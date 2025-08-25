https://crimea.ria.ru/20250825/v-sevastopole-startoval-priem-dokumentov-na-novye-shkolnye-vyplaty-1148965789.html
В Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплаты
В Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплаты
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал прием документов на единовременные выплаты в пять тысяч рублей семьям с несовершеннолетними детьми. Об этом информирует пресс-служба правительства города.Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году, анонсировал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города 22 августа.Кто и когда получит деньги"Прием заявлений стартовал 25 августа и продлится до 1 октября. Подать заявление можно через Госуслуги, а также в отделение МФЦ", – сказано в сообщении.В пресс-службе правительства уточнили, что получателем выплат может стать один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Речь о гражданах РФ, постоянно проживающих в Севастополе, критерии нуждаемости и иные меры социальной поддержки при ее начислении не имеют значения. Также выплату не будут учитывать при исчислении величины среднедушевого дохода с целью предоставления мер социальной поддержки.Какие документы нужны"К заявлению прилагаются следующие документы: паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и гражданство Российской Федерации, документ о государственной регистрации рождения, либо свидетельства о рождении ребенка/детей, выданные компетентным органом иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык", – перечислили в пресс-службе.То же касается свидетельств об усыновлении и опекунских документов. Также придется подтвердить факт постоянного проживания в Севастополе. Для этого подойдут документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или пребывания в Севастополе, действующие договоры найма жилья. Кроме того, потребуется согласие на обработку персональных данных при подаче заявления через МФЦ. После подачи заявления проверять сведения будут в течение пяти рабочих дней, уточнили в правительстве.
В Севастополе стартовал прием документов на новые выплаты для семей с детьми к школе
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал прием документов на единовременные выплаты в пять тысяч рублей семьям с несовершеннолетними детьми. Об этом информирует пресс-служба правительства города.
Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году, анонсировал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города 22 августа.
Кто и когда получит деньги
"Прием заявлений стартовал 25 августа и продлится до 1 октября. Подать заявление можно через Госуслуги, а также в отделение МФЦ", – сказано в сообщении.
В пресс-службе правительства уточнили, что получателем выплат может стать один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Речь о гражданах РФ, постоянно проживающих в Севастополе, критерии нуждаемости и иные меры социальной поддержки при ее начислении не имеют значения. Также выплату не будут учитывать при исчислении величины среднедушевого дохода с целью предоставления мер социальной поддержки.
"Если заявление одобрено, средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней. Отказ может прийти в случае, если документы не соответствуют требованиям для начисления выплаты, либо если заявление на одного и того же ребенка было подано повторно. В случае отказа сведения можно будет подать заново", – проинформировали в правительстве.
Какие документы нужны
"К заявлению прилагаются следующие документы: паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и гражданство Российской Федерации, документ о государственной регистрации рождения, либо свидетельства о рождении ребенка/детей, выданные компетентным органом иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык", – перечислили в пресс-службе.
То же касается свидетельств об усыновлении и опекунских документов. Также придется подтвердить факт постоянного проживания в Севастополе. Для этого подойдут документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или пребывания в Севастополе, действующие договоры найма жилья. Кроме того, потребуется согласие на обработку персональных данных при подаче заявления через МФЦ. После подачи заявления проверять сведения будут в течение пяти рабочих дней, уточнили в правительстве.
