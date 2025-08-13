Рейтинг@Mail.ru
ВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250813/vsu-poluchili-million-krupnokalibernykh-snaryadov-ot-chekhii-1148704268.html
ВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии
ВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии - РИА Новости Крым, 13.08.2025
ВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии
В 2025 году Чехия передала Украине миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов от третьих стран. Об этом со ссылкой на чешского премьера Петра Фиала пишет... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T22:19
2025-08-13T21:50
чехия
украина
коллективный запад
поставки западного оружия украине
в мире
всу (вооруженные силы украины)
новости
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/15/1145839346_0:358:880:853_1920x0_80_0_0_e524e41b8494259ef6400314790fc2f5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В 2025 году Чехия передала Украине миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов от третьих стран. Об этом со ссылкой на чешского премьера Петра Фиала пишет РИА Новости.Весной 2024 года власти Чехии инициировали сбор в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансировании со стороны Запада. По данным минобороны Чехии, в прошлом году таким образом было собрано и передано на Украину более 1,5 миллионов артснарядов. В мае президент Чехии Петр Павел сообщил, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.Не менее 120 миллиардов долларов потребуется Украине на оборону в 2026 году. Половину этих средств в "незалежной" надеются привлечь с Запада, заявил во вторник министр обороны Украины Денис Шмыгаль.В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым подчеркнул, что никакое финансирование не позволит Киеву переломить ситуацию на фронте, поскольку западный военно-промышленный комплекс не способен серьезно противостоять российскому.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине - ВэнсСША одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларовМиллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это
чехия
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/15/1145839346_83:261:872:853_1920x0_80_0_0_612f5240f857cf41f78de5cb08ceb2c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чехия, украина, коллективный запад, поставки западного оружия украине, в мире, всу (вооруженные силы украины), новости, оружие
ВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии

Чехия в этом году поставила Украине миллион крупнокалиберных снарядов для артиллерии

22:19 13.08.2025
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В 2025 году Чехия передала Украине миллион крупнокалиберных артиллерийских снарядов от третьих стран. Об этом со ссылкой на чешского премьера Петра Фиала пишет РИА Новости.
"На сегодняшний день мы уже поставили (в 2025 году – ред.) на Украину миллион единиц крупнокалиберных боеприпасов в рамках чешской инициативы по боеприпасам", - написал Фиала.
Весной 2024 года власти Чехии инициировали сбор в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для ВСУ при финансировании со стороны Запада. По данным минобороны Чехии, в прошлом году таким образом было собрано и передано на Украину более 1,5 миллионов артснарядов.
В мае президент Чехии Петр Павел сообщил, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 миллиона единиц крупнокалиберных артснарядов.
Не менее 120 миллиардов долларов потребуется Украине на оборону в 2026 году. Половину этих средств в "незалежной" надеются привлечь с Запада, заявил во вторник министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
В свою очередь военный эксперт Александр Хроленко в комментарии РИА Новости Крым подчеркнул, что никакое финансирование не позволит Киеву переломить ситуацию на фронте, поскольку западный военно-промышленный комплекс не способен серьезно противостоять российскому.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине - Вэнс
США одобрили продажу Украине услуг и оборудования на 203,5 млн долларов
Миллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это
 
ЧехияУкраинаКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеВ миреВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиОружие
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:56Блокировка звонков в Telegram и угрозы Крымскому мосту – главное
22:19ВСУ получили миллион крупнокалиберных снарядов от Чехии
21:53Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины
21:26США ослабили санкции против России для организации встречи на Аляске
21:19В Крыму браконьеры вырубили лес почти на 4 миллиона рублей
20:50ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
20:34ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом
20:22В Заозерном под Евпаторией громко – что происходит
20:08Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды
19:48РФ ждут "серьезные последствия" при отказе от прекращения огня – Трамп
19:40Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения
19:23Суд удовлетворил иск Морспасслужбы по делу о крушении танкеров на 404 млн
19:13Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour
18:43В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота
18:36Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
18:20Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц
18:11Обстановка на Крымском мосту: сейчас в очереди около 1000 авто
17:49В Гурзуфе обвалилась дорога
17:34Движение на трассе под Симферополем открыто
17:29В Крыму назвали способ спасти заповедную степь
Лента новостейМолния