Три вражеских БЭКа уничтожили в Черном море
Три вражеских БЭКа уничтожили в Черном море - РИА Новости Крым, 08.08.2025
Три вражеских БЭКа уничтожили в Черном море
Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВСУ за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
2025-08-08T12:33
2025-08-08T12:33
2025-08-08T13:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. Силы Черноморского флота уничтожили в акватории Черного моря три безэкипажных катера ВСУ за неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Один из них был уничтожен накануне днем.За минувшую ночь силы российской противовоздушной обороны уничтожили 30 вражеских дронов в небе над регионами России, восемь из которых над Крымом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
12:33 08.08.2025 (обновлено: 13:26 08.08.2025)