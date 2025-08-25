Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплаты - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250825/v-sevastopole-startoval-priem-dokumentov-na-novye-shkolnye-vyplaty-1148965789.html
В Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплаты
В Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплаты - РИА Новости Крым, 25.08.2025
В Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплаты
В Севастополе стартовал прием документов на единовременные выплаты в пять тысяч рублей семьям с несовершеннолетними детьми. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T12:18
2025-08-25T12:18
севастополь
новости севастополя
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
соцвыплаты
школа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/14/1123296382_0:127:3184:1918_1920x0_80_0_0_b86ebd49f88ee9cf53a98465bf771af1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал прием документов на единовременные выплаты в пять тысяч рублей семьям с несовершеннолетними детьми. Об этом информирует пресс-служба правительства города.Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году, анонсировал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города 22 августа.Кто и когда получит деньги"Прием заявлений стартовал 25 августа и продлится до 1 октября. Подать заявление можно через Госуслуги, а также в отделение МФЦ", – сказано в сообщении.В пресс-службе правительства уточнили, что получателем выплат может стать один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Речь о гражданах РФ, постоянно проживающих в Севастополе, критерии нуждаемости и иные меры социальной поддержки при ее начислении не имеют значения. Также выплату не будут учитывать при исчислении величины среднедушевого дохода с целью предоставления мер социальной поддержки.Какие документы нужны"К заявлению прилагаются следующие документы: паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и гражданство Российской Федерации, документ о государственной регистрации рождения, либо свидетельства о рождении ребенка/детей, выданные компетентным органом иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык", – перечислили в пресс-службе.То же касается свидетельств об усыновлении и опекунских документов. Также придется подтвердить факт постоянного проживания в Севастополе. Для этого подойдут документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или пребывания в Севастополе, действующие договоры найма жилья. Кроме того, потребуется согласие на обработку персональных данных при подаче заявления через МФЦ. После подачи заявления проверять сведения будут в течение пяти рабочих дней, уточнили в правительстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контрактуВ Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособиеПолучить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/14/1123296382_455:0:3184:2047_1920x0_80_0_0_487d4c08212d1f9d622c50f169052229.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, выплаты и компенсации, пособия и выплаты, соцвыплаты, школа
В Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплаты

В Севастополе стартовал прием документов на новые выплаты для семей с детьми к школе

12:18 25.08.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВ России изменится порядок начисления соцвыплат
В России изменится порядок начисления соцвыплат - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал прием документов на единовременные выплаты в пять тысяч рублей семьям с несовершеннолетними детьми. Об этом информирует пресс-служба правительства города.
Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году, анонсировал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города 22 августа.

Кто и когда получит деньги

"Прием заявлений стартовал 25 августа и продлится до 1 октября. Подать заявление можно через Госуслуги, а также в отделение МФЦ", – сказано в сообщении.
В пресс-службе правительства уточнили, что получателем выплат может стать один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Речь о гражданах РФ, постоянно проживающих в Севастополе, критерии нуждаемости и иные меры социальной поддержки при ее начислении не имеют значения. Также выплату не будут учитывать при исчислении величины среднедушевого дохода с целью предоставления мер социальной поддержки.
"Если заявление одобрено, средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней. Отказ может прийти в случае, если документы не соответствуют требованиям для начисления выплаты, либо если заявление на одного и того же ребенка было подано повторно. В случае отказа сведения можно будет подать заново", – проинформировали в правительстве.

Какие документы нужны

"К заявлению прилагаются следующие документы: паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и гражданство Российской Федерации, документ о государственной регистрации рождения, либо свидетельства о рождении ребенка/детей, выданные компетентным органом иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык", – перечислили в пресс-службе.
То же касается свидетельств об усыновлении и опекунских документов. Также придется подтвердить факт постоянного проживания в Севастополе. Для этого подойдут документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или пребывания в Севастополе, действующие договоры найма жилья. Кроме того, потребуется согласие на обработку персональных данных при подаче заявления через МФЦ. После подачи заявления проверять сведения будут в течение пяти рабочих дней, уточнили в правительстве.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту
В Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособие
Получить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ
 
СевастопольНовости СевастополяВыплаты и компенсацииПособия и выплатыСоцвыплатыШкола
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27В Севастополе остановили паромы
13:25Польша отменила соцвыплаты неработающим украинцам
13:14Омбудсмен Херсонщины назвал санкции Зеленского лучшей оценкой его работы
13:05Бойцы СВО поучаствуют в школьных линейках в Севастополе 1 сентября
12:56В Севастополе загорелся дом и участок в садовом товариществе
12:39В Феодосии пособник мошенников получил 7 лет колонии
12:36Новости СВО: Киев продолжает терять людей и технику
12:18В Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплаты
12:07Армия России освободила Запорожское в Днепропетровской области
12:05Опрос ВТБ: каждый третий россиянин готов пользоваться семейным счетом
11:56Уходили от налогов: в Крыму выявили более 350 фальшивых "самозанятых"
11:43Пассажирка мотоцикла скончалась после ДТП с Porsche в Севастополе
11:34Больше половины крымчан пройдут вакцинацию от гриппа
11:22Филиал "Артека" в Бердянске планируют сделать круглогодичной площадкой
11:10Что означают слова Зеленского о Крыме
10:55"Рядом были дети": задержанная при попытке теракта в Крыму дала показания 2:52
10:30В Севастополе дешевеют "борщевой" набор и мороженая рыба
10:17Крупная вспышка произошла на Солнце – чего ждать на Земле
10:06Готовила взрыв: в Крыму предотвращен теракт против сотрудников УФСБ
09:40Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров
Лента новостейМолния