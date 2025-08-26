https://crimea.ria.ru/20250826/za-nedelyu-ot-atak-vsu-po-prigranichyu-rossii-pogibli-19-mirnykh-zhiteley-1148981308.html

За неделю от атак ВСУ по приграничью России погибли 19 мирных жителей

За неделю от обстрелов ВСУ российского приграничья погибли 19 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили более 120 человек, сообщил посол по особым...

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. За неделю от обстрелов ВСУ российского приграничья погибли 19 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили более 120 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Посол подчеркнул, что в течение минувшей недели ВСУ активно применяли против гражданского населения России ударные БПЛА и высокоточные системы РСЗО с осколочной и шрапнельной боевой частью.По информации Мирошника, ВСУ направляли свои ударные дроны по многоквартирным и частным жилым домам, гражданскому легковому транспорту и сельхозтехнике, работающей в поле на уборке урожая, коммерческим и социальным объектам.Всего по гражданским целям на российской территории украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2357 боеприпасов, добавил Родион Мирошник.Ранее сообщалось, что два человека погибли и более 20 ранены при атаке на Енакиево и Горловку. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день71 поезд задерживается после ЧП в Воронежской области из-за атаки ВСУОбломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде

