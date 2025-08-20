https://crimea.ria.ru/20250820/vlasti-zaporozhya-predupredili-ob-ugroze-diversiy-na-elektropodstantsiyakh-1148853888.html
Власти Запорожья предупредили об угрозе диверсий на электроподстанциях
В Запорожской области граждан пытаются вербовать для совершения диверсий на объектах энергетики. Об этом предупредили в минэнерго по региону. РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. В Запорожской области граждан пытаются вербовать для совершения диверсий на объектах энергетики. Об этом предупредили в минэнерго по региону.В минэнерго напоминают, что самовольное проникновение на территорию электроподстанции – преступление. А за диверсии на энергообъектах виновные могут быть приговорены к лишению свободы сроком до 20 лет.Накануне вечером вся Запорожская область осталась без электроснабжения. Причиной, по словам губернатора региона Евгения Балицкого, стала очередная террористическая атака украинского беспилотника по высоковольтному оборудованию.Ранее в Воронеже задержан агент украинской военной разведки, готовивший взрыв на объекте энергетической инфраструктуры и передававший военной разведке Украины данные о ПВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсантаДиверсанту дали 23 года за подрыв газовой платформы в Черном море Собирала данные для терактов: в Питере задержана пособница Киева
Новости
