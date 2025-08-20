Рейтинг@Mail.ru
Власти Запорожья предупредили об угрозе диверсий на электроподстанциях - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Власти Запорожья предупредили об угрозе диверсий на электроподстанциях
Власти Запорожья предупредили об угрозе диверсий на электроподстанциях - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Власти Запорожья предупредили об угрозе диверсий на электроподстанциях
В Запорожской области граждан пытаются вербовать для совершения диверсий на объектах энергетики. Об этом предупредили в минэнерго по региону. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T11:10
2025-08-20T11:10
запорожская область
диверсия
новости
безопасность
новые регионы россии
энергетика
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Запорожской области граждан пытаются вербовать для совершения диверсий на объектах энергетики. Об этом предупредили в минэнерго по региону.В минэнерго напоминают, что самовольное проникновение на территорию электроподстанции – преступление. А за диверсии на энергообъектах виновные могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 20 лет.Накануне вечером вся Запорожская область осталась без электроснабжения. Причиной, по словам губернатора региона Евгения Балицкого, стала очередная террористическая атака украинского беспилотника по высоковольтному оборудованию.Ранее в Воронеже задержан агент украинской военной разведки, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры и передававший военной разведке Украины данные о ПВО.
запорожская область
новые регионы россии
запорожская область, диверсия, новости, безопасность, новые регионы россии, энергетика
Власти Запорожья предупредили об угрозе диверсий на электроподстанциях

В Запорожской области граждан пытаются вербовать для диверсий на энергообъектах

11:10 20.08.2025
 
© Андрей КравченкоВозгорание на подстанции "Кирилловская"
Возгорание на подстанции Кирилловская
© Андрей Кравченко
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Запорожской области граждан пытаются вербовать для совершения диверсий на объектах энергетики. Об этом предупредили в минэнерго по региону.

"️Получена информация о попытках вербовки граждан для совершения диверсий на электроподстанциях. Злоумышленники используют различные методы обмана и манипуляций, чтобы добиться своих преступных целей", – говорится в публикации на странице ведомства в соцсетях.

В минэнерго напоминают, что самовольное проникновение на территорию электроподстанции – преступление. А за диверсии на энергообъектах виновные могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 20 лет.
Накануне вечером вся Запорожская область осталась без электроснабжения. Причиной, по словам губернатора региона Евгения Балицкого, стала очередная террористическая атака украинского беспилотника по высоковольтному оборудованию.
Ранее в Воронеже задержан агент украинской военной разведки, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры и передававший военной разведке Украины данные о ПВО.
