ВСУ ударили по высоковольтной линии в Запорожской области
ВСУ ударили по высоковольтной линии в Запорожской области
2025-08-19T23:16
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг– РИА Новости Крым. Электричество в Запорожской области отключено из-за удара ВСУ по высоковольтной линии. Об этом этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее он сообщил в своем Telegram-канале, что электричество отключено на всей территории Запорожской области.По информации Балицкого, энергетики уже восстанавливают подачу электроэнергии, переключают питание на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток, уточнил он, добавив, что специалисты работают в усиленном режиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
всу (вооруженные силы украины), евгений балицкий, запорожская область, новости, обстрелы всу
