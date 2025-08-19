https://crimea.ria.ru/20250819/vsu-udarili-po-vysokovoltnoy-linii-v-zaporozhskoy-oblasti-1148846782.html

ВСУ ударили по высоковольтной линии в Запорожской области

19.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг– РИА Новости Крым. Электричество в Запорожской области отключено из-за удара ВСУ по высоковольтной линии. Об этом этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.Ранее он сообщил в своем Telegram-канале, что электричество отключено на всей территории Запорожской области.По информации Балицкого, энергетики уже восстанавливают подачу электроэнергии, переключают питание на резервные линии. Работы осложняются опасностью повторных ударов и темным временем суток, уточнил он, добавив, что специалисты работают в усиленном режиме.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

