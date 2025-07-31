https://crimea.ria.ru/20250731/v-krymu-migrantam-zapretili-rabotat-esche-v-48-sferakh-1148382139.html

В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах

В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах - РИА Новости Крым, 31.07.2025

В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах

В Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 31.07.2025

2025-07-31T14:08

2025-07-31T14:08

2025-07-31T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По словам главы республики, на сегодняшний день в Крыму остаются только две сферы, в которых мигрантам разрешено работать – строительство и туризм.В перечень запрещенных позиций вошли, в частности, лесоводство, добыча угля, нефти и природного газа, производство одежды и компьютеров, а также ремонт и монтаж машин и оборудования. Полный список опубликован в тексте указа.Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.Глава РК Сергей Аксенов указал, что Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. В их числе преступления, связанные с угрозой безопасности страны, такие, например, как госизмена или терроризм.Нормы данного закона не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. По словам Аксенова, для властей республики это была принципиальная позиция.На этой неделе первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сообщил, что Госдума рассмотрит предложения властей Крыма об ужесточении миграционного законодательства в период осенней сессии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Госдума рассмотрит инициативы Крыма о запрете въезда семей мигрантов"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и СевастополюВ России увеличены госпошлины для мигрантов - Володин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, мигранты, трудовые мигранты, миграционная политика, новости крыма