В Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплаты

В Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплаты - РИА Новости Крым, 25.08.2025

В Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплаты

В Севастополе стартовал прием документов на единовременные выплаты в пять тысяч рублей семьям с несовершеннолетними детьми. Об этом информирует пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.08.2025

2025-08-25T12:18

2025-08-25T12:18

2025-08-25T12:18

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал прием документов на единовременные выплаты в пять тысяч рублей семьям с несовершеннолетними детьми. Об этом информирует пресс-служба правительства города.Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка для подготовки к новому учебному году, анонсировал ранее губернатор региона Михаил Развожаев. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства города 22 августа.Кто и когда получит деньги"Прием заявлений стартовал 25 августа и продлится до 1 октября. Подать заявление можно через Госуслуги, а также в отделение МФЦ", – сказано в сообщении.В пресс-службе правительства уточнили, что получателем выплат может стать один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей. Речь о гражданах РФ, постоянно проживающих в Севастополе, критерии нуждаемости и иные меры социальной поддержки при ее начислении не имеют значения. Также выплату не будут учитывать при исчислении величины среднедушевого дохода с целью предоставления мер социальной поддержки.Какие документы нужны"К заявлению прилагаются следующие документы: паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность заявителя и гражданство Российской Федерации, документ о государственной регистрации рождения, либо свидетельства о рождении ребенка/детей, выданные компетентным органом иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык", – перечислили в пресс-службе.То же касается свидетельств об усыновлении и опекунских документов. Также придется подтвердить факт постоянного проживания в Севастополе. Для этого подойдут документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или пребывания в Севастополе, действующие договоры найма жилья. Кроме того, потребуется согласие на обработку персональных данных при подаче заявления через МФЦ. После подачи заявления проверять сведения будут в течение пяти рабочих дней, уточнили в правительстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контрактуВ Крыму беременным студенткам начнут выплачивать повышенное пособиеПолучить максимальную пенсию после увольнения - эксперт назвал способ

