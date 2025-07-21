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Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направлений - РИА Новости Крым, 20.07.2025
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Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направлений
Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направлений - РИА Новости Крым, 20.07.2025
Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направлений
Ялта и Феодосия вошли в тройку популярных направлений для отдыха возле парков, в десятке – Алушта, Судак и Евпатория. Об этом свидетельствуют данные российского РИА Новости Крым, 20.07.2025
2025-07-21T07:45
2025-07-20T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Феодосия вошли в тройку популярных направлений для отдыха возле парков, в десятке – Алушта, Судак и Евпатория. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирований Твил.Ру.По их данным, топовым направлением в июле 2025 года, где в радиусе 500 метров от жилья есть парк или лес, оказался Сочи со средней ценой за ночь размещения 5306 рублей, втрое место разделили Ялта - 5460 рублей и Санкт-Петербург – 5877, третье заняла Феодосия – 4024 рублей за ночевку.Также в рейтинг вошли Алушта, Судак, Евпатория, Геленджик, Ейск и Анапа.Четыре города в Крыму, в том числе Ялта и Феодосия, вошли в топ-10 популярных направлений для автопутешествий в июле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидерыВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезонКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове
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крым, новости крыма, туризм в крыму, внутренний туризм, ялта, феодосия, парки крыма, отдых в крыму
Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направлений

Ялта вошла в тройку популярных направлений для отдыха возле парков – исследование

07:45 21.07.2025
 
© РИА Новости КрымЯлта. Набережная
Ялта. Набережная - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Феодосия вошли в тройку популярных направлений для отдыха возле парков, в десятке – Алушта, Судак и Евпатория. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирований Твил.Ру.
"Июльская жара заставляет задуматься о прохладе. И даже не о холоде кондиционера - иногда так хочется, чтобы рядом с отпускным жильем был парк, где можно приятно провести время, прогуливаясь или просто читая книгу", – объяснили аналитики выбор темы исследования.
По их данным, топовым направлением в июле 2025 года, где в радиусе 500 метров от жилья есть парк или лес, оказался Сочи со средней ценой за ночь размещения 5306 рублей, втрое место разделили Ялта - 5460 рублей и Санкт-Петербург – 5877, третье заняла Феодосия – 4024 рублей за ночевку.
Также в рейтинг вошли Алушта, Судак, Евпатория, Геленджик, Ейск и Анапа.
Четыре города в Крыму, в том числе Ялта и Феодосия, вошли в топ-10 популярных направлений для автопутешествий в июле.
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