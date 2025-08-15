ЧП в Рязанской области: из-под завалов спасены два человека
© МЧС РоссииВ Рязанской области после ЧП на предприятии из-под завалов спасены два человека
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Спасатели достали из-под завалов предприятия в Рязанской области двух человек. Об этом сообщили в МЧС России.
Днем в пятницу в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех. Позже стало известно, что число погибших при пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до пяти, пострадали более 100 человек.
"В Рязанской области специалисты МЧС России и Росгвардии спасли из-под завалов 2 человек. Предварительно известно о 117 пострадавших, из них пять человек погибли. На месте работают порядка 350 специалистов и более 80 единиц техники", - говорится в сообщении.
По данным МЧС, поисково-спасательные работы будут проводиться круглосуточно, для этого устанавливаются световые башни. Также на отдельных участках проводится проливка конструкций.
Создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы, добавил руководитель региона.
