Взрыв и пожар произошли на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону после падения беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Взрыв и пожар произошли на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону после падения беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.На место выехали дежурные службы. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров,.Из дома эвакуировали 15 жильцов, им предложили остаться на ночь в пункте временного размещения, который развернули на базе школы №55. "Главное, что никто из людей не пострадал. Утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Окажем людям необходимую помощь", - добавил Слюсарь.По его данным, за ночь силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах области. В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько частных домов и автомобиль. В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждены крыши нескольких соседних домов, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.
Взрыв и пожар в многоэтажке: ВСУ атаковали Ростов и область
В Ростове-на-Дону после атаки ВСУ произошел взрыв и пожар в многоэтажном доме
06:13 27.08.2025 (обновлено: 06:22 27.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг - РИА Новости Крым. Взрыв и пожар произошли на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в Ростове-на-Дону после падения беспилотника. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
"В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в четырехэтажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский", — написал он в Telegram-канале .
На место выехали дежурные службы. Возгорание локализовали на площади в 250 квадратных метров,.
Из дома эвакуировали 15 жильцов, им предложили остаться на ночь в пункте временного размещения, который развернули на базе школы №55.
"Главное, что никто из людей не пострадал. Утром комиссия приступит к оценке ущерба, причиненного имуществу. Окажем людям необходимую помощь", - добавил Слюсарь.
По его данным, за ночь силы ПВО уничтожили и нейтрализовали беспилотники в Ростове, Таганроге, Новошахтинске, Неклиновском, Мясниковском, Миллеровском и Чертковском районах области.
В Новобессергеневке и селе Боцманово Неклиновского района осколками посечены несколько частных домов и автомобиль. В Новошахтинске фрагменты БПЛА упали во двор частного дома, повреждены крыши нескольких соседних домов, нарушено энергоснабжение одного из домовладений.
