Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму
Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму
Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму - РИА Новости Крым, 15.08.2025
Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму
Отключение мобильного интернета в Крыму и других регионах России является эффективным способом защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на... РИА Новости Крым, 15.08.2025
2025-08-15T07:02
2025-08-15T07:31
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Отключение мобильного интернета в Крыму и других регионах России является эффективным способом защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор крымской Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственного совета республики Виктор Аносов.По словам эксперта, такие меры существенно повышают безопасность жителей и гостей полуострова и в нынешней ситуации являются "необходимыми"."Да, стало тяжелее (со связью), но зато безопаснее", - добавил ветеран.Ранее сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности. Правительство республики также предупреждало, что периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.
новости, интернет, крым, новости крыма, мнения, ветераны сво, безопасность республики крым и севастополя, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон)
Эксперт объяснил необходимость отключения мобильного интернета в Крыму

Отключение мобильного интернета в Крыму является эффективной защитой от БПЛА – эксперт

07:02 15.08.2025 (обновлено: 07:31 15.08.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Вышка мобильной связи в Симферополе
Вышка мобильной связи в Симферополе - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости Крым. Отключение мобильного интернета в Крыму и других регионах России является эффективным способом защиты от беспилотников противника, способных ориентироваться на цели по вышкам сотовой связи. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал исполнительный директор крымской Ассоциации ветеранов СВО, депутат Государственного совета республики Виктор Аносов.

"Вражеские беспилотники, которые по нам запускали, раньше ориентировались по системе GPS – она глушится. Сейчас начинают уже ориентироваться по вышкам сотовой связи, прокладывая маршрут. Если они (вышки) работают в активном режиме, это дает дополнительную возможность (дронам ВСУ – ред.) …долететь до какой-то точки. Как противодействовать? Глушить связь", - сказал Аносов.

По словам эксперта, такие меры существенно повышают безопасность жителей и гостей полуострова и в нынешней ситуации являются "необходимыми".
"Да, стало тяжелее (со связью), но зато безопаснее", - добавил ветеран.
Ранее сайт РИА Новости Крым публиковал инструкцию на случай отключения мобильного интернета в целях безопасности. Правительство республики также предупреждало, что периоды отключения мобильного интернета в Крыму из-за атаки беспилотников могут длиться от нескольких часов до нескольких дней.
