Отключения мобильного интернета в Крыму ослабят

19.08.2025

Отключения мобильного интернета в Крыму ослабят

В Крыму разрабатывают новый алгоритм ограничения мобильного интернета, при котором время его отключения будет минимизировано, заявил глава республики Сергей... РИА Новости Крым, 19.08.2025

2025-08-19T13:45

2025-08-19T13:45

2025-08-19T14:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости Крым. В Крыму разрабатывают новый алгоритм ограничения мобильного интернета, при котором время его отключения будет минимизировано, заявил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, это произойдет в течение ближайшей недели.Ранее сообщалось, что в связи с сохраняющейся угрозой атак со стороны ВСУ и необходимостью усиления мер безопасности, в Крыму и Севастополе возможно увеличение продолжительности отключений мобильного интернета от нескольких часов до нескольких дней.Он подчеркнул, что меры были приняты на федеральном уровне исключительно для обеспечения безопасности.Исполнительный директор крымской Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственного совета республики Виктор Аносов заявил, что отключение мобильного интернета в Крыму и других регионах России является эффективным способом защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи.Сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности.

крым

2025

Новости

