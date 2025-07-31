В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах
В Крыму мигрантам запретили работать еще в 48 сферах деятельности – Аксенов
14:08 31.07.2025 (обновлено: 15:01 31.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости Крым. В Крыму расширили перечень сфер, куда запрещено привлекать работающих по патенту трудовых мигрантов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Мы запретили еще 48 позиций, по которым раньше привлекали трудовых мигрантов", - сообщил Аксенов в своем Telegram-канале и отметил, что сегодня подписал соответствующий указ.
По словам главы республики, на сегодняшний день в Крыму остаются только две сферы, в которых мигрантам разрешено работать – строительство и туризм.
"Отдельные предприниматели по ряду позиций, условно говоря, привлекали (мигрантов) якобы для одной цели, а использовали их труд на других направлениях. Сегодня мы полностью привели ситуацию в соответствие и дальше действуем в том же направлении. Миграционную политику нужно ужесточить", - добавил руководитель региона.
В перечень запрещенных позиций вошли, в частности, лесоводство, добыча угля, нефти и природного газа, производство одежды и компьютеров, а также ремонт и монтаж машин и оборудования. Полный список опубликован в тексте указа.
Ранее крымские власти направили в Госдуму предложения по поводу ужесточения действующего миграционного законодательства. В частности, предложено установить запрет трудовым мигрантам привозить семьи в Россию и исключить возможности получения российского гражданства на основании трудовой визы.
Глава РК Сергей Аксенов указал, что Госдума приняла закон, расширяющий перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ до 80 пунктов. В их числе преступления, связанные с угрозой безопасности страны, такие, например, как госизмена или терроризм.Нормы данного закона не распространяются на жителей Крыма, Севастополя и новых регионов России. По словам Аксенова, для властей республики это была принципиальная позиция.
На этой неделе первый замглавы комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев сообщил, что Госдума рассмотрит предложения властей Крыма об ужесточении миграционного законодательства в период осенней сессии.
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