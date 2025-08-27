https://crimea.ria.ru/20250827/chto-zhdet-uchenikov-i-uchiteley-v-novom-uchebnom-godu-1149022883.html
Что ждет учеников и учителей в новом учебном году
Что ждет учеников и учителей в новом учебном году - РИА Новости Крым, 27.08.2025
Что ждет учеников и учителей в новом учебном году
В России в новом учебном году за парты сядут почти 18 млн школьников, в том числе 1,5 млн первоклассников, сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов на... РИА Новости Крым, 27.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России в новом учебном году за парты сядут почти 18 млн школьников, в том числе 1,5 млн первоклассников, сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Министр подчеркнул, что наблюдается рост интереса к профильным предметам.И добавил, что с 1 сентября вступит в силу приказ о единых федеральных программах. Также синхронизирована система обучения и экзаменов, внедрено календарно-поурочное планирование и систематизирована нагрузка на школьников. Все требования согласованы с Роспотребнадзором.Кроме того, в новом учебном году расширен список произведений патриотического содержания для внеклассного чтения, включая "Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны" Олега Роя, "Герои СВО. Символы российского мужества" Михаила Федорова и другие.Также с началом учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории: с 1 сентября все школы страны переходят на единые учебники по государственной истории и обществознания, педагогов необходимо обучить работе с ними.В Крыму же в новом учебном году начнут работу 437 детсадов и 537 школ – это новые и капитально отремонтированные учреждения. В них планируется обучать около 75 тысяч воспитанников и 229 тысяч учащихся. При этом в дошкольных организациях трудятся 6190 педагогов, в общеобразовательных — 21837 педагогов.
Что ждет учеников и учителей в новом учебном году
В России к новому учебному году открыли 43 школы и разработали новые учебные программы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России в новом учебном году за парты сядут почти 18 млн школьников, в том числе 1,5 млн первоклассников, сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Откроются 43 новые школы. После капитального ремонта возобновляют работу 670 школ, 41 детский садик и 22 колледжа. Ваши поручения по строительству и капитальному ремонту исполняются в срок, даже с опережением", – отметил Кравцов.
Министр подчеркнул, что наблюдается рост интереса к профильным предметам.
"По итогам ЕГЭ прошлого учебного года значительный рост показали профильная математика – на 12%, физика – на 10%, а также химия, биология, информатика. В среднем на 6% больше ребят выбрали эти предметы", – сказал он.
И добавил, что с 1 сентября вступит в силу приказ о единых федеральных программах. Также синхронизирована система обучения и экзаменов, внедрено календарно-поурочное планирование и систематизирована нагрузка на школьников. Все требования согласованы с Роспотребнадзором.
Кроме того, в новом учебном году расширен список произведений патриотического содержания для внеклассного чтения, включая "Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны" Олега Роя, "Герои СВО. Символы российского мужества" Михаила Федорова и другие.
Также с началом учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории: с 1 сентября все школы страны переходят на единые учебники
по государственной истории и обществознания, педагогов необходимо обучить работе с ними.
В Крыму же в новом учебном году начнут работу 437 детсадов и 537 школ
– это новые и капитально отремонтированные учреждения. В них планируется обучать около 75 тысяч воспитанников и 229 тысяч учащихся. При этом в дошкольных организациях трудятся 6190 педагогов, в общеобразовательных — 21837 педагогов.
