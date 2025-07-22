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Украине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – Шмыгаль

Украине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – Шмыгаль - РИА Новости Крым, 22.07.2025

Украине в 2026-м на оборону потребуется 120 млрд долларов – Шмыгаль

Не менее 120 миллиардов долларов потребуется Украине на оборону в 2026 году. Половину этих средств в "незалежной" надеятся привлечь с Запада. Такое заявление... РИА Новости Крым, 22.07.2025

2025-07-22T12:17

2025-07-22T12:17

2025-07-22T12:40

денис шмыгаль

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. Не менее 120 миллиардов долларов потребуется Украине на оборону в 2026 году. Половину этих средств в "незалежной" надеятся привлечь с Запада. Такое заявление сделал министр обороны Украины Денис Шмыгаль.По его словам, особое внимание планируют уделить новым поставкам самых эффективных средств защиты неба, в частности тех, что способны сбивать баллистические цели. Шмыгаль также добавил, что больше украинского оружия – 50% должно закупаться в Украине.Ранее немецкие СМИ со ссылкой на министра обороны ФРГ Бориса Писториуса сообщили, что Германия договорилась с США о поставках Киеву пяти американских зенитных ракетных комплексов Patriot.В контексте этих событий политолог и журналист Юрий Светов высказал мнение, что страны Европы, входящие в такие структуры, как ЕС и НАТО, после слабого сопротивления в конечном счете согласятся на инициативу Белого дома закупать у Америки оружие для последующей передачи его Украине. По мнению эксперта, иного пути у этих государств нет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина получила полсотни танков Abrams от АвстралииВ Кремле сделали заявление по урегулированию на УкраинеТретий раунд переговоров России и Украины – в чем основная проблема

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис шмыгаль, минобороны украины, украина, в мире, новости, всу (вооруженные силы украины)