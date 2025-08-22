https://crimea.ria.ru/20250822/v-sevastopole-vyplatyat-po-5-tysyach-rubley-roditelyam-nesovershennoletnikh--1148917032.html
В Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей родителям несовершеннолетних
В Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей родителям несовершеннолетних - РИА Новости Крым, 22.08.2025
В Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей родителям несовершеннолетних
Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости Крым, 22.08.2025
2025-08-22T16:44
2025-08-22T16:44
2025-08-22T16:49
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
образование в крыму и севастополе
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140052591_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bec2902af36493e2215796e10f0d6a92.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Он выразил уверенность, что эта выплата станет хорошим подспорьем при подготовке детей к учебе.Денежная выплата будет назначена всем севастопольским семьям с несовершеннолетними детьми вне зависимости от того, получают они какие-либо меры соцподдержки или нет; принцип нуждаемости применяться не будет. За осуществление выплат отвечает Департамент труда и социальной защиты.Условия для получения выплаты:▫семья живет в Севастополе и на момент вступления в силу постановления детям или ребенку еще не исполнилось 18 лет;▫️получателем является один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, являющийся гражданином РФ и проживающий в Севастополе;Если заявление одобрено, средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней. Отказ может прийти в случае, если документы не соответствуют требованиям для начисления выплаты, либо если заявление на одного и того же ребенка было подано повторно."Если вы допустили техническую ошибку — ее можно исправить и подать документы заново", - добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/02/1140052591_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e2ef1f69af64789bb0198dd126f603af.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, дети
В Севастополе выплатят по 5 тысяч рублей родителям несовершеннолетних
В Севастополе семьи с детьми до 18 лет получат по 5 тысяч рублей для подготовки к учебе
16:44 22.08.2025 (обновлено: 16:49 22.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Севастопольские семьи с детьми до 18 лет получат единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"Принял решение выплатить всем детям в городе до 18 лет единовременную выплату в размере 5000 рублей на каждого — для подготовки к новому учебному году. Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства города", - сказал он.
Он выразил уверенность, что эта выплата станет хорошим подспорьем при подготовке детей к учебе.
Денежная выплата будет назначена всем севастопольским семьям с несовершеннолетними детьми вне зависимости от того, получают они какие-либо меры соцподдержки или нет; принцип нуждаемости применяться не будет. За осуществление выплат отвечает Департамент труда и социальной защиты.
Условия для получения выплаты:
▫семья живет в Севастополе и на момент вступления в силу постановления детям или ребенку еще не исполнилось 18 лет;
▫️получателем является один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, являющийся гражданином РФ и проживающий в Севастополе;
"Для получения единовременной выплаты нужно подать заявление через портал Госуслуги или в любом региональном отделении МФЦ с 25 августа до 1 октября 2025 года. Срок рассмотрения документов — до 5 рабочих дней. В личный кабинет на Госуслугах придет уведомление "Заявление принято для выплаты" или "Принято решение об отказе в приеме заявления", - пояснил Развожаев.
Если заявление одобрено, средства поступят на карту в течение 10 рабочих дней. Отказ может прийти в случае, если документы не соответствуют требованиям для начисления выплаты, либо если заявление на одного и того же ребенка было подано повторно.
"Если вы допустили техническую ошибку — ее можно исправить и подать документы заново", - добавил губернатор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube