Над Черным морем сбили вражеские беспилотники
Над Черным морем сбили вражеские беспилотники
37 украинских беспилотника сбили силы ПВО над территорией России, из них четыре - в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T06:11
2025-08-26T06:11
2025-08-26T06:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. 37 украинских беспилотника сбили силы ПВО над территорией России, из них четыре - в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи был перехвачен и уничтожен 21 украинский БПЛА. Днем в понедельник еще четыре украинских беспилотника сбили над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
