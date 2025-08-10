https://crimea.ria.ru/20250810/tramp-khochet-prekrascheniya-finansirovaniya-konflikta-na-ukraine---vens-1148627822.html
Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине - Вэнс
2025-08-10T17:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы США покончили с финансированием конфликта на Украине, американцам надоело тратить на него свои налоги, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.Вэнс добавил, что если европейцы хотят закупать оружие у американских производителей для передачи его Украине, то Вашингтон не возражает. "Но сами финансировать это не будем", - подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
дональд трамп, переговоры путина и трампа, джей ди вэнс, внешняя политика, новости, украина, поставки западного оружия украине
