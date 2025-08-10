Рейтинг@Mail.ru
Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине - Вэнс - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине - Вэнс
Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине - Вэнс - РИА Новости Крым, 10.08.2025
Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине - Вэнс
Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы США покончили с финансированием конфликта на Украине, американцам надоело тратить на него свои налоги, заявил... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T17:53
2025-08-10T17:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы США покончили с финансированием конфликта на Украине, американцам надоело тратить на него свои налоги, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.Вэнс добавил, что если европейцы хотят закупать оружие у американских производителей для передачи его Украине, то Вашингтон не возражает. "Но сами финансировать это не будем", - подчеркнул он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине - Вэнс

Трамп хочет прекратить финансирование США конфликта на Украине - Вэнс

17:53 10.08.2025
 
© AP Photo Jose Luis MaganaВице-президент США Джей-Ди Вэнс
Вице-президент США Джей-Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© AP Photo Jose Luis Magana
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг - РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы США покончили с финансированием конфликта на Украине, американцам надоело тратить на него свои налоги, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
"Президент и я хотим, чтобы Америка, мы покончили с финансированием войны на Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования. Мы хотим прекратить убийства. Американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.
Вэнс добавил, что если европейцы хотят закупать оружие у американских производителей для передачи его Украине, то Вашингтон не возражает. "Но сами финансировать это не будем", - подчеркнул он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время беседы на полях саммита лидеров Группы двадцати G20 в Гамбурге. 7 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Вчера, 18:40Эксклюзивы РИА Новости Крым
Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи
 
