https://crimea.ria.ru/20250826/nad-chernym-morem-sbili-vrazheskie-bespilotniki-1148979757.html

Над Черным морем сбили вражеские беспилотники

Над Черным морем сбили вражеские беспилотники - РИА Новости Крым, 26.08.2025

Над Черным морем сбили вражеские беспилотники

37 украинских беспилотника сбили силы ПВО над территорией России, из них четыре - в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2025

2025-08-26T06:11

2025-08-26T06:11

2025-08-26T06:11

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

министерство обороны рф

пво

новости сво

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1d/1131008147_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b7271eda91decdbab7fb76a0482c1f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. 37 украинских беспилотника сбили силы ПВО над территорией России, из них четыре - в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи был перехвачен и уничтожен 21 украинский БПЛА. Днем в понедельник еще четыре украинских беспилотника сбили над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, пво, новости сво, новости