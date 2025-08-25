Рейтинг@Mail.ru
Магнитные бури обрушатся на Землю в сентябре – прогноз

Прогноз магнитных бурь на сентябрь: ожидается три космических удара

16:58 25.08.2025 (обновлено: 17:09 25.08.2025)
 
© xras.ruКомпозиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
Композиция, показывающая вспышку на Слонце и магнитный шторм, вызванный на Земле
© xras.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В сентябре магнитные бури обрушатся на Землю трижды, также прогнозируются слабые геомагнитные возмущения. Об этом сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики РАН.
По данным ученых, до конца августа космическая погода буде спокойной. Первый осенний удар ожидается 5 сентября. За два дня до этого, а также 6 числа люди могут почувствовать слабые геомагнитные возмущения.
7 сентября на Землю снова обрушится магнитная буря, после которой магнитосфера останется возбужденной 8 и 9 числа. Третий космический шторм случится 15 сентября, но уже накануне геомагнитный фон также будет несколько повышен.
Далее до 24 сентября ожидается спокойная обстановка, дальнейшего прогноза ученые пока не дают.
В 2025 году ожидается самая высокая солнечная активность за прошедшие 11 лет, высока вероятность сильных магнитных бурь на Земле, предупреждали ранее ученые. В период магнитной бури лучше не перетруждаться, побольше отдыхать и отложить на пару дней вопросы, которые требуют концентрации внимания. Такой совет ранее дала заведующая отделением восстановительного лечения Видновской больницы Светлана Малиновская.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые научились заранее "видеть" взрывы на Солнце
Полярные дыры появились на Солнце – с чем связано и что ждет Землю
Как пережить пасмурную погоду и не прийти в уныние - врач
 
