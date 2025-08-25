Рейтинг@Mail.ru
Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределение
Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределение
Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределение - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределение
Киев не может отказывать Крыму и Донбассу в праве на самоопределение, поскольку именно в соответствии с этим закрепленным в Уставе ООН правом Украина была... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T08:18
2025-08-25T08:25
крым
украина
политика
константин косачев
мнения
история
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Киев не может отказывать Крыму и Донбассу в праве на самоопределение, поскольку именно в соответствии с этим закрепленным в Уставе ООН правом Украина была объявлена независимой в 1991 году. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.Политик напомнил, что независимость Украины была провозглашена со ссылкой не на Конституцию СССР, а на "право нации на самоопределение в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и другими международно-правовыми документами".Он также напомнил, что Крым и Донбасс не приняли политику Украины, пошедшую вразрез с принципами Декларации о суверенитете, где говорилось, среди прочего, что "все граждане равны перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий"."И об этом нужно обязательно напоминать и это нужно дословно цитировать в любых обсуждениях политики и статуса современной Украины. У которой от суверенитета и независимости не осталось ровным счетом ничего", - добавил сенатор.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Почему Киев не может отказывать Крыму в праве на самоопределение

Украина не может отказывать Крыму и Донбассу в праве на самоопределение – Косачев

08:18 25.08.2025 (обновлено: 08:25 25.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. Киев не может отказывать Крыму и Донбассу в праве на самоопределение, поскольку именно в соответствии с этим закрепленным в Уставе ООН правом Украина была объявлена независимой в 1991 году. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Политик напомнил, что независимость Украины была провозглашена со ссылкой не на Конституцию СССР, а на "право нации на самоопределение в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и другими международно-правовыми документами".
"Признание такого права - неотъемлемая часть независимого статуса государства Украина. Следовательно, Украина не имеет права отказывать в таком праве ни Крыму, ни Донбассу", - написал Косачев в своем Telegram-канале.
Он также напомнил, что Крым и Донбасс не приняли политику Украины, пошедшую вразрез с принципами Декларации о суверенитете, где говорилось, среди прочего, что "все граждане равны перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера занятий".
"И об этом нужно обязательно напоминать и это нужно дословно цитировать в любых обсуждениях политики и статуса современной Украины. У которой от суверенитета и независимости не осталось ровным счетом ничего", - добавил сенатор.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
