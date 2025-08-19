Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по высоковольтной линии в Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.08.2025
ВСУ ударили по высоковольтной линии в Запорожской области
ВСУ ударили по высоковольтной линии в Запорожской области - РИА Новости Крым, 19.08.2025
ВСУ ударили по высоковольтной линии в Запорожской области
Электричество в Запорожской области отключено из-за удара ВСУ по высоковольтной линии. Об этом этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T23:16
2025-08-19T23:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг– РИА Новости Крым. Электричество в Запорожской области отключено из-за удара ВСУ по высоковольтной линии. Об этом этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее он сообщил в своем Telegram-канале, что электричество отключено на всей территории Запорожской области.По информации Балицкого, энергетики уже восстанавливают подачу электроэнергии, переключают питание на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток, уточнил он, добавив, что специалисты работают в усиленном режиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
запорожская область
всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий, запорожская область, новости, обстрелы всу
ВСУ ударили по высоковольтной линии в Запорожской области

Электричество в Запорожской области отключено из-за удара ВСУ по высоковольтной линии

23:16 19.08.2025
 
© Администрация Херсонской областиЛЭП
ЛЭП
© Администрация Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг– РИА Новости Крым. Электричество в Запорожской области отключено из-за удара ВСУ по высоковольтной линии. Об этом этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее он сообщил в своем Telegram-канале, что электричество отключено на всей территории Запорожской области.
"Причиной отключения электроснабжения в Запорожской области стала очередная террористическая атака БПЛА противника по высоковольтному оборудованию", - уточнил он.
По информации Балицкого, энергетики уже восстанавливают подачу электроэнергии, переключают питание на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток, уточнил он, добавив, что специалисты работают в усиленном режиме.
Вчера, 22:45
Запорожская область полностью осталась без света - губернатор
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)Евгений БалицкийЗапорожская областьНовостиОбстрелы ВСУ
 
