Рейтинг@Mail.ru
За неделю от атак ВСУ по приграничью России погибли 19 мирных жителей - РИА Новости Крым, 26.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250826/za-nedelyu-ot-atak-vsu-po-prigranichyu-rossii-pogibli-19-mirnykh-zhiteley-1148981308.html
За неделю от атак ВСУ по приграничью России погибли 19 мирных жителей
За неделю от атак ВСУ по приграничью России погибли 19 мирных жителей - РИА Новости Крым, 26.08.2025
За неделю от атак ВСУ по приграничью России погибли 19 мирных жителей
За неделю от обстрелов ВСУ российского приграничья погибли 19 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили более 120 человек, сообщил посол по особым... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T09:10
2025-08-26T09:10
родион мирошник
донецкая народная республика (днр)
обстрелы белгородской области
министерство иностранных дел рф (мид рф)
обстрелы всу
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1c/1140701739_0:80:1280:800_1920x0_80_0_0_2d74fb90fd16e60586af785f18b1ab5f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. За неделю от обстрелов ВСУ российского приграничья погибли 19 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили более 120 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.Посол подчеркнул, что в течение минувшей недели ВСУ активно применяли против гражданского населения России ударные БПЛА и высокоточные системы РСЗО с осколочной и шрапнельной боевой частью.По информации Мирошника, ВСУ направляли свои ударные дроны по многоквартирным и частным жилым домам, гражданскому легковому транспорту и сельхозтехнике, работающей в поле на уборке урожая, коммерческим и социальным объектам.Всего по гражданским целям на российской территории украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2357 боеприпасов, добавил Родион Мирошник.Ранее сообщалось, что два человека погибли и более 20 ранены при атаке на Енакиево и Горловку. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день71 поезд задерживается после ЧП в Воронежской области из-за атаки ВСУОбломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1c/1140701739_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c939abd67fa52b49bf8e35076430cc9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
родион мирошник, донецкая народная республика (днр), обстрелы белгородской области, министерство иностранных дел рф (мид рф), обстрелы всу, новости, всу (вооруженные силы украины)
За неделю от атак ВСУ по приграничью России погибли 19 мирных жителей

Мирошник: из-за атак ВСУ на приграничье РФ погибли 19 мирных жителей – 121 человек ранен

09:10 26.08.2025
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДроны ВСУ атаковали Шебекино
Дроны ВСУ атаковали Шебекино
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. За неделю от обстрелов ВСУ российского приграничья погибли 19 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили более 120 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 18 по 24 августа от обстрелов украинских нацистов пострадали 140 мирных жителей. Из них ранен 121 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 19 человек, в том числе один ребенок", – сказано в сообщении.
Посол подчеркнул, что в течение минувшей недели ВСУ активно применяли против гражданского населения России ударные БПЛА и высокоточные системы РСЗО с осколочной и шрапнельной боевой частью.
По информации Мирошника, ВСУ направляли свои ударные дроны по многоквартирным и частным жилым домам, гражданскому легковому транспорту и сельхозтехнике, работающей в поле на уборке урожая, коммерческим и социальным объектам.
"Чаще всего жертвами украинских ударов становились жители Белгородской области и ДНР. Каждый четвертый пострадавший приходился на Белгородскую область", – уточнил посол.
Всего по гражданским целям на российской территории украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2357 боеприпасов, добавил Родион Мирошник.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и более 20 ранены при атаке на Енакиево и Горловку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар на нефтезаводе под Ростовом после атаки ВСУ тушат четвертый день
71 поезд задерживается после ЧП в Воронежской области из-за атаки ВСУ
Обломки дрона упали на больницу и территорию НПЗ в Волгограде
 
Родион МирошникДонецкая Народная Республика (ДНР)Обстрелы Белгородской областиМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Обстрелы ВСУНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:40В Феодосии закрыли пять опасных аттракционов
10:35Крымский мост сейчас - на подъезде стоят многокилометровые очереди
10:05Кому ограничат снятие наличных в банкоматах с 1 сентября
09:45Солнце повторило двухмесячный рекорд - зафиксирована сильная вспышка
09:37В России проанализируют формирование розничных цен на топливо
09:10За неделю от атак ВСУ по приграничью России погибли 19 мирных жителей
08:53Россельхознадзор сможет следить за животными с дронов
08:31В Крыму обесточены 13 населенных пунктов
08:29Володин передал Си Цзиньпину послание от Путина
08:08Атака на Крым: силы ПВО сбили восемь беспилотников
07:45На Солнце зафиксировали десять вспышек за неполные сутки
07:20Крымский мост: очередь за час выросла на 300 авто
07:12При развитии городов Крыма надо учитывать объемы водных ресурсов – мнение
06:43Орбан предупредил Зеленского о последствиях подрыва трубопровода “Дружба”
06:18Крымский мост - ситуация утром во вторник
06:11Над Черным морем сбили вражеские беспилотники
06:01Благоустройство парка Шевченко в Симферополе завершается: когда открытие
00:01Сухо и тепло: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 26 августа
22:31Предотвращенный теракт в Крыму и разговор Москвы с Ираном: главное
Лента новостейМолния