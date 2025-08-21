https://crimea.ria.ru/20250821/dvoe-pogibli-i-bolee-20-chelovek-raneny-pri-atake-na-enakievo-i-gorlovku-1148897755.html
Двое погибли и более 20 человек ранены при атаке на Енакиево и Горловку
Двое погибли и более 20 человек ранены при атаке на Енакиево и Горловку - РИА Новости Крым, 21.08.2025
Двое погибли и более 20 человек ранены при атаке на Енакиево и Горловку
Два человека погибли, 21 мирный житель Енакиево, в том числе подросток, пострадал сегодня в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава ДНР Денис... РИА Новости Крым, 21.08.2025
2025-08-21T21:30
2025-08-21T21:30
2025-08-21T21:30
донецкая народная республика (днр)
горловка
денис пушилин
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6fac9343be59c5ad589035c6e24ab6a0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли, 21 мирный житель Енакиево, в том числе подросток, пострадал сегодня в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.ВСУ атаковали город в вечерний час пик."ВФУ осуществили комбинированную атаку высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 (шрапнельная) к РСЗО HIMARS и ударными БПЛА самолетного типа по городскому округу Енакиево. Мужчина 1975 г.р. и женщина 1952 г.р. погибли. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек: парень 2008 г.р., мужчины 1948, 1966, 1973, 1976, 1991, 1992, 1976,1997, 1999, 2000, 1999 и 2006 г.р., женщины 1952, 1973, 1977, 1952, 1977, 1978, 1983 и 1992 г.р. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин в своем ТГ-канале.Также, по его информации, повреждены девять жилых домостроений в Енакиево и Никитовском районе Горловки. Также дважды был атакован объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки."Со стороны ВФУ совершены десять вооруженных атак. Применялись РСЗО HIMARS, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.В Минздраве ДНР отметили, что восьми пострадавшим оказана помощь амбулаторно, 13 госпитализированы. Степень тяжести будет уточнена после окончания оперативного лечения и дообследования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
донецкая народная республика (днр)
горловка
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1c/1142991403_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04179145b5ca444c71c99dd5c4afeefb.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), горловка, денис пушилин, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости сво
Двое погибли и более 20 человек ранены при атаке на Енакиево и Горловку
Двое погибли и более 20 человек ранены при атаке ВСУ на Енакиево и Горловку - Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 авг – РИА Новости Крым. Два человека погибли, 21 мирный житель Енакиево, в том числе подросток, пострадал сегодня в результате киевской агрессии. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
ВСУ атаковали город в вечерний час пик.
"ВФУ осуществили комбинированную атаку высокоточной дальнобойной ракетой М30А1 (шрапнельная) к РСЗО HIMARS и ударными БПЛА самолетного типа по городскому округу Енакиево. Мужчина 1975 г.р. и женщина 1952 г.р. погибли. Ранения различной степени тяжести получил 21 человек: парень 2008 г.р., мужчины 1948, 1966, 1973, 1976, 1991, 1992, 1976,1997, 1999, 2000, 1999 и 2006 г.р., женщины 1952, 1973, 1977, 1952, 1977, 1978, 1983 и 1992 г.р. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - написал Пушилин в своем ТГ-канале.
Также, по его информации, повреждены девять жилых домостроений в Енакиево и Никитовском районе Горловки. Также дважды был атакован объект гражданской инфраструктуры в Калининском районе Горловки.
"Со стороны ВФУ совершены десять вооруженных атак. Применялись РСЗО HIMARS, ударные БПЛА", - уточнил глава ДНР.
В Минздраве ДНР отметили, что восьми пострадавшим оказана помощь амбулаторно, 13 госпитализированы. Степень тяжести будет уточнена после окончания оперативного лечения и дообследования.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.