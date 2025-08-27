Рейтинг@Mail.ru
Взрыв и пожар в многоэтажке: ВСУ атаковали Ростов и область - РИА Новости Крым, 27.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250827/vzryv-i-pozhar-v-mnogoetazhke-vsu-atakovali-rostov-i-oblast-1149011277.html
Взрыв и пожар в многоэтажке: ВСУ атаковали Ростов и область
Взрыв и пожар в многоэтажке: ВСУ атаковали Ростов и область - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Взрыв и пожар в многоэтажке: ВСУ атаковали Ростов и область
Взрыв и пожар произошли на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону после падения беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской
2025-08-27T06:13
2025-08-27T06:22
юрий слюсарь
ростов-на-дону
ростовская область
атаки всу
новости
происшествия
взрыв
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132050741_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_45e6f77d89ee30f744382e79a6222ff5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Взрыв и пожар произошли на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону после падения беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.На место выехали дежурные службы. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров,.Из дома эвакуировали 15 жильцов, им предложили остаться на ночь в пункте временного размещения, который развернули на базе школы №55. "Главное, что никто из людей не пострадал. Утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Окажем людям необходимую помощь", - добавил Слюсарь.По его данным, за ночь силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах области. В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько частных домов и автомобиль. В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждены крыши нескольких соседних домов, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детейВ Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛАЧетыре подростка ранены при детонации дрона в Белгородской области
ростов-на-дону
ростовская область
юрий слюсарь, ростов-на-дону, ростовская область, атаки всу, новости, происшествия, взрыв, пожар
Взрыв и пожар в многоэтажке: ВСУ атаковали Ростов и область

В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ произошел взрыв и пожар в многоэтажном доме

06:13 27.08.2025 (обновлено: 06:22 27.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Взрыв и пожар произошли на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону после падения беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский", — написал он в Telegram-канале .
На место выехали дежурные службы. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров,.
Из дома эвакуировали 15 жильцов, им предложили остаться на ночь в пункте временного размещения, который развернули на базе школы №55.
"Главное, что никто из людей не пострадал. Утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Окажем людям необходимую помощь", - добавил Слюсарь.
По его данным, за ночь силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах области.
В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько частных домов и автомобиль. В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждены крыши нескольких соседних домов, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.
