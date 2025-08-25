Рейтинг@Mail.ru
Игровую зону "Корабль" в Детском парке Симферополя обновили
25.08.2025
Игровую зону "Корабль" в Детском парке Симферополя обновили
Игровую зону "Корабль" в Детском парке Симферополя обновили
2025-08-25T19:54
2025-08-25T19:54
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В крымской столице продолжается благоустройство Детского парка. Степень готовности объекта составляет 67%, сообщил РИА Новости Крым начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.По его словам, подрядная организация выполняет дополнительные работы, направленные на повышение безопасности и функциональности территории. Уже установлены новые элементы игрового оборудования, завершается монтаж лавочек, систем наружного освещения и видеонаблюдения.Он также добавил, что крупная игровая зона в "Корабль" в западной части парка сохранилась – правда, она полностью обновлена. Кроме того, на объекте ведется укладка плиточного и асфальтового покрытия.Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.
Игровую зону "Корабль" в Детском парке Симферополя обновили

Благоустройство Детского парка в Симферополе достигло готовности 67%

19:54 25.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В крымской столице продолжается благоустройство Детского парка. Степень готовности объекта составляет 67%, сообщил РИА Новости Крым начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Антон Давиденко.
По его словам, подрядная организация выполняет дополнительные работы, направленные на повышение безопасности и функциональности территории. Уже установлены новые элементы игрового оборудования, завершается монтаж лавочек, систем наружного освещения и видеонаблюдения.
"Ремонтные и восстановительные мероприятия проводятся на всех участках парка, включая восстановление старинной изгороди со стороны улицы Потемкинской", – уточнил Давиденко.
Он также добавил, что крупная игровая зона в "Корабль" в западной части парка сохранилась – правда, она полностью обновлена. Кроме того, на объекте ведется укладка плиточного и асфальтового покрытия.
© Администрация Симферополя

В Симферопольском Детском парке

В Симферополе обновляют три парка и общественную территорию – готовность до 97%
1 из 6

В Симферопольском Детском парке

© Администрация Симферополя
© Администрация Симферополя

В Симферопольском Детском парке

В Симферополе обновляют три парка и общественную территорию – готовность до 97%
2 из 6

В Симферопольском Детском парке

© Администрация Симферополя
© Администрация Симферополя

В Симферопольском Детском парке

В Симферополе обновляют три парка и общественную территорию – готовность до 97%
3 из 6

В Симферопольском Детском парке

© Администрация Симферополя
© Администрация Симферополя

В Симферопольском Детском парке

В Симферополе обновляют три парка и общественную территорию – готовность до 97%
4 из 6

В Симферопольском Детском парке

© Администрация Симферополя
© Администрация Симферополя

В Симферопольском Детском парке

В Симферополе обновляют три парка и общественную территорию – готовность до 97%
5 из 6

В Симферопольском Детском парке

© Администрация Симферополя
© Администрация Симферополя

В Симферопольском Детском парке

В Симферополе обновляют три парка и общественную территорию – готовность до 97%
6 из 6

В Симферопольском Детском парке

© Администрация Симферополя
Ранее сообщалось, что в самом крупном парке крымской столицы – им. Ю.А. Гагарина – в июне также начались работы по благоустройству, сообщал ранее глава администрации города Михаил Афанасьев. В парке уложат плитку, отремонтируют и заменят асфальтобетонное покрытие, обустроят зоны из газонной решетки и заменят покрытие на спортивных площадках.
Более 200 тысяч жителей Крыма приняли участие в V Всероссийском онлайн-голосовании по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", по итогам которого определены территории для благоустройства в городах республики. Итоговый список в своем Telegram-канале ранее публиковал глава республики Сергей Аксенов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Власти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в Коктебеле
Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направлений
В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца
 
Заголовок открываемого материала
Лента новостейМолния