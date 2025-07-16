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В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца

В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца

В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор Государственного автономного... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T07:29

2025-07-16T07:29

2025-07-16T07:03

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ливадийский дворец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворца. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор Государственного автономного учреждения культуры Республики Крым "Ливадийский дворец-музей" Лариса Ковальчук.По ее словам, предстоит также привести в должный вид дорожно-тропиночную зону и зеленые насаждения."С министром культуры мы разговаривали, и с Сергеем Валерьевичем (Аксеновым – ред.) о том, что парк все-таки должен сохранить свою аутентичность и после его реновации, гуляя по парку, должно создаваться такое ощущение, что сейчас из-за поворота выйдет царская семья", – поделилась планами гостья эфира.Некоторые работы уже выполняются на выделенные ранее средства, отметила она."Поставлена была первоочередная задача правительством, и мы потихоньку делаем. Частями расчищаем какие-то зоны, открываем какие-то виды", – сказала Ковальчук.Среди таких мест – 500 метров Царской (Солнечной) тропы, которая находится на балансе у Ливадийского дворца-музея, уточнила она."И поскольку нам дали денег, мы расчистили склоны, привели их в порядок, граничной крошкой посыпали, покрасили лавочки, урны. Работа идет точечно пока", – уточнила директор музейно-паркового комплекса", – рассказала гостья эфира.В целом же, по ее словам, объем работ здесь очень большой, и для них требуются очень немалые средства.Она напомнила, что в 2011 году Ливадийский дворец-музей отметил 100-летие со дня постройки и подчеркнула, что интерес туристов к этому месту не иссякает, поэтому без обновлений не обойтись."Интерес постоянно растет, потому что это визитная карточка Крыма, последнее сооружение Российской империи и по сей день настоящее сокровище не только Крыма, но и страны. И сегодня музей продолжает развиваться и принимать посетителей", – сказала Ковальчук.Она отметила, что в музее работает две постоянные экспозиции, одна из которых посвящена пребыванию в Ливадии венценосных особ, а другая Крымской конференции 1945.При этом регулярно открываются временные выставки, которые знакомят более подробно с историей Ливадийского дворца, ведь в разное время он успел побыть даже крестьянским и профсоюзным санаторием, и обо всем этом нужно рассказывать, заметила Ковальчук."В июне мы открыли выставку под названием "Во дворцы царей приезжали крестьяне". Воссоздали палату, фотографии, у нас работает сейчас эта выставка о 1920-х годах. Также в июне открылась выставка с романтическим названием "Под шепот волн и шелест дамских платьев" совместно с искусствоведом Ириной Боевой из Севастополя мы воссоздали атмосферу начала ХХ века. Там платья, аксессуары, фотографии, художественные произведения. Получилось очень камерно и красиво", – поделилась гостья эфира.Кроме того, по случаю празднования 80-летия Победы открылась временная выставка вещей и фотографий, посвященная врачу-фронтовику с интересной судьбой, который восстанавливал здесь здоровье людей в непростые 1950 – 1980 годы, рассказала Ковальчук.В июне глава Крыма Сергей Аксенов представил нового директора Ливадийского дворца Ларису Ковальчук, отметив, что обсуждал с ней новую концепцию развития дворцово-паркового комплекса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин поручил провести в Крыму съезд русистовЛивадийскому парку требуется реконструкция – сколько это может стоитьНа уборку Ливадийского парка в Крыму выделят 10 миллионов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, ливадийский дворец, парки крыма, природа, ливадия, музеи крыма, новости крыма