Рейтинг@Mail.ru
Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 26 - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250820/chislo-zhertv-chp-na-zavode-v-ryazanskoy-oblasti-vyroslo-do-26-1148870039.html
Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 26
Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 26 - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 26
Число погибших в результате ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 26, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T18:52
2025-08-20T18:52
рязань
новости
происшествия
рязанская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:446:2057:1603_1920x0_80_0_0_d7d43301bee8c93348ac2b09fcb5fe43.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в результате ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 26, сообщает оперштаб региона.По данным оперштаба, 30 пострадавших находятся на стационарном лечении в Рязани и медицинских центрах Москвы, 109 пациентов проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию, проводятся необходимые экспертизы.Как уточнили в оперштабе, подано 45 заявлений по выплатам на первоочередные нужды, произведено 30 выплат.В дополнение к обязательным выплатам пострадавшим организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Все собранные пожертвования будут направлены на помощь семьям погибших и получившим серьезные травмыРежим ЧС в границах поселка Лесной продолжает действовать. Работы по ликвидации последствий продолжаются.Возгорание в одном из цехов местного предприятия произошло днем 15 августа. Сообщалось, что пострадали более 100 человек, погибли пятеро. Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до 11 человек, а утром в понедельник в МЧС сообщили, что спасатели разобрали половину разрушенных конструкций на трех тысячах "квадратов". Тогда число погибших увеличилось до 20 человек. Позже спасатели нашли тела еще нескольких погибших. 19 августа в МЧС России сообщили о 25 погибших в результате ЧП.СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
рязань
рязанская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110285/29/1102852958_0:253:2057:1795_1920x0_80_0_0_4fca929ffa1abcf122f412e96e36cb7f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
рязань, новости, происшествия, рязанская область
Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 26

Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области увеличилось до 26

18:52 20.08.2025
 
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкКапельница
Капельница - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
© РИА Новости . Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в результате ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 26, сообщает оперштаб региона.
"По состоянию на 20 августа в результате ЧП в Шиловском районе в списках погибших 26 человек", – говорится в сообщении.
По данным оперштаба, 30 пострадавших находятся на стационарном лечении в Рязани и медицинских центрах Москвы, 109 пациентов проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию, проводятся необходимые экспертизы.
Как уточнили в оперштабе, подано 45 заявлений по выплатам на первоочередные нужды, произведено 30 выплат.
В дополнение к обязательным выплатам пострадавшим организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Все собранные пожертвования будут направлены на помощь семьям погибших и получившим серьезные травмы
Режим ЧС в границах поселка Лесной продолжает действовать. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
Возгорание в одном из цехов местного предприятия произошло днем 15 августа. Сообщалось, что пострадали более 100 человек, погибли пятеро. Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до 11 человек, а утром в понедельник в МЧС сообщили, что спасатели разобрали половину разрушенных конструкций на трех тысячах "квадратов". Тогда число погибших увеличилось до 20 человек. Позже спасатели нашли тела еще нескольких погибших. 19 августа в МЧС России сообщили о 25 погибших в результате ЧП.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РязаньНовостиПроисшествияРязанская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:06Судак и семь поселков остались без воды более чем на сутки
18:52Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 26
18:35Власти Крыма потребовали ускорить реконструкцию набережной в Коктебеле
18:01Сколько будет стоить уголь в Крыму этой зимой
17:38Трамп допустил оговорки в отношении Крыма
17:14В Крыму разрабатывают единую схему водоснабжения
16:39ВСУ пытались провести диверсионную операцию у побережья Крыма
16:25В Севастополе продлили запрет на посещение лесов
15:56Пожар у села Скворцово под Симферополем ликвидировали
15:45Микроавтобус загорелся на трассе под Белогорском
15:34Автобус сбил восьмилетнего ребенка в Ленинском районе Крыма
15:24В Крыму чиновницу задержали за незаконную передачу данных о недвижимости
15:10Киев скрывает участие антифашистов из ЕС в боях на стороне России
14:39Лавров обозначил позицию РФ по обеспечению гарантий безопасности Украины
14:34На западе Крыма без света остались тысячи людей
14:28Реабилитация в Крыму – медцентры региона получают новое оборудование
14:14Под Симферополем снова горит сухая трава
14:06ВСУ атаковали Новую Збурьевку - есть жертвы
13:43Путин и Эрдоган обсудили развитие ситуации по украинскому кризису
13:30Рост атак с ИИ: хакеры выяснили еще один способ взлома паролей
Лента новостейМолния