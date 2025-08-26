Рейтинг@Mail.ru
26.08.2025
На Солнце зафиксировали десять вспышек за неполные сутки
На Солнце зафиксировали десять вспышек за неполные сутки - РИА Новости Крым, 26.08.2025
На Солнце зафиксировали десять вспышек за неполные сутки
На Солнце продолжается рост активности, менее чем за сутки ученые зафиксировали десять вспышек. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T07:45
2025-08-26T08:36
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На Солнце продолжается рост активности, менее чем за сутки ученые зафиксировали десять вспышек. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Как отметили в Лаборатории, сейчас воздействие солнечной активности на Землю практически исключено. Однако решающими в этом плане станут ближайшие несколько дней."Если число и мощность солнечных вспышек за это время не пойдут на спад, прогнозы на вторую половину недели начнут окрашиваться в красные цвета", - подытожили астрономы.В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщали, что в сентябре магнитные бури обрушатся на Землю трижды.Ранее сообщалось, что протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли.В этом году прогнозируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле. Как считают ученые, в период магнитной бури лучше не перетруждаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врачаУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека
На Солнце зафиксировали десять вспышек за неполные сутки

На Солнце зафиксировали десять вспышек из-за роста активности

07:45 26.08.2025 (обновлено: 08:36 26.08.2025)
 
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАНСолнце
Солнце
© Официальный канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На Солнце продолжается рост активности, менее чем за сутки ученые зафиксировали десять вспышек. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"На Солнце продолжается рост активности. За неполные сутки зарегистрировано уже 10 солнечных вспышек, в том числе три события сильного уровня", - говорится в сообщении.

Как отметили в Лаборатории, сейчас воздействие солнечной активности на Землю практически исключено. Однако решающими в этом плане станут ближайшие несколько дней.
"Если число и мощность солнечных вспышек за это время не пойдут на спад, прогнозы на вторую половину недели начнут окрашиваться в красные цвета", - подытожили астрономы.
В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщали, что в сентябре магнитные бури обрушатся на Землю трижды.
Ранее сообщалось, что протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли.
В этом году прогнозируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле. Как считают ученые, в период магнитной бури лучше не перетруждаться.
