Миллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это
Киев набивает себе цену и это не поможет на фоне слабого западного ВПК – эксперт
19:37 22.07.2025 (обновлено: 20:02 22.07.2025)
© AP Photo / Czarek Sokolowski, FileАмериканский военный возле зенитно-ракетного комплекса Patriot на военной базе в Мораге, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski, File
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Никакое финансирование не позволит Киеву переломить ситуацию на фронте, поскольку западный военно-промышленный комплекс не способен серьезно противостоять российскому. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.
Не менее 120 миллиардов долларов потребуется Украине на оборону в 2026 году. Половину этих средств в "незалежной" надеются привлечь с Запада, заявил во вторник министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
"Хвост пытается вилять собакой. Не получится. Цифры недосягаемые, в Киеве это понимают и заведомо завышают свою собственную цену, чтобы получить хотя бы какое-то финансирование", – убежден Хроленко.
При этом, по словам Александра Хроленко, главная проблема Украины состоит даже не в финансировании. Основное – низкая эффективность западного военно-промышленного комплекса.
Эксперт подчеркивает, что в последние дни армия России серьезно нарастила высокоточные удары на всю глубину оперативного тыла Украины. Во-первых, это работа разведки, во-вторых - огромная эффективность российского ВПК и противопоставить этому Киеву и Западу нечего.
"Не могут они производить в таком количестве контрсредства, и что бы они не придумывали, дело не ладится. Количество денег роли не играет. Деньги не превращаются автоматически в оружие и боеприпасы. Вот в чем проблема", - считает собеседник агентства.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщили, что Германия договорилась с США о поставках Киеву пяти американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
В контексте этих событий политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что страны Европы, входящие в такие структуры, как ЕС и НАТО, после слабого сопротивления в конечном счете согласятся на инициативу Белого дома закупать у Америки оружие для последующей передачи его Украине. По мнению эксперта, иного пути у этих государств нет.
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