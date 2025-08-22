https://crimea.ria.ru/20250822/v-sevastopole-vyplatyat-po-5-tysyach-rubley-roditelyam-nesovershennoletnikh--1148917032.html

В Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей родителям несовершеннолетних

В Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей родителям несовершеннолетних - РИА Новости Крым, 22.08.2025

В Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей родителям несовершеннолетних

Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 22.08.2025

2025-08-22T16:44

2025-08-22T16:44

2025-08-22T16:49

крым

новости крыма

севастополь

новости севастополя

михаил развожаев

образование в крыму и севастополе

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140052591_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bec2902af36493e2215796e10f0d6a92.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он выразил уверенность, что эта выплата станет хорошим подспорьем при подготовке детей к учебе.Денежная выплата будет назначена всем севастопольским семьям с несовершеннолетними детьми вне зависимости от того, получают они какие-либо меры соцподдержки или нет; принцип нуждаемости применяться не будет. За осуществление выплат отвечает Департамент труда и социальной защиты.Условия для получения выплаты:▫семья живет в Севастополе и на момент вступления в силу постановления детям или ребенку еще не исполнилось 18 лет;▫️получателем является один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, являющийся гражданином РФ и проживающий в Севастополе;Если заявление одобрено, средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней. Отказ может прийти в случае, если документы не соответствуют требованиям для начисления выплаты, либо если заявление на одного и того же ребенка было подано повторно."Если вы допустили техническую ошибку — ее можно исправить и подать документы заново", - добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, дети