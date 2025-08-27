Рейтинг@Mail.ru
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников
Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону из-за повреждения жилых домов в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил в среду глава города Александр... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону из-за повреждения жилых домов в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил в среду глава города Александр Скрябин по итогам внеочередного заседания Комиссии ЧС. 15 украинских дронов были сбиты над территорией Ростовской области в течение прошедшей ночи, сообщали утром в Минобороны РФ. Позже власти сообщили о повреждении домов и открытии пункта временного размещения.По его словам, коммунальщики приступят к уборке прилегающих к месту происшествия территорий, в городе организуют оперативный прием документов у граждан из пострадавших домов для оформления выплат.Как сообщалось, взрыв и пожар произошли на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в Ростове-на-Дону после падения беспилотника. Из дома эвакуированы 15 жильцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:26 беспилотников ВСУ атаковали регионы РоссииЗа неделю от атак ВСУ по приграничью России погибли 19 мирных жителейАтака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детей
Новости
Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников

Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников ВСУ

10:53 27.08.2025 (обновлено: 11:08 27.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону из-за повреждения жилых домов в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил в среду глава города Александр Скрябин по итогам внеочередного заседания Комиссии ЧС.
15 украинских дронов были сбиты над территорией Ростовской области в течение прошедшей ночи, сообщали утром в Минобороны РФ. Позже власти сообщили о повреждении домов и открытии пункта временного размещения.
"Принято решение о введении ЧС в границах района, где пострадали дома, организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, поквартирный обход для оценки и фиксации ущерба. Администрация города готова предоставить маневренный фонд для пострадавших жителей", – написал Скрябин в своем Telegram-канале.
По его словам, коммунальщики приступят к уборке прилегающих к месту происшествия территорий, в городе организуют оперативный прием документов у граждан из пострадавших домов для оформления выплат.
Как сообщалось, взрыв и пожар произошли на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в Ростове-на-Дону после падения беспилотника. Из дома эвакуированы 15 жильцов.
