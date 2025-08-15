https://crimea.ria.ru/20250815/ekspert-obyasnil-neobkhodimost-otklyucheniya-mobilnogo-interneta-v-krymu-1148722237.html
Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму
Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму
Отключение мобильного интернета в Крыму и других регионах России является эффективным способом защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T07:02
2025-08-15T07:02
2025-08-15T07:31
радио "спутник в крыму"
новости
интернет
крым
новости крыма
мнения
ветераны сво
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111281/58/1112815839_0:0:2932:1649_1920x0_80_0_0_ec9207f1ecaef120937cd080deb1cc63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Отключение мобильного интернета в Крыму и других регионах России является эффективным способом защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор крымской Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственного совета республики Виктор Аносов.По словам эксперта, такие меры существенно повышают безопасность жителей и гостей полуострова и в нынешней ситуации являются "необходимыми"."Да, стало тяжелее (со связью), но зато безопаснее", - добавил ветеран.Ранее сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности. Правительство республики также предупреждало, что периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина придумала новый фейк о блокировке интернета в Крыму В Севастополе отключения мобильного интернета станут дольше В Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛА
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111281/58/1112815839_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_de23b6dcb1855e71537fe7fc9fd15c95.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, интернет, крым, новости крыма, мнения, ветераны сво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму
Отключение мобильного интернета в Крыму является эффективной защитой от БПЛА – эксперт
07:02 15.08.2025 (обновлено: 07:31 15.08.2025)