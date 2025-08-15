https://crimea.ria.ru/20250815/kak-minimum-tri-cheloveka-pogibli-na-predpriyatii-v-ryazanskoy-oblasti-1148743438.html
Как минимум три человека погибли на предприятии в Рязанской области
Не менее трех человек погибли в результате пожара в одном из цехов предприятия в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает оперштаб региона.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Не менее трех человек погибли в результате пожара в одном из цехов предприятия в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает оперштаб региона.Пострадавших отправляют в межмуниципальный медицинский центр.По информации Следственного управления СК по региону, 15 августа в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. По факту возгорания организована проверка.На месте создан штаб по ликвидации последствий ЧП. Туда вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия.Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик".
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Не менее трех человек погибли в результате пожара в одном из цехов предприятия в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщает оперштаб региона.
"В результате ЧП в Шиловском районе, по предварительным данным, погибли не менее трех человек, количество погибших и пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
Пострадавших отправляют в межмуниципальный медицинский центр.
По информации Следственного управления СК по региону, 15 августа в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. По факту возгорания организована проверка.
На месте создан штаб по ликвидации последствий ЧП. Туда вошли руководители профильных ведомств и правоохранительных органов. Губернатор Павел Малков выехал на место происшествия.
Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик".
