Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников

Режим ЧС введен в Ростове-на-Дону после атаки беспилотников

2025-08-27T10:53

2025-08-27T10:53

2025-08-27T11:08

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Режим чрезвычайной ситуации введен в Ростове-на-Дону из-за повреждения жилых домов в результате атаки ВСУ. Об этом сообщил в среду глава города Александр Скрябин по итогам внеочередного заседания Комиссии ЧС. 15 украинских дронов были сбиты над территорией Ростовской области в течение прошедшей ночи, сообщали утром в Минобороны РФ. Позже власти сообщили о повреждении домов и открытии пункта временного размещения.По его словам, коммунальщики приступят к уборке прилегающих к месту происшествия территорий, в городе организуют оперативный прием документов у граждан из пострадавших домов для оформления выплат.Как сообщалось, взрыв и пожар произошли на крыше четырехэтажного многоквартирного дома в Ростове-на-Дону после падения беспилотника. Из дома эвакуированы 15 жильцов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:26 беспилотников ВСУ атаковали регионы РоссииЗа неделю от атак ВСУ по приграничью России погибли 19 мирных жителейАтака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детей

