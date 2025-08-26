Рейтинг@Mail.ru
Над Черным морем сбили вражеские беспилотники - РИА Новости Крым, 26.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250826/nad-chernym-morem-sbili-vrazheskie-bespilotniki-1148979757.html
Над Черным морем сбили вражеские беспилотники
37 украинских беспилотника сбили силы ПВО над территорией России, из них четыре - в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T06:11
2025-08-26T06:11
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
министерство обороны рф
пво
новости сво
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. 37 украинских беспилотника сбили силы ПВО над территорией России, из них четыре - в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ."С 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как сообщалось, в течение прошедшей ночи был перехвачен и уничтожен 21 украинский БПЛА. Днем в понедельник еще четыре украинских беспилотника сбили над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, министерство обороны рф, пво, новости сво, новости
Над Черным морем сбили вражеские беспилотники

Над Черным морем сбили 4 украинских беспилотника

06:11 26.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. 37 украинских беспилотника сбили силы ПВО над территорией России, из них четыре - в акватории Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"С 20.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Из них 9 сбиты над территорией Брянской области, 8 – над территорией Ростовской области, 6 – над Белгородской областью, по 4 БПЛА сбито над территорией Курской области и над акваторией Черного моря, 3 – над территорией Орловской области, 2 – в Тульской области и один – над территорией Калужской области.

Как сообщалось, в течение прошедшей ночи был перехвачен и уничтожен 21 украинский БПЛА. Днем в понедельник еще четыре украинских беспилотника сбили над территориями Белгородской, Курской, Орловской областей и над акваторией Черного моря.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Лента новостейМолния