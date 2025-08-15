https://crimea.ria.ru/20250815/chp-v-ryazanskoy-oblasti-iz-pod-zavalov-spaseny-dva-cheloveka-1148757544.html

ЧП в Рязанской области: из-под завалов спасены два человека

2025-08-15T22:17

рязанская область

происшествия

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

пожар

новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг – РИА Новости Крым. Спасатели достали из-под завалов предприятия в Рязанской области двух человек. Об этом сообщили в МЧС России.Днем в пятницу в поселке Лесной Шиловского района произошло возгорание в одном из цехов местного предприятия. Как пишет РИА Новости, речь идет о заводе "Эластик". Ранее сообщалось о минимум трех погибших, затем их количество возросло до четырех. Позже стало известно, что число погибших при пожаре на предприятии в Шиловском районе Рязанской области возросло до пяти, пострадали более 100 человек.По данным МЧС, поисково-спасательные работы будут проводиться круглосуточно, для этого устанавливаются световые башни. Также на отдельных участках проводится проливка конструкций.Создан штаб по ликвидации ЧС, работают все ведомства и оперативные службы, добавил руководитель региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

