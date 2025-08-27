https://crimea.ria.ru/20250827/26-bespilotnikov-vsu-atakovali-regiony-rossii-1149012095.html
26 беспилотников ВСУ атаковали регионы России
26 беспилотников ВСУ атаковали регионы России - РИА Новости Крым, 27.08.2025
26 беспилотников ВСУ атаковали регионы России
Средства российской противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами РФ в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны...
2025-08-27T07:17
2025-08-27T07:17
2025-08-27T09:22
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Средства российской противовоздушной обороны уничтожили 26 украинских беспилотников над регионами РФ в течение прошедшей ночи. Об этом сообщает Минобороны России."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Кроме того, по два беспилотника уничтожены над территориями Брянской и Курской областей.В Ростове-на-Дону после падения беспилотника произошли взрыв и пожар в многоквартирном доме. В двух районах Ростовской области осколками посечены дома и машины.Сутками ранее в течение ночи средства ПВО сбили 43 украинских дрона, в том числе четыре – в акватории Черного моря.Также утром во вторник над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
26 беспилотников ВСУ атаковали регионы России
