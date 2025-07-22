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Миллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это

Миллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Миллиарды для Украины - сколько даст Запад и поможет ли это

Никакое финансирование не позволит Киеву переломить ситуацию на фронте, поскольку западный военно-промышленный комплекс не способен серьезно противостоять... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T19:37

2025-07-22T19:37

2025-07-22T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Никакое финансирование не позволит Киеву переломить ситуацию на фронте, поскольку западный военно-промышленный комплекс не способен серьезно противостоять российскому. Такое мнение РИА Новости Крым выразил военный эксперт Александр Хроленко.Не менее 120 миллиардов долларов потребуется Украине на оборону в 2026 году. Половину этих средств в "незалежной" надеются привлечь с Запада, заявил во вторник министр обороны Украины Денис Шмыгаль.При этом, по словам Александра Хроленко, главная проблема Украины состоит даже не в финансировании. Основное – низкая эффективность западного военно-промышленного комплекса.Эксперт подчеркивает, что в последние дни армия России серьезно нарастила высокоточные удары на всю глубину оперативного тыла Украины. Во-первых, это работа разведки, во-вторых - огромная эффективность российского ВПК и противопоставить этому Киеву и Западу нечего.Ранее немецкие СМИ со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщили, что Германия договорилась с США о поставках Киеву пяти американских зенитных ракетных комплексов Patriot.В контексте этих событий политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что страны Европы, входящие в такие структуры, как ЕС и НАТО, после слабого сопротивления в конечном счете согласятся на инициативу Белого дома закупать у Америки оружие для последующей передачи его Украине. По мнению эксперта, иного пути у этих государств нет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина получила полсотни танков Abrams от АвстралииКаким Запад видит будущее Украины – мнениеКогда РФ и Украина выйдут на договоренности по урегулированию – Кремль

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, мнения, политика, украина, александр хроленко, денис шмыгаль, оружие, поставки западного оружия украине, сша