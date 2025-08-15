Рейтинг@Mail.ru
Как минимум три человека погибли на предприятии в Рязанской области - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Как минимум три человека погибли на предприятии в Рязанской области
Как минимум три человека погибли на предприятии в Рязанской области - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Как минимум три человека погибли на предприятии в Рязанской области
Не менее трех человек погибли в результате пожара в одном из цехов предприятия в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает оперштаб региона. РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T13:14
2025-08-15T13:14
происшествия
пожар
рязанская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Не менее трех человек погибли в результате пожара в одном из цехов предприятия в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает оперштаб региона.Пострадавших отправляют в межмуниципальный медицинский центр.По информации Следственного управления СК по региону, 15 августа в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. По факту возгорания организована проверка.На месте создан штаб по ликвидации последствий ЧП. Туда вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия.Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик".
Новости
ru-RU
происшествия, пожар, рязанская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Как минимум три человека погибли на предприятии в Рязанской области

Как минимум три человека погибли при пожаре на предприятии в Рязанской области

13:14 15.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Не менее трех человек погибли в результате пожара в одном из цехов предприятия в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает оперштаб региона.
"В результате ЧП в Шиловском районе, по предварительным данным, погибли не менее трех человек, количество погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Пострадавших отправляют в межмуниципальный медицинский центр.
По информации Следственного управления СК по региону, 15 августа в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. По факту возгорания организована проверка.
На месте создан штаб по ликвидации последствий ЧП. Туда вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия.
Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик".
