Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту - РИА Новости Крым, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250801/v-sevastopole-uvelichili-vyplatu-pri-postuplenii-na-sluzhbu-po-kontraktu--1148415884.html
В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту
В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту - РИА Новости Крым, 01.08.2025
В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту
В Севастополе для заключивших контракт с Министерством обороны увеличили единовременную выплату с 500 до 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T16:18
2025-08-01T16:18
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
новости сво
участники сво
крым
новости крыма
правительство севастополя
служба в вс рф по контракту
служба по контракту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133874607_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_459e03d747c3df7b1686e59b519f3808.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе для заключивших контракт с Министерством обороны увеличили единовременную выплату с 500 до 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве города.Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства Севастополя.Также сообщается, что теперь севастопольцы могут получить единовременную выплату в случае заключения в другом субъекте РФ контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах или контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы — при условии, что не получили в другом регионе аналогичную выплату. Размер выплат для добровольцев остался прежним, он составляет 200 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250801/povyshenie-pensiy-i-svoboda-ot-sms-rassylok-chto-zhdet-rossiyan-v-avguste-1148356471.html
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133874607_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4ea45ebc6fc1853bcedf46418b201bbf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, новости сво, участники сво, крым, новости крыма, правительство севастополя, служба в вс рф по контракту, служба по контракту
В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту

В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту - Развожаев

16:18 01.08.2025
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкНабор на контрактную службу
Набор на контрактную службу - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе для заключивших контракт с Министерством обороны увеличили единовременную выплату с 500 до 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве города.
"Размер единовременной выплаты для участников специальной военной операции, которые начиная с сегодняшнего дня заключат контракт с Министерством обороны, увеличен до 700 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства Севастополя.
Также сообщается, что теперь севастопольцы могут получить единовременную выплату в случае заключения в другом субъекте РФ контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах или контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы — при условии, что не получили в другом регионе аналогичную выплату. Размер выплат для добровольцев остался прежним, он составляет 200 тысяч рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мужчина с мобильным телефоном - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
06:03
Повышение пенсий и свобода от СМС-рассылок: что ждет россиян в августе
 
СевастопольНовости СевастополяМихаил РазвожаевНовости СВОУчастники СВОКрымНовости КрымаПравительство СевастополяСлужба в ВС РФ по контрактуСлужба по контракту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:37В Севастополе остановили движение парома
18:25Музей "Херсонес Таврический" открыл первую выставку в своем новом здании
18:03Крыму и еще 27 регионам списали долги по бюджетным кредитам на 58 млрд
17:57Кто в Севастополе может взять товары для малышей в прокат бесплатно
17:13250 гектаров креатива у моря – яркие кадры фестиваля "Таврида.АРТ"
17:04ЦБ снял эмбарго на покупку валюты для иностранных инвесторов
16:50В Крыму будут судить виновницу смертельного ДТП с тремя погибшими
16:39В Алуште потушили природный пожар
16:18В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту
15:59Конфликт на Украине и "Орешник": главное со встречи Путина и Лукашенко
15:34Крым с начала года посетили почти 4 млн туристов
15:23Судак уходит в отрыв: на "Тавриду.АРТ" подали больше 100 тысяч заявок
15:14Одна била, двое снимали: в Джанкое школьница избила сверстницу
14:59Путин сделал заявление о переговорах Москвы и Киева
14:37Первый серийный комплекс "Орешник" поступил в войска – Путин
14:17Сбербанк приготовил серию ярких мероприятий для участников "Таврида.АРТ"
14:11Бахчисарайский район получит 600 млн на решение проблемы с водой
13:59Женщина и 4-летний ребенок пострадали в тройном ДТП в Севастополе
13:50Новости СВО: стали известны потери Киева за неделю
13:37Порядка 3,5 тысяч дворов благоустроят в Крыму за три года
Лента новостейМолния