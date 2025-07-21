https://crimea.ria.ru/20250721/otdokhnut-ryadom-s-lesom-i-parkom--krym-v-tope-napravleniy-1148045546.html

Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направлений

Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направлений - РИА Новости Крым, 20.07.2025

Отдохнуть рядом с лесом и парком – Крым в топе направлений

Ялта и Феодосия вошли в тройку популярных направлений для отдыха возле парков, в десятке – Алушта, Судак и Евпатория. Об этом свидетельствуют данные российского РИА Новости Крым, 20.07.2025

2025-07-21T07:45

2025-07-21T07:45

2025-07-20T11:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Ялта и Феодосия вошли в тройку популярных направлений для отдыха возле парков, в десятке – Алушта, Судак и Евпатория. Об этом свидетельствуют данные российского сервиса бронирований Твил.Ру.По их данным, топовым направлением в июле 2025 года, где в радиусе 500 метров от жилья есть парк или лес, оказался Сочи со средней ценой за ночь размещения 5306 рублей, втрое место разделили Ялта - 5460 рублей и Санкт-Петербург – 5877, третье заняла Феодосия – 4024 рублей за ночевку.Также в рейтинг вошли Алушта, Судак, Евпатория, Геленджик, Ейск и Анапа.Четыре города в Крыму, в том числе Ялта и Феодосия, вошли в топ-10 популярных направлений для автопутешествий в июле.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топ-направлений для отдыха с детьми – Крым вышел в лидерыВ Крыму рассказали о загрузке отелей и здравниц в летний сезонКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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