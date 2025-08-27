https://crimea.ria.ru/20250827/vzryv-i-pozhar-v-mnogoetazhke-vsu-atakovali-rostov-i-oblast-1149011277.html

Взрыв и пожар в многоэтажке: ВСУ атаковали Ростов и область

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Взрыв и пожар произошли на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону после падения беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.На место выехали дежурные службы. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров,.Из дома эвакуировали 15 жильцов, им предложили остаться на ночь в пункте временного размещения, который развернули на базе школы №55. "Главное, что никто из людей не пострадал. Утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Окажем людям необходимую помощь", - добавил Слюсарь.По его данным, за ночь силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах области. В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько частных домов и автомобиль. В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждены крыши нескольких соседних домов, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на Ростов-на-Дону: среди 13 раненых - двое детейВ Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛАЧетыре подростка ранены при детонации дрона в Белгородской области

