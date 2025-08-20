https://crimea.ria.ru/20250820/chislo-zhertv-chp-na-zavode-v-ryazanskoy-oblasti-vyroslo-do-26-1148870039.html
Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 26
Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 26 - РИА Новости Крым, 20.08.2025
Число жертв ЧП на заводе в Рязанской области выросло до 26
Число погибших в результате ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 26, сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T18:52
2025-08-20T18:52
2025-08-20T18:52
рязань
новости
происшествия
рязанская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Число погибших в результате ЧП на предприятии в Рязанской области выросло до 26, сообщает оперштаб региона.По данным оперштаба, 30 пострадавших находятся на стационарном лечении в Рязани и медицинских центрах Москвы, 109 пациентов проходят амбулаторное лечение. Продолжается работа по опознанию, проводятся необходимые экспертизы.Как уточнили в оперштабе, подано 45 заявлений по выплатам на первоочередные нужды, произведено 30 выплат.В дополнение к обязательным выплатам пострадавшим организован сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Все собранные пожертвования будут направлены на помощь семьям погибших и получившим серьезные травмыРежим ЧС в границах поселка Лесной продолжает действовать. Работы по ликвидации последствий продолжаются.Возгорание в одном из цехов местного предприятия произошло днем 15 августа. Сообщалось, что пострадали более 100 человек, погибли пятеро. Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до 11 человек, а утром в понедельник в МЧС сообщили, что спасатели разобрали половину разрушенных конструкций на трех тысячах "квадратов". Тогда число погибших увеличилось до 20 человек. Позже спасатели нашли тела еще нескольких погибших. 19 августа в МЧС России сообщили о 25 погибших в результате ЧП.СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
