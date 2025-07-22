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Украине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – Шмыгаль - РИА Новости Крым, 22.07.2025
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Украине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – Шмыгаль
Украине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – Шмыгаль - РИА Новости Крым, 22.07.2025
Украине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – Шмыгаль
Не менее 120 миллиардов долларов потребуется Украине на оборону в 2026 году. Половину этих средств в "незалежной" надеятся привлечь с Запада. Такое заявление... РИА Новости Крым, 22.07.2025
2025-07-22T12:17
2025-07-22T12:40
денис шмыгаль
минобороны украины
украина
в мире
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Не менее 120 миллиардов долларов потребуется Украине на оборону в 2026 году. Половину этих средств в "незалежной" надеятся привлечь с Запада. Такое заявление сделал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.По его словам, особое внимание планируют уделить новым поставкам самых эффективных средств защиты неба, в частности тех, что способны сбивать баллистические цели. Шмыгаль также добавил, что больше украинского оружия – 50% должно закупаться в Украине.Ранее немецкие СМИ со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщили, что Германия договорилась с США о поставках Киеву пяти американских зенитных ракетных комплексов Patriot.В контексте этих событий политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что страны Европы, входящие в такие структуры, как ЕС и НАТО, после слабого сопротивления в конечном счете согласятся на инициативу Белого дома закупать у Америки оружие для последующей передачи его Украине. По мнению эксперта, иного пути у этих государств нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина получила полсотни танков Abrams от АвстралииВ Кремле сделали заявление по урегулированию на УкраинеТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема
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РИА Новости Крым
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денис шмыгаль, минобороны украины, украина, в мире, новости, всу (вооруженные силы украины)
Украине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – Шмыгаль

Шмыгаль: в 2026 году Украине на оборону нужно будет не менее 120 млрд долларов

12:17 22.07.2025 (обновлено: 12:40 22.07.2025)
 
© РИА Новости . Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны Украины в Киеве
Здание министерства обороны Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
© РИА Новости . Михаил Палинчак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Не менее 120 миллиардов долларов потребуется Украине на оборону в 2026 году. Половину этих средств в "незалежной" надеятся привлечь с Запада. Такое заявление сделал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
"В следующем году потребуется не менее 120 млрд долларов на оборону. Работаем с другими странами, чтобы привлечь половину этой суммы при поддержке союзников. Уже ведем предметные переговоры с членами ЕС и НАТО", – написал Шмыгаль в Telegram-канале.
По его словам, особое внимание планируют уделить новым поставкам самых эффективных средств защиты неба, в частности тех, что способны сбивать баллистические цели. Шмыгаль также добавил, что больше украинского оружия – 50% должно закупаться в Украине.
"Нам нужно больше иностранных предприятий, которые готовы сотрудничать с Украиной и работать в Украине", – заявил министр обороны Украины.
Ранее немецкие СМИ со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщили, что Германия договорилась с США о поставках Киеву пяти американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
В контексте этих событий политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что страны Европы, входящие в такие структуры, как ЕС и НАТО, после слабого сопротивления в конечном счете согласятся на инициативу Белого дома закупать у Америки оружие для последующей передачи его Украине. По мнению эксперта, иного пути у этих государств нет.
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Денис ШмыгальМинобороны УкраиныУкраинаВ миреНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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