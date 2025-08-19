Рейтинг@Mail.ru
Отключения мобильного интернета в Крыму ослабят - РИА Новости Крым, 19.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250819/v-krymu-uluchshat-rabotu-mobilnogo-interneta-1148835851.html
Отключения мобильного интернета в Крыму ослабят
Отключения мобильного интернета в Крыму ослабят - РИА Новости Крым, 19.08.2025
Отключения мобильного интернета в Крыму ослабят
В Крыму разрабатывают новый алгоритм ограничения мобильного интернета, при котором время его отключения будет минимизировано, заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 19.08.2025
2025-08-19T13:45
2025-08-19T14:05
мобильная связь
интернет
сергей аксенов
крым
новости крыма
новости
атаки всу на крым
безопасность республики крым и севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111686/54/1116865441_0:1151:1594:2048_1920x0_80_0_0_03b59897e5a5b9b32498529fa935140b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму разрабатывают новый алгоритм ограничения мобильного интернета, при котором время его отключения будет минимизировано, заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, это произойдет в течение ближайшей недели.Ранее сообщалось, что в связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности, в Крыму и Севастополе возможно увеличение продолжительности отключений мобильного интернета от нескольких часов до нескольких дней.Он подчеркнул, что меры были приняты на федеральном уровне исключительно для обеспечения безопасности.Исполнительный директор крымской Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственного совета республики Виктор Аносов заявил, что отключение мобильного интернета в Крыму и других регионах России является эффективным способом защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи.Сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности.
крым
1920
1920
true
мобильная связь, интернет, сергей аксенов, крым, новости крыма, новости, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя
Отключения мобильного интернета в Крыму ослабят

Ограничения в работе мобильного интернета в Крыму могут ослабить в ближайшие недели

13:45 19.08.2025 (обновлено: 14:05 19.08.2025)
 
© РИА Новости . Яков Андреев
Вышка сотовой связи. Архивное фото
Вышка сотовой связи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 19.08.2025
© РИА Новости . Яков Андреев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму разрабатывают новый алгоритм ограничения мобильного интернета, при котором время его отключения будет минимизировано, заявил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, это произойдет в течение ближайшей недели.
Ранее сообщалось, что в связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности, в Крыму и Севастополе возможно увеличение продолжительности отключений мобильного интернета от нескольких часов до нескольких дней.
"Мы сейчас представили саму систему, то есть работы взаимодействия непосредственно с точки зрения и скорости принятия решений по включению интернета и так далее, мы рассчитываем, что в течение недели будет принято соответствующее решение в части ослабления данной меры", – сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что меры были приняты на федеральном уровне исключительно для обеспечения безопасности.
Исполнительный директор крымской Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственного совета республики Виктор Аносов заявил, что отключение мобильного интернета в Крыму и других регионах России является эффективным способом защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи.
Сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности.
Мобильная связьИнтернетСергей АксеновКрымНовости КрымаНовостиАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
