19
россия
закон и право
владимир путин (политик)
пошлина
мигранты
автомобиль
транспорт
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение государственных пошлин в сфере транспорта и миграции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с сентября.Что изменится для автовладельцевИзменения для иностранных гражданРанее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. По словам главы республики Сергея Аксенова, на сегодняшний день в регионе остаются только две сферы, в которых мигрантам разрешено работать – строительство и туризм.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферахФорма медсправки для водителей изменится с 1 марта 2027 годаСнижение выплат опекунам в Крыму – как будет работать закон
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россия, закон и право, владимир путин (политик), пошлина, мигранты, автомобиль, транспорт, новости, общество
Путин подписал закон о повышении пошлин для автовладельцев и мигрантов

В России повышают пошлины для автовладельцев и мигрантов – закон

15:19 31.07.2025
 
© РИА Новости . Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин. Архивное фото
Президент России Владимир Путин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий увеличение государственных пошлин в сфере транспорта и миграции. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу с сентября.

Что изменится для автовладельцев

  • Пошлина за получение паспорта транспортного средства (ПТС) возрастает с 800 до 1200 рублей, за внесение изменений – с 350 до 525 рублей.
  • За выдачу свидетельства о регистрации авто на бумажной основе теперь придется заплатить 1500 рублей (вместо 500), на пластике – 4500 рублей.
  • Национальные водительские права на пластиковой основе обойдутся в 4000 рублей (ранее 2000), удостоверения нового поколения – в 6000 рублей (вместо 3000).
  • За международное водительское удостоверение пошлина увеличивается вдвое – с 1600 до 3200 рублей.
  • Пошлина за допуск к перевозке опасных грузов составит 2250 рублей (вместо 1500).
  • За госзнаки "Транзит" на металле для авто и прицепов нужно будет заплатить 2400 рублей (ранее 1600), обычные регистрационные знаки подорожают до 3000 рублей для автомобилей и до 2250 рублей для мотоциклов и прицепов.

Изменения для иностранных граждан

  • За постановку на учет по месту пребывания иностранный гражданин должен будет заплатить 500 рублей, за продление временного пребывания – 1000 рублей.
  • Пошлина за регистрацию по месту жительства увеличивается более чем в два раза – с 420 до 1000 рублей.
  • Вводится пошлина в 4200 рублей за выдачу или переоформление патента.
  • За продление разрешения на работу также установлена пошлина в 4200 рублей, а за дубликат или внесение изменений – 2100 рублей.
Ранее сообщалось, что в Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. По словам главы республики Сергея Аксенова, на сегодняшний день в регионе остаются только две сферы, в которых мигрантам разрешено работать – строительство и туризм.
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РоссияЗакон и правоВладимир Путин (политик)ПошлинаМигрантыАвтомобильТранспортНовостиОбщество
 
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