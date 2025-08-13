https://crimea.ria.ru/20250813/vsu-poluchili-million-krupnokalibernykh-snaryadov-ot-chekhii-1148704268.html

ВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии

В 2025 году Чехия передала Украине миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов от третьих стран. Об этом со ссылкой на чешского премьера Петра Фиала пишет... РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T22:19

2025-08-13T22:19

2025-08-13T21:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В 2025 году Чехия передала Украине миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов от третьих стран. Об этом со ссылкой на чешского премьера Петра Фиала пишет РИА Новости.Весной 2024 года власти Чехии инициировали сбор в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансировании со стороны Запада. По данным минобороны Чехии, в прошлом году таким образом было собрано и передано на Украину более 1,5 миллионов артснарядов. В мае президент Чехии Петр Павел сообщил, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.Не менее 120 миллиардов долларов потребуется Украине на оборону в 2026 году. Половину этих средств в "незалежной" надеются привлечь с Запада, заявил во вторник министр обороны Украины Денис Шмыгаль.В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым подчеркнул, что никакое финансирование не позволит Киеву переломить ситуацию на фронте, поскольку западный военно-промышленный комплекс не способен серьезно противостоять российскому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине - ВэнсСША одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларовМиллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это

