СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России в новом учебном году за парты сядут почти 18 млн школьников, в том числе 1,5 млн первоклассников, сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.Министр подчеркнул, что наблюдается рост интереса к профильным предметам.И добавил, что с 1 сентября вступит в силу приказ о единых федеральных программах. Также синхронизирована система обучения и экзаменов, внедрено календарно-поурочное планирование и систематизирована нагрузка на школьников. Все требования согласованы с Роспотребнадзором.Кроме того, в новом учебном году расширен список произведений патриотического содержания для внеклассного чтения, включая "Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны" Олега Роя, "Герои СВО. Символы российского мужества" Михаила Федорова и другие.Также с началом учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории: с 1 сентября все школы страны переходят на единые учебники по государственной истории и обществознания, педагогов необходимо обучить работе с ними.В Крыму же в новом учебном году начнут работу 437 детсадов и 537 школ – это новые и капитально отремонтированные учреждения. В них планируется обучать около 75 тысяч воспитанников и 229 тысяч учащихся. При этом в дошкольных организациях трудятся 6190 педагогов, в общеобразовательных — 21837 педагогов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минпросвещения установило время выполнения домашнего заданияВо всех образовательных заведениях РФ пройдут антитеррористические ученияУчебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах
Что ждет учеников и учителей в новом учебном году

В России к новому учебному году открыли 43 школы и разработали новые учебные программы

15:00 27.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДень знаний
День знаний - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. В России в новом учебном году за парты сядут почти 18 млн школьников, в том числе 1,5 млн первоклассников, сообщил министр просвещения страны Сергей Кравцов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Откроются 43 новые школы. После капитального ремонта возобновляют работу 670 школ, 41 детский садик и 22 колледжа. Ваши поручения по строительству и капитальному ремонту исполняются в срок, даже с опережением", – отметил Кравцов.

Министр подчеркнул, что наблюдается рост интереса к профильным предметам.

"По итогам ЕГЭ прошлого учебного года значительный рост показали профильная математика – на 12%, физика – на 10%, а также химия, биология, информатика. В среднем на 6% больше ребят выбрали эти предметы", – сказал он.

И добавил, что с 1 сентября вступит в силу приказ о единых федеральных программах. Также синхронизирована система обучения и экзаменов, внедрено календарно-поурочное планирование и систематизирована нагрузка на школьников. Все требования согласованы с Роспотребнадзором.
Кроме того, в новом учебном году расширен список произведений патриотического содержания для внеклассного чтения, включая "Тени Донбасса. Маленькие истории большой войны" Олега Роя, "Герои СВО. Символы российского мужества" Михаила Федорова и другие.
Также с началом учебного года стартует масштабная программа переподготовки учителей истории: с 1 сентября все школы страны переходят на единые учебники по государственной истории и обществознания, педагогов необходимо обучить работе с ними.
В Крыму же в новом учебном году начнут работу 437 детсадов и 537 школ – это новые и капитально отремонтированные учреждения. В них планируется обучать около 75 тысяч воспитанников и 229 тысяч учащихся. При этом в дошкольных организациях трудятся 6190 педагогов, в общеобразовательных — 21837 педагогов.
