Магнитные бури обрушатся на Землю в сентябре – прогноз

Магнитные бури обрушатся на Землю в сентябре – прогноз

2025-08-25T16:58

2025-08-25T16:58

2025-08-25T17:09

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В сентябре магнитные бури обрушатся на Землю трижды, также прогнозируются слабые геомагнитные возмущения. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.По данным ученых, до конца августа космическая погода буде спокойной. Первый осенний удар ожидается 5 сентября. За два дня до этого, а также 6 числа люди могут почувствовать слабые геомагнитные возмущения.7 сентября на Землю снова обрушится магнитная буря, после которой магнитосфера останется возбужденной 8 и 9 числа. Третий космический шторм случится 15 сентября, но уже накануне геомагнитный фон также будет несколько повышен.Далее до 24 сентября ожидается спокойная обстановка, дальнейшего прогноза ученые пока не дают.В 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, предупреждали ранее ученые. В период магнитной бури лучше не перетруждаться, побольше отдыхать и отложить на пару дней вопросы, которые требуют концентрации внимания. Такой совет ранее дала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на СолнцеПолярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет ЗемлюКак пережить пасмурную погоду и не прийти в уныние - врач

