За неделю от атак ВСУ по приграничью России погибли 19 мирных жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. За неделю от обстрелов ВСУ российского приграничья погибли 19 человек, в том числе один ребенок. Ранения получили более 120 человек, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
"За неделю с 18 по 24 августа от обстрелов украинских нацистов пострадали 140 мирных жителей. Из них ранен 121 человек, в том числе восемь несовершеннолетних, погибли 19 человек, в том числе один ребенок", – сказано в сообщении.
Посол подчеркнул, что в течение минувшей недели ВСУ активно применяли против гражданского населения России ударные БПЛА и высокоточные системы РСЗО с осколочной и шрапнельной боевой частью.
По информации Мирошника, ВСУ направляли свои ударные дроны по многоквартирным и частным жилым домам, гражданскому легковому транспорту и сельхозтехнике, работающей в поле на уборке урожая, коммерческим и социальным объектам.
"Чаще всего жертвами украинских ударов становились жители Белгородской области и ДНР. Каждый четвертый пострадавший приходился на Белгородскую область", – уточнил посол.
Всего по гражданским целям на российской территории украинские вооруженные формирования выпустили не менее 2357 боеприпасов, добавил Родион Мирошник.
Ранее сообщалось, что два человека погибли и более 20 ранены при атаке на Енакиево и Горловку.
