https://crimea.ria.ru/20250815/ekspert-obyasnil-neobkhodimost-otklyucheniya-mobilnogo-interneta-v-krymu-1148722237.html

Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму

Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму - РИА Новости Крым, 15.08.2025

Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму

Отключение мобильного интернета в Крыму и других регионах России является эффективным способом защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на... РИА Новости Крым, 15.08.2025

2025-08-15T07:02

2025-08-15T07:02

2025-08-15T07:31

радио "спутник в крыму"

новости

интернет

крым

новости крыма

мнения

ветераны сво

безопасность республики крым и севастополя

атаки всу на крым

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111281/58/1112815839_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_ec9207f1ecaef120937cd080deb1cc63.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Отключение мобильного интернета в Крыму и других регионах России является эффективным способом защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор крымской Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственного совета республики Виктор Аносов.По словам эксперта, такие меры существенно повышают безопасность жителей и гостей полуострова и в нынешней ситуации являются "необходимыми"."Да, стало тяжелее (со связью), но зато безопаснее", - добавил ветеран.Ранее сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности. Правительство республики также предупреждало, что периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму В Севастополе отключения мобильного интернета станут дольше В Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛА

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, интернет, крым, новости крыма, мнения, ветераны сво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)