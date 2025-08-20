Какие города Крыма вошли в топ-10 направлений для спонтанного отдыха

https://crimea.ria.ru/20250820/kakie-goroda-kryma-voshli-v-top-10-napravleniy-dlya-spontannogo-otdykha-1148867566.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Феодосия вошла в тройку самых популярных направлений для спонтанного отдыха, в десятке Ялта, Евпатория, Алушта, Судак, а также Севастополь. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру.При этом стоимость ночевки в Москве в среднем обойдется в 4375 рублей, в Сочи – 4718 рублей, в Феодосии – в 3802 рубля.Санкт-Петербург занял четвертую позицию рейтинга со средней ценой за размещение в 5142 рублей. Далее следуют Ялта со средним чеком в отеле в 6039 рублей, Евпатория – 3615 рублей, Алушта – 4853 рубля, Судак и Севастополь – 4155 и 4353 рублей соответственно. Замыкает десятку Геленджик, где за одну ночевку придется заплатить в среднем 5965 рублей.По данным исследования, популярность внезапных бронирований растет. При этом за год средняя цена ночи в августе, забронированной спонтанно, увеличилась всего на 5%. В то время как общий ценовой рост составляет 15%.Ялта и Судак также вошли в тройку самых популярных направлений для отдыха с друзьями в августе, еще три крымских города – в десятке, сообщали ранее аналитики Твил.ру.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронированияВ Крыму резко выросло бронирование отелейКакие туристы едут в Крым и чего хотят от отдыха на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Феодосия вошла в тройку самых популярных направлений для спонтанного отдыха, в десятке Ялта, Евпатория, Алушта, Судак, а также Севастополь. Об этом свидетельствуют данные исследования российского сервиса бронирований Твил.ру.
"На первом месте Москва, за которой 7% всех спонтанных бронирований августа. На втором месте Сочи, а на третьем – Феодосия – 5% и 4% соответственно", – выяснили аналитики.
При этом стоимость ночевки в Москве в среднем обойдется в 4375 рублей, в Сочи – 4718 рублей, в Феодосии – в 3802 рубля.
Санкт-Петербург занял четвертую позицию рейтинга со средней ценой за размещение в 5142 рублей. Далее следуют Ялта со средним чеком в отеле в 6039 рублей, Евпатория – 3615 рублей, Алушта – 4853 рубля, Судак и Севастополь – 4155 и 4353 рублей соответственно. Замыкает десятку Геленджик, где за одну ночевку придется заплатить в среднем 5965 рублей.
По данным исследования, популярность внезапных бронирований растет. При этом за год средняя цена ночи в августе, забронированной спонтанно, увеличилась всего на 5%. В то время как общий ценовой рост составляет 15%.
Ялта и Судак также вошли в тройку самых популярных направлений для отдыха с друзьями
в августе, еще три крымских города – в десятке, сообщали ранее аналитики Твил.ру.
