https://crimea.ria.ru/20250826/na-solntse-zafiksirovali-desyat-vspyshek-za-nepolnye-sutki-1148978219.html
На Солнце зафиксировали десять вспышек за неполные сутки
На Солнце зафиксировали десять вспышек за неполные сутки - РИА Новости Крым, 26.08.2025
На Солнце зафиксировали десять вспышек за неполные сутки
На Солнце продолжается рост активности, менее чем за сутки ученые зафиксировали десять вспышек. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института... РИА Новости Крым, 26.08.2025
2025-08-26T07:45
2025-08-26T07:45
2025-08-26T08:36
солнце
вспышки на солнце
магнитные бури
метеозависимость
общество
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148304838_0:0:1077:606_1920x0_80_0_0_3285aa527c053514f3dccc46375139f3.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На Солнце продолжается рост активности, менее чем за сутки ученые зафиксировали десять вспышек. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.Как отметили в Лаборатории, сейчас воздействие солнечной активности на Землю практически исключено. Однако решающими в этом плане станут ближайшие несколько дней."Если число и мощность солнечных вспышек за это время не пойдут на спад, прогнозы на вторую половину недели начнут окрашиваться в красные цвета", - подытожили астрономы.В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН сообщали, что в сентябре магнитные бури обрушатся на Землю трижды.Ранее сообщалось, что протуберанец оторвался от поверхности Солнца, что может спровоцировать рост вспышечной активности без рисков для Земли.В этом году прогнозируется самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле. Как считают ученые, в период магнитной бури лучше не перетруждаться.Читайте также на РИА Новости Крым:Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить магнитную бурю: советы врачаУченый объяснила влияние магнитных бурь на человека
космос
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1c/1148304838_94:0:902:606_1920x0_80_0_0_4c568dc046ea2f180dec3cc53cdc2275.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
солнце, вспышки на солнце, магнитные бури, метеозависимость, общество, космос
На Солнце зафиксировали десять вспышек за неполные сутки
На Солнце зафиксировали десять вспышек из-за роста активности
07:45 26.08.2025 (обновлено: 08:36 26.08.2025)