20 человек погибли и 134 пострадали при ЧП на заводе в Рязанской области

20 человек погибли и 134 пострадали при ЧП на заводе в Рязанской области

2025-08-18T11:22

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Число погибших в результате ЧП на предприятии в поселке Лесной Шиловского района Рязанской области увеличилось до 20 человек, еще 134, по последним данным, получили травмы. Об этом сообщает МЧС России.Специалисты продолжают аварийно-спасательные работы. Половина разрушенных конструкций разобрана на 3 тыс. квадратах. Кинологи обследовали 100% помещений в поисках людей. Отмечается также,, что пострадавшим оказывают помощь психологи МЧС.Днем 15 августа в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех. Вечером из-под завалов достали живыми двоих мужчин.Позже стало известно, что число погибших при пожаре возросло до 11 человек, пострадали около 130 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

