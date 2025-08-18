Рейтинг@Mail.ru
20 человек погибли и 134 пострадали при ЧП на заводе в Рязанской области - РИА Новости Крым, 18.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250818/20-chelovek-pogibli-i-134-postradali-pri-chp-na-zavode-v-ryazanskoy-oblasti-1148803501.html
20 человек погибли и 134 пострадали при ЧП на заводе в Рязанской области
20 человек погибли и 134 пострадали при ЧП на заводе в Рязанской области - РИА Новости Крым, 18.08.2025
20 человек погибли и 134 пострадали при ЧП на заводе в Рязанской области
Число погибших в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 20 человек, еще 134, по последним данным,... РИА Новости Крым, 18.08.2025
2025-08-18T11:22
2025-08-18T11:22
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
рязанская область
происшествия
пожар
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148766248_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_d10fbd1f65bdd55a9a08216f1587861e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 20 человек, еще 134, по последним данным, получили травмы. Об этом сообщает МЧС России.Специалисты продолжают аварийно-спасательные работы. Половина разрушенных конструкций разобрана на 3 тыс. квадратах. Кинологи обследовали 100% помещений в поисках людей. Отмечается также,, что пострадавшим оказывают помощь психологи МЧС.Днем 15 августа в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех. Вечером из-под завалов достали живыми двоих мужчин.Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до 11 человек, пострадали около 130 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
рязанская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/10/1148766248_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_a5875f7144a8f7332d09a105a1f8bd43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), рязанская область, происшествия, пожар, новости
20 человек погибли и 134 пострадали при ЧП на заводе в Рязанской области

В Рязанской области в результате ЧП на заводе погибли 20 человек и 134 пострадали - МЧС

11:22 18.08.2025
 
© МЧС РоссииСотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Рязанской области
Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия в Рязанской области
© МЧС России
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 20 человек, еще 134, по последним данным, получили травмы. Об этом сообщает МЧС России.
"По уточненной информации, 134 человека пострадали, из них 20 погибли", - говорится в сообщении.
Специалисты продолжают аварийно-спасательные работы. Половина разрушенных конструкций разобрана на 3 тыс. квадратах. Кинологи обследовали 100% помещений в поисках людей.
Отмечается также,, что пострадавшим оказывают помощь психологи МЧС.
Днем 15 августа в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех. Вечером из-под завалов достали живыми двоих мужчин.
Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до 11 человек, пострадали около 130 человек.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
 
МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Рязанская областьПроисшествияПожарНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:2220 человек погибли и 134 пострадали при ЧП на заводе в Рязанской области
11:15Директор строительной фирмы в Крыму пойдет под суд за гибель рабочего
10:50Атака Киева на Смоленскую АЭС - Следком возбудил дело о теракте
10:45На Чатыр-Даге заблудились двое туристов
10:33Крымский мост сейчас – в очереди стоять пять часов
10:24В Севастополе из горящего дома спасли больше 20 человек
10:16Теракт на Крымском мосту - задержанный рассказал детали операции
10:10В Евпатории пьяный местный житель сжег иномарку на своем пути
09:30В ДТП в Крыму три человека погибли и 34 ранены
09:17Аксенов прокомментировал попытку теракта на Крымском мосту
09:13Какими будут конец лета и бархатный сезон в Крыму
09:08Часть Симферополя осталась без света из-за аварии
08:52Взрывы прогремели в Одессе
08:35Путин поздравил со 180-летием Русское географическое общество
08:19Как в Крыму предотвращают теракты
07:53ФСБ предотвратила попытку взорвать Крымский мост
07:37Крымский мост – проезда ждут более 2000 автомобилей с двух сторон
07:31ПВО уничтожила над Крымом и другими регионами 23 вражеских беспилотника
07:16Зеленский ответил Трампу на призыв отказаться от Крыма
07:07В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ
Лента новостейМолния