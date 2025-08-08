https://crimea.ria.ru/20250808/tri-vrazheskikh-beka-unichtozhili-v-chernom-more-1148580039.html

Три вражеских БЭКа уничтожили в Черном море

Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВСУ за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 08.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВСУ за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Один из них был уничтожен накануне днем.За минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских дронов в небе над регионами России, восемь из которых над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

