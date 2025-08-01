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В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту
В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту - РИА Новости Крым, 01.08.2025
В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту
В Севастополе для заключивших контракт с Министерством обороны увеличили единовременную выплату с 500 до 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве... РИА Новости Крым, 01.08.2025
2025-08-01T16:18
2025-08-01T16:18
2025-08-01T16:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе для заключивших контракт с Министерством обороны увеличили единовременную выплату с 500 до 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в правительстве города.Соответствующее постановление приняли сегодня на заседании правительства Севастополя.Также сообщается, что теперь севастопольцы могут получить единовременную выплату в случае заключения в другом субъекте РФ контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах или контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы — при условии, что не получили в другом регионе аналогичную выплату. Размер выплат для добровольцев остался прежним, он составляет 200 тысяч рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту
В Севастополе увеличили выплату при поступлении на службу по контракту - Развожаев