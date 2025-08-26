На Солнце зафиксировали десять вспышек за неполные сутки

https://crimea.ria.ru/20250826/na-solntse-zafiksirovali-desyat-vspyshek-za-nepolnye-sutki-1148978219.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На Солнце продолжается рост активности, менее чем за сутки ученые зафиксировали десять вспышек. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Как отметили в Лаборатории, сейчас воздействие солнечной активности на Землю практически исключено. Однако решающими в этом плане станут ближайшие несколько дней."Если число и мощность солнечных вспышек за это время не пойдут на спад, прогнозы на вторую половину недели начнут окрашиваться в красные цвета", - подытожили астрономы.В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщали, что в сентябре магнитные бури обрушатся на Землю трижды.Ранее сообщалось, что протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли.В этом году прогнозируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле. Как считают ученые, в период магнитной бури лучше не перетруждаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врачаУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека

