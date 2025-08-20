Рейтинг@Mail.ru
В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2025
В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2025
В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три быстроходных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три быстроходных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В начале августа флот уничтожил в Черном море три украинских безэкипажных катера.Минувшей ночью силами ПВО РФ над российскими регионами перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника. 14 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь – над Курской областью, пять – над Ростовской областью, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, и по одному – над Краснодарским краем и Липецкой областью.
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
РИА Новости Крым
В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ

Быстроходные катера ВСУ уничтожены в акватории Черного моря

12:52 20.08.2025 (обновлено: 13:05 20.08.2025)
 
Операторы FPV-дронов Черноморского флота уничтожают катера ВСУ © Министерство обороны РФ
Операторы FPV-дронов Черноморского флота уничтожают катера ВСУ
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три быстроходных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В северо-западной части Черного моря силами Черноморского флота уничтожены два малоразмерных быстроходных катера противника", – проинформировали в военном ведомстве России.

В начале августа флот уничтожил в Черном море три украинских безэкипажных катера.
Минувшей ночью силами ПВО РФ над российскими регионами перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника. 14 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь – над Курской областью, пять – над Ростовской областью, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, и по одному – над Краснодарским краем и Липецкой областью.
