Игровую зону "Корабль" в Детском парке Симферополя обновили

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В крымской столице продолжается благоустройство Детского парка. Степень готовности объекта составляет 67%, сообщил РИА Новости Крым начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.По его словам, подрядная организация выполняет дополнительные работы, направленные на повышение безопасности и функциональности территории. Уже установлены новые элементы игрового оборудования, завершается монтаж лавочек, систем наружного освещения и видеонаблюдения.Он также добавил, что крупная игровая зона в "Корабль" в западной части парка сохранилась – правда, она полностью обновлена. Кроме того, на объекте ведется укладка плиточного и асфальтового покрытия.Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в КоктебелеОтдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направленийВ Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца

