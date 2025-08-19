Число погибших на заводе в Рязанской области увеличилось до 25

Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Количество погибших на пожаре в цеху на предприятии в поселке Лесной Рязанской области увеличилось до 25 человек. Об этом сообщили в МЧС России.Возгорание в одном из цехов местного предприятия произошло днем 15 августа. Сообщалось, что пострадали более 100 человек, погибли пятеро. Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до 11 человек, а утром в понедельник в МЧС сообщили, что спасатели разобрали половину разрушенных конструкций на трех тысячах "квадратов". Тогда число погибших увеличилось до 20 человек. Позже спасатели нашли тела еще нескольких погибших. СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
© МЧС РоссииСотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Рязанской области
Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Рязанской области
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. Количество погибших на пожаре в цеху на предприятии в поселке Лесной Рязанской области увеличилось до 25 человек. Об этом сообщили в МЧС России.
"В Рязанской области завершены аварийно-спасательные работы. Пострадали 164 человека, из них 25 человек погибли", - говорится в сообщении.
Возгорание в одном из цехов местного предприятия произошло днем 15 августа. Сообщалось, что пострадали более 100 человек, погибли пятеро. Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до 11 человек, а утром в понедельник в МЧС сообщили, что спасатели разобрали половину разрушенных конструкций на трех тысячах "квадратов". Тогда число погибших увеличилось до 20 человек. Позже спасатели нашли тела еще нескольких погибших.
СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).
РоссияНовостиРязанская областьМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Происшествия
 
