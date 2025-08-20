https://crimea.ria.ru/20250820/v-chernom-more-flot-unichtozhil-dva-bystrokhodnykh-katera-vsu-1148858713.html

В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ

В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2025

В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три быстроходных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2025

2025-08-20T12:52

2025-08-20T12:52

2025-08-20T13:05

черное море

министерство обороны рф

новости

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости сво

вооруженные силы россии

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112134_0:5:1224:694_1920x0_80_0_0_baa24a67f06e5158443ea1bf4b05104c.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три быстроходных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В начале августа флот уничтожил в Черном море три украинских безэкипажных катера.Минувшей ночью силами ПВО РФ над российскими регионами перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника. 14 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь – над Курской областью, пять – над Ростовской областью, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, и по одному – над Краснодарским краем и Липецкой областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские диверсанты задержаны в Брянской областиАрмия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской областиВойска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, министерство обороны рф, новости, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости сво, вооруженные силы россии, потери всу