https://crimea.ria.ru/20250801/v-sevastopole-uvelichili-vyplatu-pri-postuplenii-na-sluzhbu-po-kontraktu--1148415884.html

В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту

В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту - РИА Новости Крым, 01.08.2025

В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту

В Севастополе для заключивших контракт с Министерством обороны увеличили единовременную выплату с 500 до 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 01.08.2025

2025-08-01T16:18

2025-08-01T16:18

2025-08-01T16:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе для заключивших контракт с Министерством обороны увеличили единовременную выплату с 500 до 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве города.Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства Севастополя.Также сообщается, что теперь севастопольцы могут получить единовременную выплату в случае заключения в другом субъекте РФ контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах или контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы — при условии, что не получили в другом регионе аналогичную выплату. Размер выплат для добровольцев остался прежним, он составляет 200 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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