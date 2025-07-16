https://crimea.ria.ru/20250716/v-krymu-razrabatyvayut-kontseptsiyu-renovatsii-parka-livadiyskogo-dvortsa-1147942987.html
В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца
В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца
В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор Государственного автономного... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T07:29
2025-07-16T07:29
2025-07-16T07:03
крым
радио "спутник в крыму"
ливадийский дворец
парки крыма
природа
ливадия
музеи крыма
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110605/59/1106055994_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0479d91541038bcd5fddac30ffc7af47.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор Государственного автономного учреждения культуры Республики Крым "Ливадийский дворец-музей" Лариса Ковальчук.По ее словам, предстоит также привести в должный вид дорожно-тропиночную зону и зеленые насаждения."С министром культуры мы разговаривали, и с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым – ред.) о том, что парк все-таки должен сохранить свою аутентичность и после его реновации, гуляя по парку, должно создаваться такое ощущение, что сейчас из-за поворота выйдет царская семья", – поделилась планами гостья эфира.Некоторые работы уже выполняются на выделенные ранее средства, отметила она."Поставлена была первоочередная задача правительством, и мы потихоньку делаем. Частями расчищаем какие-то зоны, открываем какие-то виды", – сказала Ковальчук.Среди таких мест – 500 метров Царской (Солнечной) тропы, которая находится на балансе у Ливадийского дворца-музея, уточнила она."И поскольку нам дали денег, мы расчистили склоны, привели их в порядок, граничной крошкой посыпали, покрасили лавочки, урны. Работа идет точечно пока", – уточнила директор музейно-паркового комплекса", – рассказала гостья эфира.В целом же, по ее словам, объем работ здесь очень большой, и для них требуются очень немалые средства.Она напомнила, что в 2011 году Ливадийский дворец-музей отметил 100-летие со дня постройки и подчеркнула, что интерес туристов к этому месту не иссякает, поэтому без обновлений не обойтись."Интерес постоянно растет, потому что это визитная карточка Крыма, последнее сооружение Российской империи и по сей день настоящее сокровище не только Крыма, но и страны. И сегодня музей продолжает развиваться и принимать посетителей", – сказала Ковальчук.Она отметила, что в музее работает две постоянные экспозиции, одна из которых посвящена пребыванию в Ливадии венценосных особ, а другая Крымской конференции 1945.При этом регулярно открываются временные выставки, которые знакомят более подробно с историей Ливадийского дворца, ведь в разное время он успел побыть даже крестьянским и профсоюзным санаторием, и обо всем этом нужно рассказывать, заметила Ковальчук."В июне мы открыли выставку под названием "Во дворцы царей приезжали крестьяне". Воссоздали палату, фотографии, у нас работает сейчас эта выставка о 1920-х годах. Также в июне открылась выставка с романтическим названием "Под шепот волн и шелест дамских платьев" совместно с искусствоведом Ириной Боевой из Севастополя мы воссоздали атмосферу начала ХХ века. Там платья, аксессуары, фотографии, художественные произведения. Получилось очень камерно и красиво", – поделилась гостья эфира.Кроме того, по случаю празднования 80-летия Победы открылась временная выставка вещей и фотографий, посвященная врачу-фронтовику с интересной судьбой, который восстанавливал здесь здоровье людей в непростые 1950 – 1980 годы, рассказала Ковальчук.В июне глава Крыма Сергей Аксенов представил нового директора Ливадийского дворца Ларису Ковальчук, отметив, что обсуждал с ней новую концепцию развития дворцово-паркового комплекса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил провести в Крыму съезд русистовЛивадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоитьНа уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионов
крым
ливадия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110605/59/1106055994_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9520c7e2dbe9b1404f2a52c98c086fca.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, ливадийский дворец, парки крыма, природа, ливадия, музеи крыма, новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым.
В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила директор Государственного автономного учреждения культуры Республики Крым "Ливадийский дворец-музей" Лариса Ковальчук.
"Мы сегодня разрабатываем концепцию реновации парка. Он действительно имеет очень интересную историю. На его территории находится очень много объектов культурного наследия. Это беседки, фонтаны, которые нужно восстанавливать. Поднимаем архивы, чтобы узнать, как выглядел парк, малые архитектурные формы, чтобы их воссоздать", – рассказала Ковальчук.
По ее словам, предстоит также привести в должный вид дорожно-тропиночную зону и зеленые насаждения.
"С министром культуры мы разговаривали, и с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым – ред.) о том, что парк все-таки должен сохранить свою аутентичность и после его реновации, гуляя по парку, должно создаваться такое ощущение, что сейчас из-за поворота выйдет царская семья", – поделилась планами гостья эфира.
Некоторые работы уже выполняются на выделенные ранее средства, отметила она.
"Поставлена была первоочередная задача правительством, и мы потихоньку делаем. Частями расчищаем какие-то зоны, открываем какие-то виды", – сказала Ковальчук.
Среди таких мест – 500 метров Царской (Солнечной) тропы, которая находится на балансе у Ливадийского дворца-музея, уточнила она.
"И поскольку нам дали денег
, мы расчистили склоны, привели их в порядок, граничной крошкой посыпали, покрасили лавочки, урны. Работа идет точечно пока", – уточнила директор музейно-паркового комплекса", – рассказала гостья эфира.
В целом же, по ее словам, объем работ здесь очень большой, и для них требуются очень немалые средства.
"Там нужно и водоснабжение восстанавливать. В конце парка, внизу – море, но сейчас пляжи закрыты. То есть там тоже, насколько я понимаю, будет реставрация карт пляжа. Очень много работы, надо заниматься. Но я очень надеюсь, что парк заиграет по-новому", – сказала Ковальчук.
Она напомнила, что в 2011 году Ливадийский дворец-музей отметил 100-летие со дня постройки и подчеркнула, что интерес туристов к этому месту не иссякает, поэтому без обновлений не обойтись.
"Интерес постоянно растет, потому что это визитная карточка Крыма, последнее сооружение Российской империи и по сей день настоящее сокровище не только Крыма, но и страны. И сегодня музей продолжает развиваться и принимать посетителей", – сказала Ковальчук.
Она отметила, что в музее работает две постоянные экспозиции, одна из которых посвящена пребыванию в Ливадии венценосных особ, а другая Крымской конференции 1945
.
При этом регулярно открываются временные выставки, которые знакомят более подробно с историей Ливадийского дворца, ведь в разное время он успел побыть даже крестьянским и профсоюзным санаторием, и обо всем этом нужно рассказывать, заметила Ковальчук.
"В июне мы открыли выставку под названием "Во дворцы царей приезжали крестьяне". Воссоздали палату, фотографии, у нас работает сейчас эта выставка о 1920-х годах. Также в июне открылась выставка с романтическим названием "Под шепот волн и шелест дамских платьев" совместно с искусствоведом Ириной Боевой из Севастополя мы воссоздали атмосферу начала ХХ века. Там платья, аксессуары, фотографии, художественные произведения. Получилось очень камерно и красиво", – поделилась гостья эфира.
Кроме того, по случаю празднования 80-летия Победы открылась временная выставка вещей и фотографий, посвященная врачу-фронтовику с интересной судьбой, который восстанавливал здесь здоровье людей в непростые 1950 – 1980 годы, рассказала Ковальчук.
В июне глава Крыма Сергей Аксенов представил
нового директора Ливадийского дворца Ларису Ковальчук, отметив, что обсуждал с ней новую концепцию развития дворцово-паркового комплекса.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: