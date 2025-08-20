https://crimea.ria.ru/20250820/v-chernom-more-flot-unichtozhil-dva-bystrokhodnykh-katera-vsu-1148858713.html
В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ - РИА Новости Крым, 20.08.2025
В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три быстроходных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T12:52
2025-08-20T12:52
2025-08-20T13:05
черное море
министерство обороны рф
новости
чф рф (черноморский флот российской федерации)
новости сво
вооруженные силы россии
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112134_0:5:1224:694_1920x0_80_0_0_baa24a67f06e5158443ea1bf4b05104c.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три быстроходных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В начале августа флот уничтожил в Черном море три украинских безэкипажных катера.Минувшей ночью силами ПВО РФ над российскими регионами перехватили и уничтожили 42 украинских беспилотника. 14 БПЛА сбили над территорией Воронежской области, восемь – над территорией Тамбовской области, семь – над Курской областью, пять – над Ростовской областью, по два – над территориями Брянской, Орловской и Смоленской областей, и по одному – над Краснодарским краем и Липецкой областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские диверсанты задержаны в Брянской областиАрмия РФ освободила еще три поселка в ДНР и Днепропетровской областиВойска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0f/1141112134_146:0:1078:699_1920x0_80_0_0_9cc16e8b7b0338fa2abc65784ff5f678.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, министерство обороны рф, новости, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости сво, вооруженные силы россии, потери всу
В Черном море флот уничтожил быстроходные катера ВСУ
Быстроходные катера ВСУ уничтожены в акватории Черного моря
12:52 20.08.2025 (обновлено: 13:05 20.08.2025)