Три вражеских БЭКа уничтожили в Черном море - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Три вражеских БЭКа уничтожили в Черном море
Три вражеских БЭКа уничтожили в Черном море - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Три вражеских БЭКа уничтожили в Черном море
Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВСУ за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.08.2025
новости сво
безэкипажные катера
чф рф (черноморский флот российской федерации)
черное море
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВСУ за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Один из них был уничтожен накануне днем.За минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских дронов в небе над регионами России, восемь из которых над Крымом.
черное море
новости сво, безэкипажные катера, чф рф (черноморский флот российской федерации), черное море, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Три вражеских БЭКа уничтожили в Черном море

Силы ЧФ уничтожили в Черном море три безэкипажных катера противника

12:33 08.08.2025 (обновлено: 13:26 08.08.2025)
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВСУ за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены три безэкипажных катера противника", - говорится в сообщении.
Один из них был уничтожен накануне днем.
За минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских дронов в небе над регионами России, восемь из которых над Крымом.
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Вчера, 12:12
8 ракет Storm Shadow и безэкипажный катер уничтожили силы ПВО
 
Новости СВОБезэкипажные катераЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Черное мореАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
