Двое погибли и более 20 человек ранены при атаке на Енакиево и Горловку

2025-08-21T21:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли, 21 мирный житель Енакиево, в том числе подросток, пострадал сегодня в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.ВСУ атаковали город в вечерний час пик."ВФУ осуществили комбинированную атаку высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 (шрапнельная) к РСЗО HIMARS и ударными БПЛА самолетного типа по городскому округу Енакиево. Мужчина 1975 г.р. и женщина 1952 г.р. погибли. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек: парень 2008 г.р., мужчины 1948, 1966, 1973, 1976, 1991, 1992, 1976,1997, 1999, 2000, 1999 и 2006 г.р., женщины 1952, 1973, 1977, 1952, 1977, 1978, 1983 и 1992 г.р. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин в своем ТГ-канале.Также, по его информации, повреждены девять жилых домостроений в Енакиево и Никитовском районе Горловки. Также дважды был атакован объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки."Со стороны ВФУ совершены десять вооруженных атак. Применялись РСЗО HIMARS, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.В Минздраве ДНР отметили, что восьми пострадавшим оказана помощь амбулаторно, 13 госпитализированы. Степень тяжести будет уточнена после окончания оперативного лечения и дообследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

